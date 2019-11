No caben dudas que el lanzamiento de Half-Life: Alyx sacudió el mercado y la tecnología VR se llevó los focos de la industria. Esto no pasó por desapercibido por los inversores, quienes consultaron si Cyberpunk tendría este modo. E l estudio no dudó en calificar al segmento de realidad virtual como un mercado muy de “nicho” y descartó toda posibilidad de que el título llegue en ese formato . A su vez, la empresa enfatizó en que no creen que sea una necesidad meterse en el segmento que está tratando de explotar Valve, ya que según ellos la masa pasa por consolas y PC. Por otro lado, la llegada del juego a Stadia también tuvo su momento, ya que se informó que tendrá el mismo precio que en las demás plataformas y no estará atado a ningún servicio de suscripción. Sin dudas, este título será uno de los buques fuertes que tendrá el flamante servicio de Google para encarar el 2020.