Sociedad

Quién es la argentina que murió en el accidente de trenes en España: también buscan intensamente a un hombre

La única víctima fatal confirmada fue Ana Martina Conte Grand, de 32 años, oriunda de San Juan, que viajaba junto a su hermano. Mientras que Agustín Randazzo, de 51, está desaparecido y su familia no tiene noticias de él

Choque Trenes España
La víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 29 años, oriunda de San Juan
Guardar

El brutal accidente de trenes en España dejó al menos una víctima argentina: una joven de 29 años murió, mientras que hay un hombre de 51 que es intensamente buscado por su familia. El siniestro registrado en la línea que hacía Madrid-Sevilla dejó un saldo, hasta el momento, de 68 muertos tras la colisión de dos formaciones entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

En esa línea, Cancillería confirmó que había una persona oriunda de Argentina que había muerto en la colisión. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, la víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años, que era oriunda de San Juan, trabajaba como podóloga y estaba viviendo en Andalucía.

PUBLICIDAD

La joven estaba viajando junto a su hermano, Zacarías, que resultó herido y fue trasladado al Hospital de Toledo. Estaban viajando en el coche siete de una de las formaciones que protagonizaron la trágica colisión.

Ambos se habían formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabajaron en un consultorio en San Juan, donde Martina atendió pacientes hasta 2025, antes de residir en España.

Según medios sanjuaninos, la familia de Martina y Zacarías está integrada por reconocidos profesionales de la provincia. Su padre, Jorge Conte Grand, es médico neumonólogo, y su madre, Claudia, es una docente jubilada.

Quién es el argentino que es intensamente buscado tras el accidente de trenes en España
Un ciudadano argentino de 51 años figura como desaparecido tras el choque de trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla

El otro argentino que es intensamente buscado fue identificado como Agustín Randazzo, de 51 años, quien estaba en el vagón número 8 del tren de AVE. Según pudo averiguar Infobae, se trata de un hombre que estaba desde el año 2002 aproximadamente viviendo en España y estaba realizando su viaje habitual desde Madrid hacia Toledo por trabajo. Su familia no tiene noticias de él tras el accidente: “Desde entonces no sabemos nada de él”.

PUBLICIDAD

Randazzo es oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente estaba viviendo en la capital española y se encontraba en pareja. Trabajaba en una empresa de comunicaciones y estaba ubicado en el área de gestión comercial de la firma.

Ante la falta de respuesta a sus llamadas, su hermano, Jorge, ya ha acudido a las dependencias policiales madrileñas para formalizar la denuncia. Además, ya se ha sometido a la toma de muestras de ADN necesarias. Tras realizar estos trámites, se está desplazando a Toledo para recorrer los centros hospitalarios de la zona y tratar de localizarlo entre los heridos ingresados.

Una imagen del accidente de tren en Toledo (REUTERS/Ana Beltran)
La colisión entre las dos formaciones ferroviarias provocó el descarrilamiento y la caída de cuatro vagones por un terraplén en Toledo (REUTERS/Ana Beltran)

“Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada”, relata Rafael, primo hermano de Agustín, quien ofrece su contacto (+54 9 11 4192-7700) para recibir cualquier pista sobre el paradero del bonaerense “por si está internado en algún hospital sin identificar o si alguien lo vio después del accidente”.

Para facilitar la búsqueda, la familia describió que se trata de un hombre de barba entrecana y con tatuajes visibles, que suele usar gorra negra y gafas de sol oscuras.

La pareja de Randazzo, Sergi, también se ha sumado a la búsqueda a través de internet. Aunque de momento no acudirá a Toledo a la espera de noticias oficiales, publicó un mensaje en redes sociales en el que describió la situación: “Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”.

Argentino - Desaparecido
(Captura)

En otra respuesta, señaló: “Sabemos ahora mismo que le atendieron en atención primaria por la zona, pero estamos llamando desesperados y no nos atiende absolutamente nadie. En la base de datos del SESCAM no pone nada de su estado ni de su estancia, solo que ha sido registrado”.

El accidente

Dos trenes de pasajeros de alta velocidad chocaron este miércoles a primera hora entre Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo. La colisión entre el AVE y un Iryo se produjo en torno a las 8:54, en el kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla, y provocó que hasta cuatro vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén. Las primeras informaciones apuntan a al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos. Por el momento, se desconocen las causas del choque.

