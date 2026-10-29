Cómo hacer el bizcocho de calabaza más jugoso con crema de queso y caramelo salado

La calabaza también puede convertirse en un postre tierno y especiado como este. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El otoño tiene un sabor, y ese sabor es la calabaza con especias. Este bizcocho de calabaza y caramelo salado combina una miga húmeda y aromática con una crema de queso suave y un toque de caramelo que lo cambia todo.

La calabaza en repostería no es solo una moda de temporada. En Estados Unidos es protagonista indiscutible del otoño, desde el clásico pumpkin pie hasta los bizcochos especiados. Esta versión, popularizada en redes por la pastelera Noelia (@bakerybynoelia), suma un relleno de caramelo salado que le da un contraste perfecto entre dulce y salado.

PUBLICIDAD

Receta de bizcocho de calabaza y caramelo salado

Este bizcocho se prepara con la técnica clásica de mezcla directa: se combinan los ingredientes húmedos por un lado y los secos por otro antes de unirlos. El resultado es una base jugosa y especiada que se corta en capas para rellenar con crema de queso y bañar con caramelo salado casero. La clave está en no sobremezclar la masa para conservar su textura tierna.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 90 minutos , repartidos así: Preparación de masas y mezclas: 30 minutos. Horneado del bizcocho: 45 a 55 minutos. Elaboración del caramelo y la crema de queso: 15 minutos adicionales.



Ingredientes

La calabaza es la gran protagonista de este postre otoñal, que combina una masa especiada con una crema suave y untuosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el bizcocho:

300 g de puré de calabaza

300 g de azúcar

220 g de aceite de girasol

4 huevos L

10 g de vainilla

250 g de harina

7 g de levadura química

10 g de bicarbonato

5 g de canela

2 g de nuez moscada

2 g de jengibre en polvo

5 g de sal

Para el caramelo salado:

100 g de azúcar

40 g de mantequilla

60 g de nata para montar

2 g de sal

Para la crema de queso:

225 g de queso crema

225 g de mantequilla

15 g de vainilla

2 g de sal

350 g de azúcar glas

Cómo hacer bizcocho de calabaza y caramelo salado, paso a paso

Mezcla el puré de calabaza, el azúcar, el aceite, los huevos y la vainilla en un bol grande.

Añade los ingredientes secos (harina, levadura, bicarbonato, canela, nuez moscada, jengibre y sal).

Mezcla justo hasta integrar. No batas de más para que el bizcocho quede jugoso.

Vierte la masa en un molde de 20 cm previamente engrasado.

Hornea a 175 °C , con calor arriba y abajo, entre 45 y 55 minutos.

Deja enfriar el bizcocho por completo antes de manipularlo.

Funde el azúcar en un cazo para el caramelo. Hazlo a fuego medio sin removerlo demasiado.

Retira del fuego y añade la mantequilla, luego incorpora la nata poco a poco mientras remueves.

Cocina 30 segundos más y añade la sal. Deja enfriar el caramelo.

Bate la mantequilla con el queso crema durante 2 minutos hasta que esté cremoso.

Añade la vainilla, la sal y el azúcar glas . Bate hasta lograr una crema suave y sin grumos.

Corta el bizcocho frío en 3 capas iguales.

Rellena cada capa con la crema de queso y cubre toda la tarta con el resto.

Refrigera unos minutos para que la crema asiente.

Decora con el caramelo salado o dulce de leche. Añade nueces pecanas, higos o granada si quieres un toque extra.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 10 a 12 porciones, dependiendo del grosor de cada ración.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 450 kcal por porción.

Grasas: 28 g.

Carbohidratos: 45 g.

Azúcares: 35 g.

Proteínas: 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bizcocho, una vez montado con la crema de queso, debe guardarse en la nevera dentro de un recipiente hermético. Se conserva en buen estado durante 4 a 5 días. También puedes congelar el bizcocho sin rellenar hasta por 2 meses, bien envuelto en film.

PUBLICIDAD