No suele haber enormes descuentos en la eShop de Nintendo Switch y este Black Friday no es la excepción, al menos con los juegos desarrollados por la gran N. Títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild tienen un descuento del 30%. Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer, otro exclusivo de Switch que salió dos años después tiene exactamente el mismo descuento. Por el lado de los juegos independientes, sin embargo, las ofertas son mucho más jugosas. Por la comodidad de la consola híbrida entre portátil y hogareña, muchos usuarios prefieren jugar indies en la Nintendo Switch. La tienda online registra descuentos de hasta el 90% en algunos títulos, lo que reduce el precio a meros centavos de dólar.