Imágenes del dron de la Guardia Civil sobre la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo. (Guardia Civil)

Ante la magnitud del siniestro, Renfe habilitó una línea de asistencia exclusiva para afectados y familiares de víctimas: 900 10 10 20. Iryo, por su parte, activó su propio canal de contacto en el 900 001 403. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha puso en funcionamiento el número 900 122 112. La localidad de Urda habilitó además un pabellón para acoger a los posibles afectados por el siniestro ferroviario, mientras que la circulación de trenes quedó suspendida en toda la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Un total de 107 personas heridas permanecen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha, según confirmaron fuentes del servicio de emergencias 112 de la región. El presidente regional, Emiliano García-Page, indicó que todos los heridos atendidos en los centros sanitarios están identificados. Del total, 15 permanecen en código rojo y cuatro se encuentran en estado especialmente grave.

Temas Relacionados

ToledoTrenes EspañaPersonas desaparecidasAccidente de trenesúltimas noticiasRenfeAVEMadridSevillaAgustín Randazzo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El caso del abusador que estuvo prófugo 14 años y quedó sobreseído llegó a Diputados: comenzó el debate por la Ley Segovia

La Comisión de Legislación Penal empezó a analizar 12 iniciativas para impedir que la fuga o la rebeldía permitan la prescripción en causas por delitos sexuales contra menores. El debate llega impulsado por el caso de Alberto Martín Del Valle, beneficiado ante la Justicia por el paso del tiempo

El caso del abusador que estuvo prófugo 14 años y quedó sobreseído llegó a Diputados: comenzó el debate por la Ley Segovia

Bañados, vegetación densa y sin señal de celular: así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

El cadáver fue localizado a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba la docente, en un sector de bañados y vegetación densa que no había sido rastrillado

Bañados, vegetación densa y sin señal de celular: así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

Cancillería confirmó que hay al menos un argentino muerto tras el accidente de trenes en España

A través de un comunicado, también se informó que hay otro ciudadano que se encuentra desaparecido. Dos formaciones chocaron en la línea Madrid-Sevilla y hay 68 víctimas fatales

Cancillería confirmó que hay al menos un argentino muerto tras el accidente de trenes en España

Cuádruple crimen de La Loma: Casación absolvió a dos testigos condenados por falso testimonio y ordenó liberarlos

El remisero Marcelo Tagliaferro había recibido siete años de prisión y l avecina Patricia Godoy, cuatro años y medio, por sus declaraciones contra Osvaldo Martínez, quien fue absuelto por los asesinatos. Los jueces cuestionaron la valoración de las pruebas y señalaron que no se demostró que hubieran mentido deliberadamente

Cuádruple crimen de La Loma: Casación absolvió a dos testigos condenados por falso testimonio y ordenó liberarlos

Quiénes son los dos hermanos desaparecidos en un río de Santa Cruz: iban a viajar para probarse en un club de fútbol

José y Leo, de 10 y 12 años, son intensamente buscados en un cauce ubicado en una zona conocida como La Toma, en el paraje Palermo Aike. El desesperado pedido de su familia en medio de un amplio operativo

Quiénes son los dos hermanos desaparecidos en un río de Santa Cruz: iban a viajar para probarse en un club de fútbol

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Cincinnati por la MLS

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Cincinnati por la MLS

El gesto de Lionel Messi con los juveniles de River Plate en el gran triunfo ante Flamengo por los cuartos de final de la Messi Cup

Messi Cup: el golazo de chilena de un juvenil de Boca Juniors frente al Ajax que se candidatea como el mejor del torneo

Vincent Kompany fue dado de alta tras su internación por sufrir un colapso en una práctica del Bayern Múnich: el diagnóstico oficial

“Dejen de inventar historias”: el enojo de Thierry Henry tras recibir críticas por una pregunta a Lamine Yamal en el Balón de Oro

TELESHOW

Chechu Bonelli habló sobre su presunto regreso con Facundo Pieres: “Jamás sería un secreto de ningún hombre”

Chechu Bonelli habló sobre su presunto regreso con Facundo Pieres: “Jamás sería un secreto de ningún hombre”

Adrián Pallares cruzó a Flor de la V en su programa: “Yo pedí salir al aire”

Dulceida, la creadora los Premios Ídolo, palpita la nueva edición: “El stream argentino está más desarrollado que el de España”

Así reciben los Premios Ídolo 2026 a sus 710 invitados en la Usina del Arte

Ya comenzaron los Premios Ídolo 2026: quiénes son los 210 nominados que esperan su momento de gloria

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica reduce en 86 días la espera para cirugías y reporta más de 85,000 pacientes operados durante 2026

Costa Rica reduce en 86 días la espera para cirugías y reporta más de 85,000 pacientes operados durante 2026

FMI revisa avances de Honduras contra el lavado de activos

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca queda en libertad tras cumplir diez años de prisión por corrupción

El movimiento que puede potenciar el aprendizaje y ayuda al cerebro a reconocer patrones

Costa Rica actualiza el etiquetado obligatorio para carne cruda y vísceras en todos los puntos de venta