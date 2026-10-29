El entorno de Raúl Triguero, reportero de ‘¡De viernes!’ desaparecido en el accidente de tren de Toledo, sigue buscándolo

El periodista Raúl Triguero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @raulgtriguero)

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La angustia continúa para los familiares y amigos de Raúl Triguero, reportero del programa ¡De viernes!, de Telecinco, cuyo paradero se desconoce tras el grave accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, Toledo. El periodista viajaba en uno de los trenes que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla cuando se produjo la colisión que ha conmocionado a España y que deja decenas de víctimas mortales y numerosos heridos. Desde entonces, su entorno trata de averiguar qué ha ocurrido con él, sin haber conseguido hasta el momento noticias que permitan conocer su situación.

“Seguimos sin saber nada de él. Está siendo un horror”. Esas son las palabras que fuentes cercanas al reportero han trasladado a la revista Lecturas, reflejando la desesperación de quienes esperan alguna información sobre su paradero.

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La incertidumbre se prolonga desde la mañana del miércoles, cuando sus allegados perdieron el contacto con él. Por ahora, no hay información confirmada que permita determinar si pudo salir del tren por sus propios medios o si fue trasladado a un centro hospitalario tras el siniestro.

Un viaje a Sevilla por trabajo que terminó en tragedia

Raúl Triguero se desplazaba a Sevilla por motivos profesionales. El reportero tenía el encargo de entrevistar a Amador Mohedano, exmarido de Rosa Benito, para el programa de Telecinco ¡De Viernes!. La conversación estaba prevista para formar parte de los contenidos del espacio esta semana, por lo que el periodista había emprendido el viaje hacia Andalucía cuando se produjo el accidente.

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Personal de rescate trabaja en el lugar del choque entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido entre las localidades de Mora y Orgaz. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La noticia de su desaparición ha añadido una nueva preocupación a una jornada marcada por el dolor y la búsqueda de información sobre las personas que viajaban en los dos convoyes. El choque se produjo poco antes de las nueve de la mañana en las inmediaciones de Urda, en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, cuando un tren de Renfe y otro de Iryo colisionaron. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias.

Mientras continúan las labores de identificación y atención a los afectados, los allegados de Triguero siguen pendientes de cualquier noticia que pueda ayudarles a localizarlo. La falta de información mantiene abierta la incertidumbre sobre su situación, en una espera especialmente difícil para quienes no saben si su ser querido se encuentra entre los heridos atendidos tras el accidente.

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La preocupación por los desaparecidos tras el accidente de Urda

El periodista Raúl Triguero también trabajó en 'Sálvame'. (Mediaset)

El caso del reportero pone rostro a la angustia que atraviesan numerosas familias desde que se conoció la magnitud de la tragedia ferroviaria. A lo largo de las últimas horas, los equipos de emergencia han trabajado para atender a los supervivientes, trasladar a los heridos y avanzar en las tareas de recuperación e identificación de las víctimas.

Renfe activó su plan de asistencia a víctimas y familiares y habilitó el teléfono 900 10 10 20 para atender a las personas directamente afectadas por el accidente y a sus allegados. La compañía también estableció puntos de atención en estaciones como Madrid-Atocha, Sevilla y Córdoba, con el objetivo de ofrecer información y apoyo a quienes buscan noticias de sus familiares.

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Los equipos de emergencia siguen trabajando durante la noche en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. El balance se mantiene en 68 fallecidos, pero la cifra podría aumentar cuando se muevan los vagones.

En el caso de Raúl Triguero, su círculo más cercano continúa esperando una respuesta que permita poner fin a la incertidumbre. El periodista se dirigía a Sevilla para cumplir con un encargo profesional y, desde el accidente, no se ha podido confirmar su paradero. Mientras avanzan las investigaciones y las labores de identificación, sus familiares y amigos mantienen la esperanza de recibir noticias que aclaren qué ha sucedido.