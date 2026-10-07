Pumpkin Spice Latte: la receta del café con leche y calabaza que sabe a otoño

Cómo preparar un café con leche y calabaza para este otoño (Pexels)

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El Pumpkin Spice Latte es una bebida cálida y reconfortante, una versión del café con leche muy popular en Estados Unidos que se inspira en los sabores del pastel de calabaza. Esta bebida es un clásico de la cadena de cafeterías Starbucks, un auténtico bestseller que aparece en carta religiosamente cada otoño.

La cadena lo ha convertido en todo un clásico del otoño, pero esta versión casera es mucho más económica, facilísima de hacer y está igual de rica. Para prepararla, partimos de una base de café con leche básico, que completamos con un poco de puré de calabaza y especias aromáticas. El aroma de la canela, el jengibre y la nuez moscada convierten cada sorbo en una avalancha de sabores, que contrastan con la potencia del café y el dulzor natural de la calabaza.

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Receta de Pumpkin Spice Latte

El Pumpkin Spice Latte es una bebida de café preparada con espresso, leche caliente, puré de calabaza y especias aromáticas. La técnica principal consiste en calentar la leche sin que llegue a hervir y espumarla antes de mezclarla con el café.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos. Preparación: 10 minutos. Cocción: 5 minutos.



Ingredientes

450 ml de leche entera o semidesnatada

70 ml de café espresso o café fuerte

30 g de puré de calabaza 100 % natural

1/2 cucharadita de canela molida

1/4 de cucharadita de jengibre molido

1/8 de cucharadita de nuez moscada molida

1/8 de cucharadita de clavo molido

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 o 2 cucharaditas de azúcar, miel o sirope de arce

Nata montada, opcional

Canela molida para decorar

Cómo hacer Pumpkin Spice Latte, paso a paso

Coloca la leche en un cazo a fuego medio. Añade el puré de calabaza, la canela, el jengibre, la nuez moscada, el clavo y el endulzante. Calienta la mezcla durante 3 o 4 minutos. Remueve con frecuencia para integrar bien la calabaza y las especias. Evita que la leche hierva. Debe quedar caliente, pero sin burbujas intensas. Retira el cazo del fuego y añade el extracto de vainilla. Prepara el espresso o un café fuerte. Si utilizas cafetera italiana o de filtro, procura que el café quede concentrado. Espuma la leche caliente con un espumador, una batidora de mano o unas varillas manuales. Reparte el café entre 2 tazas grandes. Vierte encima la leche especiada y remueve con suavidad. Termina con nata montada, si la utilizas, y una pizca de canela. Sirve inmediatamente, cuando la bebida conserve todo su aroma y la espuma todavía esté firme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 tazas grandes de Pumpkin Spice Latte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin nata montada y con leche semidesnatada:

Calorías: 150 kcal aproximadamente.

Proteínas: 7 g.

Hidratos de carbono: 20 g.

Grasas: 5 g.

Fibra: 1 g aproximadamente.

Cafeína: 60-80 mg, según el tipo de café utilizado.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El Pumpkin Spice Latte está más sabroso recién hecho. Si sobra, guárdalo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 24 horas. Antes de servirlo, caliéntalo a fuego bajo y remueve bien.

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El puré de calabaza sobrante puede conservarse en la nevera durante 3 días. También se puede congelar en pequeñas porciones.