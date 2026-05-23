Qatar advirtió al régimen de Irán que la libre navegación en el estrecho de Ormuz es “innegociable”

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. REUTERS/Denis Balibouse

El ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman, dijo este sábado a su homólogo iraní, Abbas Araqchi, que la navegación en el estrecho de Ormuz es “innegociable”, y advirtió de que la continuidad del bloqueo iraní de esa vía marítima vital “agravaría la crisis” en el golfo Pérsico.

Según un comunicado de Exteriores catarí, así lo manifestó Bin Abdulrahman en una conversación telefónica con Araqchi, en medio de intensos contactos diplomáticos de los mediadores para alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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El también primer ministro catarí “subrayó que la libertad de navegación es un principio fundamental e innegociable, y que cerrar Ormuz o utilizarlo como moneda de cambio solo agravará la crisis y pondrá en peligro los intereses vitales de los países de la región”, destaca la nota.

El alto funcionario catarí también “hizo hincapié en la importancia de respetar el derecho internacional y los principios de buena vecindad, y de priorizar los intereses de la región y sus habitantes, lo cual contribuye a fortalecer la seguridad y la estabilidad regional e internacional, y apoya los esfuerzos para reducir las tensiones”, añadió.

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Qatar advirtió que mantener el bloqueo de Ormuz "agravará" la crisis en Medio Oriente (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Esa conversación telefónica se enmarca dentro de múltiples contactos diplomáticos de las últimas horas en torno a las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU, mediadas por Pakistán y destinadas a allanar el camino para un acuerdo que ponga fin a la guerra, iniciada a finales de febrero, y el desbloqueo de Ormuz.

Qatar, y otras naciones árabes vecinas de Irán, ha exigido en varias ocasiones formar parte de las conversaciones sobre el futuro del Golfo, en especial la gestión de la navegación en Ormuz, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

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Por su parte, Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento entre ambas partes.

“Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal.

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Sin embargo, Bagaei evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que todavía es necesario esperar “para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días”.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, durante una entrevista con EFE, en Lisboa (Portugal). EFE/Jorge Jerónimo

Sin embargo, el jefe negociador del régimen de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió este sábado de una respuesta “devastadora” si el presidente estadounidense, Donald Trump, reanuda las hostilidades, afirmando que Teherán reconstruyó sus fuerzas armadas durante el alto el fuego.

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“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante el período de alto el fuego de tal manera que si Trump comete otra insensatez y reinicia la guerra, sin duda será más devastador y amargo para Estados Unidos que el primer día del conflicto”, publicó en redes sociales.

Ghalibaf hizo esta advertencia tras reunirse en Teherán con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, figura clave en los esfuerzos internacionales para negociar una solución diplomática.

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Las declaraciones de Ghalibaf se producen luego de que se supiera que Irán ya reinició parte de su producción de drones durante el alto al fuego de seis semanas que comenzó a principios de abril, una señal de que el país reconstruye con rapidez ciertas capacidades militares degradadas por los ataques de Estados Unidos e Israel, según fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia estadounidense.

(Con información de EFE)

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