Cheesecake de crema de café: la receta cremosa y aromática ideal para los amantes del postre

Un cheesecake de crema de café decorado con cacao en polvo y granos tostados presenta una porción cortada sobre un plato de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cheesecake de crema de café es una alternativa para quienes disfrutan de los postres con sabores intensos y texturas sedosas. La combinación del queso crema con el aroma del café da como resultado una tarta equilibrada, en la que la suavidad del relleno contrasta con una base de galletas trituradas. Su presentación puede ser sencilla o más elaborada, según los ingredientes elegidos para decorarla.

Esta receta se prepara sin necesidad de técnicas complicadas de repostería y puede elaborarse con ingredientes fáciles de encontrar. Para conseguir un buen resultado, es importante utilizar queso crema a temperatura ambiente, incorporar el café de manera gradual y respetar el tiempo de refrigeración. Estos pasos ayudan a obtener una mezcla uniforme y una consistencia firme, pero agradable al paladar.

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El cheesecake puede servirse como postre después de una comida familiar, en una reunión con amigos o durante una celebración. Su sabor combina especialmente bien con chocolate, cacao en polvo y frutos secos, aunque también puede disfrutarse sin adornos. A continuación, una propuesta de preparación fría, sin horno, para elaborar en casa una tarta de café cremosa y fácil de compartir.

Ingredientes para preparar el cheesecake de crema de café

Un pastel de queso con crema de café se presenta con una porción cortada sobre un plato de cerámica junto a granos tostados y cacao en polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar un cheesecake de aproximadamente ocho porciones, necesitarás los siguientes ingredientes:

Para la base:

200 gramos de galletas tipo María o digestivas.

90 gramos de mantequilla sin sal, derretida.

Para el relleno:

400 gramos de queso crema.

250 mililitros de nata para montar, bien fría.

100 gramos de azúcar glas.

2 cucharadas de café soluble.

2 cucharadas de agua caliente.

7 gramos de gelatina sin sabor.

35 mililitros de agua fría para hidratar la gelatina.

1 cucharadita de extracto de vainilla, opcional.

Para decorar:

Cacao en polvo sin azúcar.

Virutas de chocolate o granos de café de chocolate, al gusto.

El queso crema es el ingrediente principal del relleno, pues aporta cuerpo y una textura untuosa. La nata montada ayuda a conseguir una consistencia más ligera, mientras que el café soluble permite distribuir el sabor de manera uniforme. La gelatina contribuye a que el cheesecake mantenga su forma una vez refrigerado.

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Cómo preparar la base y el relleno de café

Una espátula retira una porción de una tarta de queso con crema de café decorada con granos tostados y cacao rallado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Prepara la base. Tritura las galletas hasta obtener migas finas y mézclalas con la mantequilla derretida. Distribuye la preparación en el fondo de un molde desmontable de unos 20 centímetros de diámetro y presiona con una cuchara para formar una capa compacta. Refrigera durante 20 minutos mientras preparas el relleno.

2. Mezcla la crema de café. Disuelve el café soluble en las dos cucharadas de agua caliente y deja que se enfríe. En otro recipiente, bate el queso crema con el azúcar glas y la vainilla hasta conseguir una mezcla lisa. Incorpora el café poco a poco, mezclando hasta que el color y el sabor queden distribuidos de manera uniforme.

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3. Integra la nata y la gelatina. Hidrata la gelatina en los 35 mililitros de agua fría durante unos cinco minutos y después disuélvela con cuidado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Déjala entibiar sin permitir que cuaje. Monta la nata fría hasta obtener picos suaves e incorpórala al queso crema con movimientos envolventes. Añade la gelatina disuelta en un hilo fino, mezclando continuamente para evitar grumos.

Refrigeración, decoración y consejos para servir

Una porción de tarta de queso con crema de café reposa sobre una espátula junto al postre decorado con virutas de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vierte el relleno sobre la base de galletas y alisa la superficie con una espátula. Cubre el molde y refrigera durante al menos seis horas; lo ideal es dejarlo toda la noche para que adquiera una consistencia firme. Antes de desmoldar, pasa cuidadosamente un cuchillo fino por el borde interior para separar la tarta sin dañar sus laterales.

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Para decorar, espolvorea cacao en polvo justo antes de servir y añade virutas de chocolate si deseas un acabado más vistoso. También puedes utilizar granos de café cubiertos de chocolate, colocándolos de forma discreta sobre la superficie. No es necesario añadir demasiados elementos: el tono del café y la textura lisa del relleno pueden convertirse en los protagonistas de la presentación.

Para conseguir un sabor más intenso, puedes aumentar ligeramente la cantidad de café soluble, siempre que mantengas controlada la cantidad de líquido. Si prefieres un resultado más suave, utiliza una cucharada y media. Conserva el cheesecake en el refrigerador, dentro de un recipiente cubierto, y procura consumirlo en un plazo de tres días. Esta receta ofrece una manera sencilla de llevar el aroma del café a un postre frío, cremoso y pensado para disfrutarse sin prisas.

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