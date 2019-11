El jurado del Fun & Serious Game Festival anunció la lista de nominados a los premios Titanium, los cuales son entregados a los mejores juegos del año en distintas categorías. Control de Remedy Entertainment encabeza con seis nominaciones, mientras que atrás le siguen Death Stranding y A Plague Tale: Innocence con cinco. Estos últimos también están nominados a Game of the Year en el festival.