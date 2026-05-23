Cuántos años deben vivir los migrantes en Estados Unidos para obtener la ciudadanía en 2026

El USCIS exige cinco años de residencia como titular de Green Card para solicitar la ciudadanía estadounidense en 2026. (Reuters)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) mantiene que para acceder a la ciudadanía por naturalización, los migrantes deben cumplir con al menos cinco años de residencia como titulares de la Green Card. Esta disposición, vigente en 2026, afecta de manera directa a quienes buscan adquirir la nacionalidad estadounidense luego de obtener la residencia permanente, según el propio organismo federal. La normativa contempla una excepción relevante para cónyuges de ciudadanos estadounidenses, quienes pueden solicitar el trámite tras acreditar tres años de residencia legal, según lo establece la autoridad migratoria.

De acuerdo con el portal oficial de USAGov, el proceso de naturalización se inicia a través del formulario N-400. El USCIS exige también residencia continua, presencia física mínima y buena conducta moral durante el periodo previo a la solicitud. Las tarifas y los requisitos para 2026 han sido ajustados, lo que implica cambios para los migrantes interesados en obtener la ciudadanía.

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La política migratoria en Estados Unidos está sujeta a revisiones periódicas, por lo que las condiciones para solicitar la naturalización pueden experimentar modificaciones. El USCIS publica actualizaciones y guías en su sitio web oficial, donde detalla los requisitos, la documentación y los procedimientos para cada categoría de solicitantes.

¿Cuántos años de residencia exige el USCIS para solicitar la ciudadanía?

La regla general establece que el solicitante debe acumular un mínimo de cinco años como residente permanente legal antes de presentar la solicitud de naturalización, según el propio USCIS. Durante ese periodo, la persona debe acreditar residencia continua en territorio estadounidense y evitar ausencias prolongadas, ya que una salida de más de seis meses puede interrumpir el conteo, salvo causa justificada y documentada.

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Las personas casadas con ciudadanos estadounidenses pueden acceder a un plazo reducido de tres años. El solicitante debe demostrar convivencia con su cónyuge y residencia continua durante ese periodo, conforme a la guía oficial de la agencia. En ambos casos, la residencia debe ser ininterrumpida y la presencia física en Estados Unidos debe alcanzar al menos 30 meses de los cinco años requeridos, o 18 meses en el caso de cónyuges, según la normativa vigente.

Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses pueden acceder a la naturalización tras solo tres años de residencia legal y convivencia comprobada. (Reuters)

¿Qué requisitos adicionales exige el USCIS en 2026?

El formulario N-400 es la vía formal para solicitar la naturalización. USCIS detalla que, junto al tiempo de residencia, el solicitante debe cumplir los siguientes requisitos:

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Tener al menos 18 años de edad al momento de presentar la solicitud.

Demostrar buena conducta moral , sin antecedentes penales graves ni violaciones migratorias.

Aprobar un examen de educación cívica , actualizado desde octubre de 2025, compuesto por 128 preguntas sobre historia y gobierno de Estados Unidos.

Superar una evaluación de inglés básico , que incluye pruebas de lectura, escritura y conversación, salvo excepciones por edad y tiempo de residencia.

Residir al menos tres meses en el estado o distrito donde se presenta la solicitud .

Prestar el Juramento de Lealtad y manifestar adhesión a los principios constitucionales del país.

El USCIS aclara que existen exenciones para personas mayores de 65 años con más de 20 años como residentes permanentes, quienes pueden acceder a una versión reducida del examen cívico.

¿Cuáles son las excepciones para miembros de las Fuerzas Armadas?

El proceso de naturalización contempla condiciones especiales para integrantes activos o veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Según la sección oficial de USAGov, quienes hayan prestado servicio durante periodos de hostilidad definidos por el gobierno federal pueden solicitar la ciudadanía sin cumplir los plazos usuales de residencia. Para estos casos, el USCIS exige documentación que acredite el servicio militar y permite acceder a una vía acelerada para el trámite.

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La presentación del formulario N-400, presencial o digital, es el primer paso obligatorio para iniciar el proceso de naturalización en Estados Unidos. (Reuters)

¿Se puede presentar la solicitud antes de cumplir el tiempo de residencia?

