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Christine Lagarde adelanta su salida del BCE y presenta su dimisión: dejará el cargo en febrero de 2027

La decisión llega en medio de meses de especulación sobre una posible salida anticipada de Lagarde, vinculada de forma reiterada a la agenda electoral de Francia

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. (REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)
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Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha anunciado este jueves su próxima dimisión al frente de la institución, según informó Reuters citando fuentes del organismo. La funcionaria dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que expirara de manera formal su mandato de ocho años, previsto para el 31 de octubre de ese mismo año.

La decisión llega en medio de meses de especulación sobre una posible salida anticipada de Lagarde, vinculada de forma reiterada a la agenda electoral de Francia. los comicios presidenciales están previstos para abril de 2027 y, según había explicado el Financial Times en febrero de este año, la dirigente buscaría dejar el banco antes de esa fecha para permitir que el presidente saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, acordaran junto al resto de líderes europeos el nombre de su sucesor antes de que avance el proceso electoral francés.

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Macron no puede presentarse a un tercer mandato consecutivo, un factor que, de acuerdo con el diario británico, pesó en los cálculos sobre el calendario de relevo en el BCE. Entre los escenarios manejados por analistas figura también la preocupación por una eventual victoria de fuerzas de derecha en Francia, que podría complicar la selección del próximo presidente del organismo monetario.

Lagarde había evitado confirmar una fecha concreta

En declaraciones recientes al diario francés La Croix, Lagarde había reconocido la posibilidad de un retiro anticipado sin precisar plazos. “Si me retiro antes de tiempo, será solo por algunos meses. No va a cambiar el mundo”, sostuvo la funcionaria, de 70 años, en esa entrevista. en julio, en declaraciones a Les Échos, ya había dejado la puerta abierta a dejar la presidencia del BCE para “hacer oír una voz europea” en el debate electoral francés, aunque descartó presentarse ella misma como candidata.

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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Heiko Becker
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó los diseños preseleccionados para los futuros billetes de euro en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania, el 23 de julio de 2026. REUTERS/Heiko Becker

El nombre de Lagarde también había sido vinculado en los últimos meses a la presidencia del Foro Económico Mundial (FEM), con sede en Davos. Reuters había informado este mes que esa organización podría designarla como su próxima titular en noviembre, un dato que alimentó las versiones sobre su salida del banco central.

El proceso de sucesión sigue reglas establecidas por los tratados europeos

El sucesor de Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo a través del mecanismo previsto en el artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entre los nombres que circulan como posibles candidatos figuran Klaas Knot, extitular del banco central de los Países Bajos, y Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, de acuerdo con un sondeo del Financial Times difundido en diciembre pasado.

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La salida de Lagarde se suma a otros movimientos recientes en la cúpula del BCE. Isabel Schnabel, responsable de operaciones de mercado del organismo, dejará la entidad el 3 de enero de 2027 para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que el economista jefe, Philip Lane, tiene previsto abandonar su puesto en mayo del mismo año.

Lagarde asumió la presidencia del BCE el 1 de noviembre de 2019, tras haber ejercido previamente como directora gerente del FMI y como ministra de Economía de Francia. Su gestión incluyó el manejo de la política monetaria durante la pandemia de covid-19 y el ciclo de subidas de tasas iniciado en 2022 para contener la inflación en la zona euro.

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