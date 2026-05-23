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Marco Rubio afirmó que hay posibilidades de que el régimen de Irán acepte la propuesta de EEUU para poner fin a la guerra

Durante su gira por la India, el secretario de Estado norteamericano dijo que este sábado, o en los próximos días, podría haber “buenas noticias”. Teherán reconoció que las posturas con Washington se han acercado en la última semana

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Marco Rubio se refirió a las negociaciones con el régimen de Irán, durante su gira por la India (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS)
Marco Rubio se refirió a las negociaciones con el régimen de Irán, durante su gira por la India (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS)

Marco Rubio afirmó este sábado desde Nueva Delhi que existe una posibilidad real de que Irán y Estados Unidos alcancen un acuerdo en los próximos días, mientras crecen las gestiones diplomáticas para frenar la escalada en Medio Oriente.

“Hay una chance de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo para anunciar”, declaró el secretario de Estado norteamericano ante la prensa, expresando su esperanza de recibir “buenas noticias”.

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Este sábado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Bagaei, indicó que ambos países se encuentran “tanto muy lejos como muy cerca de un acuerdo” y añadió que la reciente visita del jefe del ejército paquistaní, Asim Munir, tuvo como objetivo facilitar el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington.

Las conversaciones, según Bagaei, se centran en la elaboración de un memorando de entendimiento que siente las bases para una tregua. “Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas”, señaló el portavoz en declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní. No obstante, Bagaei advirtió que “todavía es necesario esperar para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días”.

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Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán (Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA)
Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán (Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA)

En paralelo al avance de las negociaciones, las autoridades iraníes lanzaron advertencias sobre las consecuencias de una posible reanudación de los ataques estadounidenses. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Teherán reconstruyó sus fuerzas armadas durante el alto el fuego y advirtió sobre una “respuesta devastadora” si el presidente estadounidense, Donald Trump, decide reactivar las hostilidades. “Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante el período de alto el fuego de tal manera que si Trump comete otra insensatez y reinicia la guerra, sin duda será más devastador y amargo para Estados Unidos que el primer día del conflicto”, publicó Ghalibaf en redes sociales.

Este mensaje surge tras la reunión en Teherán entre Ghalibaf y el jefe militar paquistaní, figura central en los esfuerzos internacionales para encontrar una solución diplomática. Irán ha reanudado parte de su producción de drones durante la pausa en las hostilidades, lo que refleja la velocidad con la que el país recupera sus capacidades militares tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Según cuatro fuentes citadas por CNN, la reconstrucción iraní avanza a un ritmo superior al previsto por los servicios de inteligencia estadounidense. “Los iraníes han superado todos los plazos que la Inteligencia había establecido para la reconstitución”, declaró un funcionario en condición de anonimato. La restauración de sitios de misiles y la reactivación de la producción de sistemas de armas colocan a Irán en posición de responder con mayor contundencia si el conflicto se reactiva, lo que representa “una amenaza para los aliados regionales” de Estados Unidos.

La producción de drones y la reposición de sitios de misiles forman parte de una estrategia que, según la inteligencia estadounidense, permite a Irán mantener la capacidad de atacar a Israel y a los países del Golfo Pérsico. De acuerdo con las mismas fuentes, el tiempo necesario para reconstituir la capacidad total de ataque con drones podría ser tan corto como seis meses. Esto genera inquietud entre los aliados de Estados Unidos, quienes observan con atención la evolución de la capacidad militar iraní.

Donald Trump canceló el viaje para ir a la boda de su hijo en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente (REUTERS/Kylie Cooper)
Donald Trump canceló el viaje para ir a la boda de su hijo en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente (REUTERS/Kylie Cooper)

El apoyo recibido por Irán de parte de Rusia y China ha sido clave en este proceso. China, según declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúa entregando componentes para la fabricación de misiles, aunque el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino negó tales acusaciones en una conferencia de prensa reciente. Evaluaciones estadounidenses sostienen que, pese al daño infligido por los ataques, Irán mantiene operativas sus capacidades en misiles balísticos, drones y defensa antiaérea.

Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) declinó hacer comentarios sobre inteligencia, mientras que el vocero principal del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que el ejército estadounidense “es el más poderoso del mundo y cuenta con todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que el presidente decida”.

En medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, Trump canceló su asistencia a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en las Bahamas para permanecer en la Casa Blanca debido a “circunstancias relacionadas con el gobierno”. El mandatario explicó en sus redes sociales que “es importante permanecer en Washington durante este período tan importante”.

La cancelación se produjo tras una declaración en la que Trump reconoció que la situación con Irán complicaba sus planes personales. “Tengo una cosa llamada Irán, y otras cosas”, afirmó en tono irónico ante periodistas.

Este sábado, por su parte, el jefe de Estado publicó en su cuenta de Truth Social un mapa en el que se ve a Irán cubierto por la bandera de Estados Unidos, con la leyenda “¿Los Estados Unidos de Oriente Medio?“.

En los últimos días Trump reiteró en un mitin político que “Irán nunca tendrá un arma nuclear” y que el conflicto “se resolverá pronto”, aludiendo a la operación “Furia Épica” como una señal de presión sobre Teherán.

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