El USCIS permite presentar el formulario N-400 hasta 90 días antes de cumplir el plazo requerido de residencia. Esta disposición facilita iniciar el trámite con anticipación, aunque el solicitante debe reunir todos los requisitos al momento de la entrevista y la decisión final. El organismo migratorio lo precisa en sus instrucciones oficiales, donde advierte que la anticipación no exime del cumplimiento estricto de los demás criterios de elegibilidad.

¿Cómo se presenta el formulario N-400 y qué documentos se requieren?

La presentación del formulario N-400 puede realizarse de manera digital o por correo postal. USCIS recomienda crear una cuenta en su portal oficial para completar el trámite en línea, adjuntar los documentos solicitados y realizar el pago de la tarifa correspondiente. El sistema digital permite consultar el estado del expediente, recibir notificaciones y responder solicitudes de evidencia adicional.

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Los documentos obligatorios incluyen:

Copia de ambos lados de la green card .

Certificados de matrimonio, sentencias de divorcio o antecedentes judiciales, si corresponde.

Comprobantes de residencia, registros de impuestos y otros documentos que respalden la elegibilidad.

Durante el proceso, el USCIS solicita la toma de huellas dactilares, fotografía y firma digital del solicitante. La agencia notifica la fecha y el lugar de la cita biométrica, y en algunos casos puede reutilizar registros biométricos de trámites anteriores.

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En 2026, el examen de educación cívica actualizado requiere responder correctamente 12 de 20 preguntas sobre historia y gobierno nacional. (Reuters)

¿Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía estadounidense en 2026?

Las tarifas oficiales del USCIS para 2026 son de 760 dólares para solicitudes por correo postal y de 710 dólares para aquellas presentadas en línea. Ambos montos incluyen el procesamiento biométrico. Para personas con ingresos limitados, el organismo mantiene una tarifa reducida de 380 dólares, válida solo para solicitudes impresas y bajo condiciones específicas, según la información institucional.

El pago puede efectuarse mediante tarjeta de crédito, débito, giro postal o de manera electrónica a través del sistema digital del USCIS. El organismo actualiza las tarifas periódicamente en función de ajustes administrativos y presupuestarios.

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¿En qué consiste el examen de educación cívica y cuáles son los requisitos de idioma?

Desde el 20 de octubre de 2025, el examen de educación cívica para naturalización en Estados Unidos se compone de 128 preguntas sobre historia y gobierno nacional. Durante la entrevista, el oficial del USCIS formula hasta 20 preguntas y el solicitante debe responder correctamente al menos 12 para aprobar.

Las personas de 65 años o más y con al menos 20 años de residencia permanente acceden a una versión reducida del examen basada en 20 preguntas específicas. El examen de inglés evalúa las habilidades de lectura, escritura y conversación en nivel básico, con exenciones para quienes cumplen ciertos criterios de edad y tiempo de residencia, según la guía oficial de la agencia.

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Las nuevas tarifas para solicitar la ciudadanía estadounidense en 2026 ascienden a 760 dólares por correo y 710 dólares en línea, incluyendo el procesamiento biométrico. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Qué cambia y qué se mantiene en 2026 respecto a años anteriores?

Para 2026, el USCIS mantiene los plazos de residencia mínima y los requisitos generales para acceder a la ciudadanía estadounidense. Las novedades principales incluyen el ajuste de tarifas, la actualización del examen cívico y la optimización del proceso digital para la presentación de la solicitud. La posibilidad de presentar el trámite en línea y de hacer el seguimiento a través del portal institucional reduce los tiempos de procesamiento y mejora la transparencia, según información publicada en el sitio oficial del organismo.

El acceso a la tarifa reducida para personas con ingresos limitados se mantiene vigente, sujeto al cumplimiento de criterios específicos definidos por el USCIS.

¿Qué deben tener en cuenta los solicitantes para 2026?

Las actualizaciones en los procedimientos, tarifas y exámenes afectan de manera directa a los residentes permanentes que buscan la ciudadanía estadounidense en 2026. El cumplimiento de los plazos de residencia, la preparación para el examen cívico y la presentación adecuada de la documentación constituyen los puntos centrales del proceso, según la información oficial del USCIS y de USAGov. Los interesados pueden consultar periódicamente el sitio oficial del organismo para verificar posibles modificaciones en la normativa o en los procedimientos.