Para variar un poco la lista entre tantos clones de GTA, entra The Darkness. La franquicia distribuida por 2K Games tiene dos entregas que mezclan una historia de traición familiar dentro de una mafia con elementos sobrenaturales. Esta Oscuridad es un ente milenario con la voz de Mike Patton (Faith No More) que se alojó en la familia del protagonista por generaciones y le trae tantos beneficios como problemas a la hora de avanzar por la historia. Aunque ambas entregas fueron muy bien recibidas, no se anticiparon planes para una tercera parte hasta ahora.