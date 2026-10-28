Viajes

Entre sierras y cascadas, una ruta de 17 kilómetros atraviesa la sierra de Ortigo en Don Benito

El recorrido conduce hasta un paraje declarado Zona de Especial Conservación dentro de la Red Natura con restos de la Guerra Civil Española

Dos personas de espaldas caminan con mochilas y bastones por un camino de tierra rodeado de árboles con hojas amarillas y verdes.
Senderismo en Extremadura: así es la ruta a las cascadas de Santa Natalia en Don Benito. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un grupo de excursionistas completó la ruta de senderismo a las cascadas de Santa Natalia en Don Benito, un sendero de 17 kilómetros y cerca de cinco horas de caminata ubicado en la provincia de Badajoz, Extremadura. El itinerario transita por las inmediaciones de la sierra del Ortigo, también conocida como sierra de las Cruces, y conduce hasta el paraje natural de Santa Natalia, un enclave declarado Zona de Especial Conservación e incluido en la Red Natura 2000.

La mejor época para hacer la ruta es cuando las temperaturas son cálidas. La zona cuenta con una caída de agua que, en época de lluvias, muestra su mayor caudal, un rasgo que condiciona de forma directa cuál es la mejor época para visitar las cascadas de Santa Natalia. Las primeras lluvias de la temporada recuperan el nivel de los arroyos tras el estiaje del verano extremeño, lo que convierte al otoño en el momento más propicio para recorrer este tramo de senderismo en Don Benito. Con el caudal del río en aumento, la cascada alcanza su mayor expresión visual, y las temperaturas más suaves facilitan una caminata de varias horas por un terreno que combina pistas forestales y senderos de tierra.

PUBLICIDAD

Cómo llegar a las cascadas de Santa Natalia

Cascadas escalonadas sobre rocas con musgo que vierten agua en una poza, rodeadas por árboles y arbustos bajo un cielo nublado.
La ruta, de cinco horas de duración, transita por la sierra del Ortigo en Don Benito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos del Ayuntamiento de Don Benito, el paraje de las cascadas de Santa Natalia se encuentra a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Para llegar hasta allí, el acceso se realiza a través de la carretera EX-345, en dirección al Valle de la Serena. El entorno está atravesado por el río Guadámez, sobre el que se levanta un antiguo puente de arquería que da continuidad al camino hacia las fincas de olivar y pastos de la zona.

La sierra conserva vestigios de la Guerra Civil

La sierra del Ortigo se extiende en un relieve de montañas bajas pobladas de encinas y acebuches. En sus laderas se levanta la ermita de Nuestra Señora de las Cruces, cuyo origen, según la tradición oral recogida por el consitorio del municipio, se remonta a la aparición de la Virgen a un pastor llamado Bastián. El entorno conserva además restos de bunkers y trincheras de la Guerra Civil española, vestigios que forman parte de los recursos turísticos que promueve la Diputación de Badajoz para la comarca de las Vegas Altas, donde se ubican Don Benito y Villanueva de la Serena.

PUBLICIDAD

El pueblo de Bielsa se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

La floración de frutales marca el paisaje en los meses cálidos

Durante el trayecto, el grupo de excursionistas destacó la floración de los árboles frutales y las condiciones climáticas favorables para esta modalidad de senderismo en Don Benito, previas a las temperaturas más altas del verano. El relieve ofrece vistas panorámicas desde las zonas más elevadas del recorrido, en un paisaje dominado por dehesas de encinar, berrocales graníticos y monte mediterráneo.

Al concluir la jornada, los participantes celebraron haber completado la ruta hasta las cascadas de Santa Natalia y valoraron de forma positiva las condiciones del sendero y el entorno natural del paraje.

Temas Relacionados

Rutas y Senderismo EspañaViajesViajes y TurismoExtremaduraEspaña-ViajesEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mercadillos navideños más bonitos de España en 2026

Los mercadillos más especiales que merecen la pena visitar para disfrutar de sus puestos, la comida, música y ambiente navideño

Los mercadillos navideños más bonitos de España en 2026

Hay una catedral de Notre Dame que pocos europeos conocen, pero está en Vietnam y fue construida en el siglo XIX

Un templo con historia colonial que refleja la huella francesa en una de las ciudades más importantes del país asiático

Hay una catedral de Notre Dame que pocos europeos conocen, pero está en Vietnam y fue construida en el siglo XIX

La Restinga, el verdadero sur de España, con reserva marina, senderos volcánicos y menos de 700 vecinos

Un pequeño pueblo de El Hierro donde el Atlántico, la pesca y los paisajes volcánicos marcan el ritmo de una escapada lejos de las aglomeraciones

La Restinga, el verdadero sur de España, con reserva marina, senderos volcánicos y menos de 700 vecinos

Cuatro cementerios al norte de España que destacan por su belleza estética y que puedes visitar este Halloween

La arquitectura funeraria, las esculturas y las historias que guardan estos lugares ofrecen una forma diferente de acercarse al patrimonio y las leyendas de la región

Cuatro cementerios al norte de España que destacan por su belleza estética y que puedes visitar este Halloween

La feria de chocolate que hace frontera con Galicia y que es uno de los destinos gastronómicos favoritos del norte de Portugal

Durante toda la Navidad, el mercado reúne pasteleros, productores de cacao y maestros chocolateros organizados en 30 puestos

La feria de chocolate que hace frontera con Galicia y que es uno de los destinos gastronómicos favoritos del norte de Portugal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil interroga al operador de Adif al que se le atribuye el fallo de comunicación por el accidente de Toledo

La Guardia Civil interroga al operador de Adif al que se le atribuye el fallo de comunicación por el accidente de Toledo

Elecciones generales España 29-N, en directo | Primeras declaraciones del ministro Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Toledo: “Es verdaderamente inverosímil”

Óscar Puente ve “inexplicable” que el centro de control de Atocha permitiera la reanudación de la marcha del AVE Renfe tras el fallo del sistema LZB: “Se tomó la decisión con luz roja”

Los expertos no se explican el accidente de Toledo: “Es imposible que un tren alcance a otro. El sistema no da órdenes al maquinista, sino que toma las riendas”

La exministra Fátima Báñez viajaba en el Iryo accidentado en Toledo y aún no ha sido localizada

ECONOMÍA

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

Ni la pausa del desayuno ni llegar 15 minutos tarde se descuentan siempre de la jornada: el Supremo confirma que pueden contar como horas trabajadas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

DEPORTES

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

El Real Madrid también pide disculpas a China tras la polémica con Mbappé: “Nuestro club mantiene un profundo respeto por su historia, cultura y ciudadanos”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”