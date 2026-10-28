Entre sierras y cascadas, una ruta de 17 kilómetros atraviesa la sierra de Ortigo en Don Benito

Senderismo en Extremadura: así es la ruta a las cascadas de Santa Natalia en Don Benito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de excursionistas completó la ruta de senderismo a las cascadas de Santa Natalia en Don Benito, un sendero de 17 kilómetros y cerca de cinco horas de caminata ubicado en la provincia de Badajoz, Extremadura. El itinerario transita por las inmediaciones de la sierra del Ortigo, también conocida como sierra de las Cruces, y conduce hasta el paraje natural de Santa Natalia, un enclave declarado Zona de Especial Conservación e incluido en la Red Natura 2000.

La mejor época para hacer la ruta es cuando las temperaturas son cálidas. La zona cuenta con una caída de agua que, en época de lluvias, muestra su mayor caudal, un rasgo que condiciona de forma directa cuál es la mejor época para visitar las cascadas de Santa Natalia. Las primeras lluvias de la temporada recuperan el nivel de los arroyos tras el estiaje del verano extremeño, lo que convierte al otoño en el momento más propicio para recorrer este tramo de senderismo en Don Benito. Con el caudal del río en aumento, la cascada alcanza su mayor expresión visual, y las temperaturas más suaves facilitan una caminata de varias horas por un terreno que combina pistas forestales y senderos de tierra.

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Cómo llegar a las cascadas de Santa Natalia

La ruta, de cinco horas de duración, transita por la sierra del Ortigo en Don Benito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos del Ayuntamiento de Don Benito, el paraje de las cascadas de Santa Natalia se encuentra a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Para llegar hasta allí, el acceso se realiza a través de la carretera EX-345, en dirección al Valle de la Serena. El entorno está atravesado por el río Guadámez, sobre el que se levanta un antiguo puente de arquería que da continuidad al camino hacia las fincas de olivar y pastos de la zona.

La sierra conserva vestigios de la Guerra Civil

La sierra del Ortigo se extiende en un relieve de montañas bajas pobladas de encinas y acebuches. En sus laderas se levanta la ermita de Nuestra Señora de las Cruces, cuyo origen, según la tradición oral recogida por el consitorio del municipio, se remonta a la aparición de la Virgen a un pastor llamado Bastián. El entorno conserva además restos de bunkers y trincheras de la Guerra Civil española, vestigios que forman parte de los recursos turísticos que promueve la Diputación de Badajoz para la comarca de las Vegas Altas, donde se ubican Don Benito y Villanueva de la Serena.

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La floración de frutales marca el paisaje en los meses cálidos

Durante el trayecto, el grupo de excursionistas destacó la floración de los árboles frutales y las condiciones climáticas favorables para esta modalidad de senderismo en Don Benito, previas a las temperaturas más altas del verano. El relieve ofrece vistas panorámicas desde las zonas más elevadas del recorrido, en un paisaje dominado por dehesas de encinar, berrocales graníticos y monte mediterráneo.

Al concluir la jornada, los participantes celebraron haber completado la ruta hasta las cascadas de Santa Natalia y valoraron de forma positiva las condiciones del sendero y el entorno natural del paraje.