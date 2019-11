Por otro lado, la suscripción de un año al servicio PS Plus está con un 25% de descuento en la tienda digital y distintos vendedores de todo el mundo por las ofertas del Black Friday. Además de eso, gran cantidad de juegos del catálogo presentan otros importantes descuentos y hay beneficios exclusivos para aquellos que ya cuenten con Plus en sus cuentas. Las novedades del Black Friday terminarán justo el 3 de diciembre, pero se espera que el mes tenga muchas más ofertas temáticas relacionadas a Navidad y Año Nuevo, como suele suceder prácticamente todos los años. Incluso, en otros años también sucedió que Playstation sumara un juego gratuito sorpresa más adelante para los usuarios de Plus, por lo que no se descarta que todavía tenga una sorpresa bajo la manga.