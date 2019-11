El desarrollador finlandés, Arvi Teikari, fue el creador de este puzzle que fascinó al público y recibió grandes halagos por parte de la prensa especializada. La premisa del juego pasa por combinar elementos para resolver puzzles empujando las cajas de texto, las cuales están compuestas por objetos, accione y conectores. Todo bajo un lenguaje de programación, algo que tiene sentido al ser la profesión de Teikari, quien busco más allá de un sistema de lógica eficaz. Uno de los juegos del año no podía faltar en la categoría de juego indie. Con su creatividad, complejidad y sencillez, Baba is You entra cómodamente entre los nominados a juego independiente del año.