Todo lo que se sabe del femicidio de Nancy Godoy: 21 días de misterio, cinco detenidos y un cuerpo semisumergido

Nancy Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre de 2026 en el paraje El Malezal

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El martes 6 de octubre de 2026, Nancy Godoy hizo el recorrido de siempre: 18 kilómetros desde su casa en Esquina, Corrientes, hasta la estancia “El Curupí”, y de ahí otras dos o tres horas a caballo hasta la Escuela Rural N° 626 del paraje “El Malezal”, donde se desempeñaba como directora suplente. Era la rutina semanal de una maestra de 52 años que llevaba una década sin conseguir un puesto fijo en la docencia y que, cuando finalmente lo tuvo, aceptó sin dudarlo.

Al día siguiente, miércoles 7 de octubre, a las 20.45, le envió un audio a su nuera, Alejandra, en el que describía la falta de agua y las malas condiciones del edificio escolar. Fue su última comunicación conocida.

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Tres semanas después, agentes policiales que participaban en el operativo de búsqueda hallaron el cuerpo de Godoy semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso y sin señal de celular, a unos 2,5 kilómetros de la escuela. A pocos metros encontraron un bolso con pertenencias que deberán ser reconocidas. Los fiscales a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, se trasladaron al lugar en helicóptero.

Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” y uno de los imputados por femicidio (Foto/Gentileza Radio Dos Corrientes)

Por el crimen, hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

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Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que le mujer fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

De momento, la investigación apunta a un femicidio. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó Mosquera en una audiencia.

Pero ¿qué ocurrió desde la última comunicación de la docente hasta el hallazgo de su cuerpo?

La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

Godoy llevaba semanas denunciando el abandono del establecimiento escolar: bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada. En agosto había elevado un informe al Consejo General de Educación de la provincia. “Cuando me apersoné en primera persona a dicha institución, la parte edilicia totalmente abandonada, repleta con bichos de todo tipo, inodoros totalmente llenos de tierra”, señaló. La escuela tenía apenas ocho alumnos.

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Ante la imposibilidad de quedarse a dormir en el establecimiento, Godoy pernoctaba en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que vivía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia. Esa cercanía entre ambas mujeres se convirtió, con el tiempo, en un dato central para los investigadores.

El hijo de Nancy Godoy durante la búsqueda de su madre: “Están jugando con nuestra angustia”, decía

El jueves 15 de octubre, ocho días después de la última comunicación conocida, los hijos de Godoy denunciaron su desaparición. Recién entonces intervino la Fiscalía.

Las primeras 48 horas de investigación derivaron en la detención de Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural vinculado a la estancia, acusado de falso testimonio. Según los investigadores, el hombre dio tres versiones diferentes sobre lo ocurrido. En una de ellas afirmó que la docente había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, pero luego se retractó.

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Su defensor, el abogado Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración fue obtenida mediante presiones y maltratos durante la detención y que, por ende, carecía de validez. En la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, que fueron enviados a peritar.

El domingo 18 de octubre, la pesquisa avanzó sobre el entorno más cercano de la docente. Leguizamón fue detenida y, durante un allanamiento en su vivienda de la localidad de Sauce, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que, según la investigación, podrían pertenecer a Godoy. Un video incorporado al expediente mostraba a la maestra montando a caballo con esa campera puesta.

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La audiencia donde dictaron prisión preventiva para los cinco detenidos

Los investigadores detectaron contradicciones en los relatos de Leguizamón. Según la hipótesis judicial, la mujer le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar a Esquina ese fin de semana, al asegurarle que nadie de la estancia volvería. También habría falseado la fecha en que supuestamente asistiría a una fiesta de doma en Sauce.

Ese mismo día también fue detenido Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón, por contradicciones y presunto ocultamiento de información en sus declaraciones. Ambos quedaron imputados inicialmente por encubrimiento agravado.

Al día siguiente, lunes 19 de ocutubre, familiares, amigos y vecinos de la maestra realizaron la primera marcha frente a la Fiscalía de Esquina en reclamo de justicia. Las manifestaciones continuaron durante los días siguientes, mientras crecía la preocupación por su paradero.

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En paralelo, la Fiscalía comenzó a investigar la posibilidad de que Godoy hubiera sido asesinada. El operativo de búsqueda se amplió hasta involucrar a cerca de un centenar de efectivos policiales, drones y dos helicópteros.

El operativo de búsqueda involucró cerca de un centenar de efectivos policiales, drones y dos helicópteros

La detención del principal acusado y el giro de la causa

El miércoles 21 de octubre fueron detenidos otros dos sospechosos: Ireneo Felipe Zarza, de 34 años y capataz de la estancia El Curupí, y Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también vinculado al predio.

Zarza quedó señalado como el principal acusado del asesinato. Los testimonios incorporados al expediente lo ubicaban en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición de Godoy. En esa construcción, donde el capataz solía pernoctar, los investigadores encontraron prendas quemadas que serán sometidas a pericias de ADN.

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Según los mismos testimonios, Zarza acostumbraba beber whisky en ese puesto y, bajo esos efectos, se tornaba agresivo. Esas declaraciones fueron incorporadas a la investigación como parte de los elementos reunidos contra el sospechoso.

El viernes 23, mientras personal especializado inspeccionaba tres pozos de agua antiguos ubicados cerca de la escuela —una diligencia que debió realizarse con extremo cuidado por la fragilidad de las estructuras—, la causa avanzó con las imputaciones por el crimen.

El juez Vallejos dictó la prisión preventiva de todos los detenidos hasta la realización del juicio, tras acoger el pedido de la Fiscalía. La defensa de Leguizamón había pedido prisión domiciliaria por tener tres menores a cargo; la de Rojas solicitó medidas menos restrictivas. Ambos planteos fueron rechazados. La defensa de Zarza también cuestionó la medida, pero el planteo no prosperó.

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La tapera donde vivía el principal acusado, Ireneo Zarza

Las dudas de la familia y el hallazago del cuerpo después de tres semanas

Mientras la causa avanzaba, Adán, uno de los hijos de la maestra, cuestionó públicamente la hipótesis adoptada por la Fiscalía. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época.

El joven también apuntó al ex director del establecimiento escolar, Norberto Gamarra, y sugirió que las denuncias de irregularidades en la gestión de fondos que su madre había presentado antes de desaparecer podrían estar vinculadas con el crimen. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sostuvo.

Nancy tenía 52 años

Este miércoles 28 de octubre, 21 días después del último audio que Godoy le envió a su nuera, los efectivos que participaban en el operativo de búsqueda encontraron el cuerpo de la docente en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba.

El hallazgo fue confirmado a Infobae por fuentes judiciales, que señalaron que se trata de una zona de muy difícil acceso.

Con cuatro acusados por el crimen y un quinto detenido por falso testimonio, la investigación entra ahora en una nueva etapa. Las pericias sobre el cuerpo deberán aportar información para determinar las circunstancias de la muerte, mientras la Justicia busca establecer qué participación tuvo cada uno de los imputados y si existió un ataque sexual previo.