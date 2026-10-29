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Planes gratis en Madrid este fin de semana al margen de Halloween: desde museos y mercadillos hasta rutas en bicicleta

La capital ofrece alternativas para acercarse al arte y recorrer espacios al aire libre en una tarde en familia

Parque en Madrid
Madrid Río. (Wikimedia commons)
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Cada año los amantes del terror y los disfraces esperan con ansias el día de Halloween. Durante esta festividad, Madrid se llena de planes relacionados con los disfraces, las calabazas y las historias de miedo. Pero no todo el mundo tiene ganas de celebrar esta fiesta, y hay quien prefiere aprovechar los días libres para hacer algo completamente distinto. Para quienes buscan una alternativa, la capital ofrece un buen puñado de propuestas con las que salir de casa, descubrir lugares nuevos o disfrutar de sus rincones favoritos sin gastar un euro.

Este año, además, el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre ofrecen una buena oportunidad para cambiar de planes y dedicar el fin de semana a algo diferente. No hace falta disfrazarse ni sumarse al ambiente festivo para disfrutar de Madrid: basta con saber dónde mirar.

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Museos y palacios para visitar gratis en Madrid

Si te apetece aprovechar el fin de semana para disfrutar del arte y la historia, Madrid ofrece una buena alternativa sin necesidad de gastar dinero. Algunos de sus museos más conocidos abren sus puertas gratuitamente durante determinadas franjas, una oportunidad para recorrer sus salas, descubrir grandes obras y acercarse al patrimonio de la capital.

Entre las opciones destacan tres de las grandes pinacotecas de la ciudad:

  • Museo del Prado: entrada gratuita el sábado de 18:00 a 20:00 horas y el domingo de 17:00 a 19:00 horas.
  • Museo Reina Sofía: acceso gratuito el sábado de 19:00 a 21:00 horas y el domingo de 12:30 a 14:30 horas.
  • Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: entrada gratuita el sábado de 21:00 a 23:00 horas.

Más allá de los museos, también es posible acercarse a algunos de los edificios históricos más emblemáticos de Madrid. El Mirador de la Cornisa, situado junto al Palacio Real, permite disfrutar de sus vistas sin pagar entrada durante todo el fin de semana, de 12:00 a 22:00 horas.

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Del arte a los mercadillos: planes gratis para aprovechar el fin de semana

No hace falta gastar dinero para disfrutar de Madrid durante el fin de semana. Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, la capital ofrece propuestas para descubrir nuevos rincones, acercarse a la cultura o disfrutar de la música en directo.

  • Un paseo por El Rastro de Madrid. Cada domingo, las calles del entorno de Ribera de Curtidores se llenan de puestos en los que se encuentran ropa, antigüedades, libros, discos y objetos de todo tipo. El mercadillo es de acceso libre, por lo que basta con recorrer sus calles y curiosear entre los puestos para disfrutar de una de las citas más castizas de la capital, aunque los productos que se venden tienen su precio.
Rastro Madrid. (REUTERS/Mohammed Salem)
Rastro Madrid. (REUTERS/Mohammed Salem)
  • Un mercadillo de minerales y fósiles. El domingo 1 de noviembre, la Escuela Superior de Ingenieros de Minas celebra una nueva edición de su mercadillo, donde se pueden descubrir minerales, gemas, fósiles y conchas. La entrada es gratuita y la actividad ofrece una oportunidad para acercarse al mundo de la geología y el coleccionismo. Eso sí, las piezas expuestas por los vendedores están a la venta.
  • Una exposición para los amantes de la fotografía. El Espacio Fundación Telefónica acoge Robert Frank y Los Americanos, una muestra que reúne 83 imágenes de uno de los proyectos más influyentes de la fotografía del siglo XX. La exposición permite acercarse a la mirada del fotógrafo sobre la sociedad estadounidense de los años cincuenta y puede visitarse gratis hasta el domingo 1 de noviembre.

Un paseo en bici por Madrid Río y otras rutas al aire libre

Para quienes prefieren disfrutar de Madrid al aire libre, recorrer la ciudad en bicicleta es otra alternativa gratuita para aprovechar el fin de semana. El entorno de Madrid Río, junto al Manzanares, cuenta con caminos peatonales y carriles para pedalear mientras se descubren algunos de los espacios verdes de la capital. También se puede optar por otras rutas, como las que atraviesan el parque del Retiro o la Casa de Campo, donde es posible desconectar del bullicio urbano sin salir de la ciudad. Solo hace falta llevar una bicicleta propia para disfrutar de estos recorridos sin gastar dinero.

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