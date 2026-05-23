Mundial 2026: la FIFA asegura entradas agotadas pero los boletos siguen disponibles en muchas sedes

La FIFA anuncia entradas agotadas para el Mundial 2026 aunque aún quedan boletos disponibles en varias sedes importantes

A un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, crece la ansiedad y el debate en torno al evento deportivo más esperado del año. La cita, que por primera vez será organizada de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, promete reunir a millones de aficionados y a un número récord de 48 selecciones nacionales. El ambiente previo se percibe cargado de expectación, pero también de incertidumbre, mientras los preparativos avanzan en medio de desafíos económicos, tensiones políticas y conflictos internacionales que amenazan con opacar el espectáculo.

El torneo abrirá el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, una de las sedes más emblemáticas de la historia del fútbol, y culminará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con una capacidad de 82.500 espectadores. Esta edición marcará un hito al ser la primera en reunir a tantos equipos y al celebrarse en tres países distintos, lo que incrementa la logística y la atención mediática. Millones de aficionados de todo el mundo se preparan para viajar y vivir la experiencia futbolística, aunque el clima previo no es únicamente festivo, sino atravesado por múltiples inquietudes ajenas al deporte.

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Preocupaciones económicas y controversia por los precios de las entradas

El costo de las entradas para la Copa Mundial FIFA 2026 alcanza cifras récord, con boletos para la final de hasta USD 32.970 (Ilustración: Jesús Aviles)

Uno de los temas más discutidos en la cuenta regresiva ha sido el vertiginoso aumento de los precios de las entradas. El costo de asistir a los partidos se ha disparado, generando una fuerte reacción negativa entre aficionados y organizaciones. Mientras que en la edición anterior la entrada más cara para la final costaba alrededor de USD 1.600, para 2026 la entrada más costosa vendida directamente por la FIFA asciende a USD 32.970. Esta cifra ha sido calificada por la organización Football Supporters Europe (FSE) como una “traición monumental”, al considerar que los precios dejan el torneo fuera del alcance de la mayoría.

La FIFA espera generar 13.000 millones de dólares en ingresos a través de la venta de boletos, derechos de transmisión y patrocinadores. Sin embargo, la política de precios ha provocado que, pese a los anuncios oficiales de entradas agotadas, aún queden boletos disponibles para muchos partidos, incluyendo el inaugural entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles. Esta situación ha alimentado la percepción de desconexión entre las expectativas económicas de la organización y la realidad de los seguidores, quienes ven cada vez más difícil acceder a un evento que, históricamente, ha sido una fiesta popular.

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El descontento se extiende incluso a figuras políticas. Uno de los momentos más comentados fue la reacción del expresidente Donald Trump al ser informado de que una entrada para el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay costaría USD 1.000. Trump reconoció que le gustaría estar presente, pero admitió que “tampoco la pagaría”, reflejando la sorpresa y molestia que atraviesa a los propios aliados de la organización.

Posición y declaraciones de la FIFA e Infantino sobre el torneo y la venta de entradas

La FIFA espera recaudar 13.000 millones de dólares por venta de boletos, derechos de transmisión y patrocinadores en el Mundial 2026 (Ilustración: Jovani Pérez)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha intentado minimizar la preocupación internacional, calificando de “prensa negativa” la oleada de titulares críticos sobre el Mundial. En una conferencia de negocios celebrada en Beverly Hills, Infantino afirmó: “La verdad es que es muy difícil encontrar algo negativo en torno a este Mundial”. Defiende que los precios son “apropiados” para el mercado estadounidense, país que albergará la mayoría de los encuentros, y asegura que la demanda es inédita.

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Según datos de la FIFA, se han recibido más de 500 millones de solicitudes de entradas, una cifra que contrasta con los 50 millones combinados de los mundiales de 2018 y 2022. Esta enorme demanda, sin embargo, no ha evitado que sigan disponibles boletos en el mercado secundario y que persista la percepción de que la política de precios ha sido errática. Infantino y la organización confían en que, una vez que el balón comience a rodar, la atención se centre en el espectáculo y no en los problemas previos.

Tensiones políticas, guerra en Irán y su impacto en el Mundial

Las preocupaciones en torno al Mundial no son solo económicas. El contexto político internacional ha añadido una dosis de incertidumbre sin precedentes. Los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero y la posterior guerra han puesto en duda la participación del país persa. Es la primera vez en la historia que un anfitrión del Mundial se encuentra en conflicto militar con una de las selecciones clasificadas a tan poco tiempo del inicio del torneo.

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Este escenario ha generado inquietud sobre la seguridad y el desarrollo de los partidos, especialmente aquellos que involucran a selecciones de naciones en conflicto. Irán había solicitado trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, pero su petición fue rechazada, manteniéndose el calendario original que prevé que dispute sus tres encuentros en suelo estadounidense.

Participación de Irán y postura de Trump

A pesar de la tensión, Gianni Infantino fue enfático en confirmar la presencia de Irán: “Por supuesto que Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”, declaró durante el Congreso de la FIFA en Vancouver. Inicialmente, Donald Trump había sugerido que Irán se retirara del torneo “por su propia seguridad y bienestar”, pero luego, en un giro, se mostró de acuerdo con que el país participe, buscando no tensar más el clima político previo a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

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La confirmación de la presencia iraní se interpreta como un mensaje de normalidad institucional y como una apuesta de la FIFA por mantener el enfoque en el fútbol frente a los conflictos internacionales.