Desde su lanzamiento, Star Wars Jedi: Fallen Order no para de sumar buenas críticas por parte del público y la prensa especializada ( a quí pueden leer nuestra reseña). Y pese a no poder competir en la categoría de Game of the Year en de los Game Awards por haberse estrenado a mediados de noviembre, el juego termina el año siendo uno de los más relevantes dentro del mercado. Esto se refleja en los números de ventas informados por Business Wire, que lo posicionan como el juego digital más vendido de la franquicia creada por George Lucas. Esto también lo convierte producto de EA más vendido dentro de la saga. Star Wars Jedi: Fallen Order está disponible para PS4, Xbox One y PC.