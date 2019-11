La ESRB nació con cinco clasificaciones distintas que fueron mutando a lo largo de los años. Hoy en día, siguen siendo cinco: Para Todos (E – Everyone), Para Todos 10+ (E10+), Adolescente (T – Teen), Maduro (M – Mature) y Sólo para Adultos (AO – Adults Only). Originalmente también había una categoría para Infancia Temprana, pero dejó de utilizarse en 2018. La ESRB fue el primer organismo de este estilo en agregar descripciones a sus clasificaciones, así los usuarios tienen la oportunidad de saber por qué tipo de contenido se le dio ese rating a cada juego en particular.