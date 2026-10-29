Los maquinistas de Renfe están en huelga este jueves por “el bloqueo de los acuerdos firmados en materia de seguridad ferroviaria”

Trenes de Ouigo, Iryo y Renfe en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes de Madrid. (Jesús Hellín/Europa Press)

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El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) dio inicio a las 00:01 horas de este jueves a una huelga de 24 horas en Renfe para exigir mejoras estructurales de seguridad y el cumplimiento de compromisos pendientes desde hace meses. La convocatoria se mantuvo pese al accidente este miércoles en Urda (Toledo), por el que la organización se declaró “fuertemente consternada”.

En un comunicado difundido antes del inicio del paro, el sindicato señaló que prefería guardar prudencia sobre las causas del siniestro hasta conocer con detalle lo sucedido, para no caer en especulaciones. Consideró que la prioridad inmediata era socorrer a las víctimas y acompañar a sus familias.

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A las 8:53 horas de este miércoles, un AVE de Renfe que circulaba hacia Sevilla embistió por detrás a un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la vía. El choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y deja un saldo provisional de 68 muertos y 180 heridos de diversa consideración.

Imágenes de dron de la Guardia Civil sobre la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo. (Guardia Civil)

Qué piden los maquinistas

La huelga fue convocada el 16 de octubre tras resultar infructuosa la vía previa de la comisión de conflictos. En una reunión con el Ministerio de Transportes, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe, el sindicato constató que “todo sigue igual de paralizado que en el mes de mayo”.

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Semaf sostiene que presentó propuestas en cada mesa de negociación, pero que la Administración y las empresas se escudaron en “la lentitud burocrática de coordinar a varios organismos”. El sindicato calificó esa justificación de “excusa inaceptable” y argumentó que, si existe voluntad política, cualquier norma legal podría aprobarse en cuestión de semanas.

Entre sus reclamos figuran protocolos reales y vinculantes ante alertas meteorológicas, una normativa que coordine las comunicaciones en situaciones de riesgo y el cumplimiento correcto de las interrupciones en los tiempos de conducción. El sindicato exige además soluciones técnicas definitivas a los problemas de seguridad y fiabilidad del material rodante, el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación y que no se modifique el protocolo de atención a los maquinistas que se ven envueltos en un arrollamiento.

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Tren de Renfe.

Servicios mínimos

Renfe respondió que las reivindicaciones de Semaf exceden su ámbito competencial. La compañía consideró “incoherente que se convoque una huelga contra su servicio por cuestiones ajenas”, como la normativa de tiempos de conducción o determinadas actuaciones de la Inspección de Trabajo, que según la empresa también escapan a su capacidad de decisión.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible fijó los servicios mínimos para la jornada. En Cercanías, el porcentaje varía según la franja horaria: en horas punta (de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30) se garantiza el 75% del servicio habitual, mientras que en el resto del día el mínimo baja al 50%.

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En los trenes de media distancia se estableció una media del 65% de los servicios habituales, y en los de alta velocidad y larga distancia, del 73%. En mercancías, el porcentaje mínimo se fijó en el 26% del servicio programado.

Óscar Puente y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en uno de los nuevos trenes Avril de Renfe. (EFE)

El viernes, en Ouigo

Renfe advirtió que los trenes en servicios mínimos podrían verse afectados por las consecuencias operativas del accidente, por lo que recomendó a los usuarios no viajar. Cercanías Madrid informó que su servicio se verá muy afectado durante la jornada y recomendó a los pasajeros buscar medios de transporte alternativos.

Semaf, por su parte, decidió mantener también la convocatoria de seis jornadas de huelga en Ouigo, previstas a partir del próximo viernes.