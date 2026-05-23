China advirtió que los responsables de la trágica explosión en una mina de carbón “serán severamente castigados”

Al menos 90 personas murieron por la explosión en una mina de carbón en China (cnsphoto via REUTERS)

El régimen chino puso en marcha una investigación “sin concesiones” sobre la explosión en una mina de carbón que se ha cobrado la vida de al menos 90 personas, y se ha comprometido a castigar a los responsables, según informaron este sábado los medios estatales.

“En respuesta al accidente por explosión de gas en la mina de carbón de Liushenyu, propiedad del Grupo Shanxi Tongzhou, el equipo de investigación de accidentes del Consejo de Estado llevará a cabo una investigación rigurosa e intransigente”, afirmó la agencia estatal de noticias Xinhua.

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“Los responsables serán severamente castigados de conformidad con las leyes y normativas”, añadió.

Al menos 90 personas han muerto y en torno a una decena más continúan atrapadas bajo tierra tras una explosión de gas ocurrida este viernes en la mina de carbón de Liushenyu, en el norte de China, con más de 250 trabajadores en su interior, en lo que se trata del siniestro más grave para la minería del país desde 2009.

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La agencia oficial de noticias china Xinhua había informado que, hasta las 06.00 horas (hora local) de este sábado, un total de 201 mineros habían sido trasladados a superficie de forma segura, aunque las autoridades han avisado de que todavía no existe una cifra exacta de los trabajadores que estaban en el interior de la mina en el momento de la explosión.

En el momento del incidente, en torno a las 19.29 horas (hora local) de este viernes, los niveles de monóxido de carbono en el interior la mina “superaban ampliamente los límites permitidos en una mina de carbón en la ciudad”, de acuerdo con las primeras evaluaciones de lo ocurrido. Un responsable de la operadora de la mina, el Grupo Shanxi Tongzhou, ya está bajo custodia de las autoridades para someterse a un interrogatorio.

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El presidente chino, Xi Jinping, ha dado “importantes instrucciones” a los equipos desplegados sobre el terreno, a los que ha instado a hacer “todo lo posible” por encontrar y rescatar a las personas que continúan en paradero desconocido, así como a atender a todos los heridos.

“Hay que realizar todos los esfuerzos posibles para atender a los heridos, organizar de manera científica las operaciones de búsqueda y rescate, y gestionar adecuadamente las consecuencias”, según el comunicado enviado por la Secretaría General del Partido Comunista de China en relación al que se ha convertido en el siniestro más grave desde la explosión de 2009 en la mina de Heilongjiang, en el extremo norte del país, que dejó 108 muertos.

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La agencia estatal informó que un responsable de la empresa propietaria quedó “bajo control de las autoridades” y anunció el inicio de investigaciones sobre posibles responsabilidades

Los equipos de rescate continuaban este sábado las labores de búsqueda en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro).

Las cifras aumentaron con rapidez a lo largo del sábado: en un primer recuento divulgado por la mañana, las autoridades informaron de 8 fallecidos, 201 personas evacuadas con vida y 38 atrapadas bajo tierra; después, medios estatales elevaron el número de muertos primero a “más de 50”, luego a 82 y finalmente a 90, según la cadena estatal CCTV.

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Las autoridades no han detallado por ahora las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión, aunque sí indicaron que las tareas de rescate seguían en marcha.

En paralelo, Xinhua informó de que una persona responsable de la empresa propietaria de la mina quedó “bajo control de las autoridades”, una fórmula habitual en China para aludir a una detención por parte de los órganos de seguridad.

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Tras conocerse el accidente, el presidente chino, Xi Jinping, pidió intensificar las tareas de búsqueda, atender a los heridos, investigar las causas del suceso y exigir responsabilidades.

El viceprimer ministro Zhang Guoqing se desplazó al lugar para supervisar las labores de rescate y la gestión posterior al accidente.

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“Un olor como a azufre”

Uno de los primeros testimonios sobre lo ocurrido fue difundido por CCTV, que entrevistó a un trabajador superviviente identificado como Wang Yong.

El minero explicó que se encontraba en el frente de trabajo 311 cuando comenzó a percibir humo, sin haber escuchado antes “ningún ruido”.

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“Entonces olí algo como azufre, como cuando hay una voladura”, señaló Wang, que afirmó que en ese momento empezó a avisar a otros compañeros para que corrieran hacia la salida.

Durante la huida, el trabajador aseguró que vio a personas afectadas por el humo y que él mismo perdió el conocimiento.

“Vi a gente ahogada por el humo. Yo también me desmayé. Después de estar tumbado más de una hora, me desperté solo, desperté también a la gente que tenía al lado y salimos de la mina”, relató Wang.

La cadena estatal informó además de que los heridos han sido trasladados a hospitales, donde reciben tratamiento por exposición a gases tóxicos, principalmente mediante oxigenoterapia hiperbárica.

Los centros médicos han destinado también psicólogos para atender a los supervivientes.

El presidente chino Xi Jinping. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

La Comisión Nacional de Salud envió al lugar a responsables y funcionarios para coordinar la atención de emergencia, organizó consultas remotas multidisciplinares con especialistas en traumatología, cuidados intensivos y neumología de hospitales de Pekín y desplazó a tres expertos de la capital provincial, Taiyuan, para apoyar el tratamiento de los heridos, según Xinhua.

Una provincia de larga tradición minera

Shanxi, con una población de unos 34 millones de habitantes repartidos en una superficie similar a la de la isla de Gran Bretaña, es una de las grandes provincias carboníferas de China y ha sido descrita tradicionalmente en la prensa local como la “capital del carbón” del país.

Según datos citados por medios locales, la provincia acumula reservas probadas de 266.400 millones de toneladas de carbón, equivalentes al 22,6 % del total nacional, y su superficie carbonífera cubre unos 65.000 kilómetros cuadrados, cerca del 40 % de su territorio.

En 2024 produjo 1.270 millones de toneladas de carbón bruto, solo por detrás de Mongolia Interior, y sigue teniendo un papel central en el suministro energético chino.

Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60 % de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de forma significativa.

El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales.

(Con información de Europa Press y EFE)