Crimen y Justicia

Todo lo que se sabe del femicidio de Nancy Godoy: 21 días de misterio, cinco detenidos y un cuerpo semisumergido

Desde el último audio que la docente rural envió hasta el hallazgo de sus restos, la investigación estuvo marcada por declaraciones contradictorias, allanamientos y pruebas clave. Cuatro sospechosos están acusados por el crimen y un quinto por falso testimonio. La Justicia no descarta un ataque sexual previo

Nancy Estela Godoy
Nancy Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre de 2026 en el paraje El Malezal
Guardar

El martes 6 de octubre de 2026, Nancy Godoy hizo el recorrido de siempre: 18 kilómetros desde su casa en Esquina, Corrientes, hasta la estancia “El Curupí”, y de ahí otras dos o tres horas a caballo hasta la Escuela Rural N° 626 del paraje “El Malezal”, donde se desempeñaba como directora suplente. Era la rutina semanal de una maestra de 52 años que llevaba una década sin conseguir un puesto fijo en la docencia y que, cuando finalmente lo tuvo, aceptó sin dudarlo.

Al día siguiente, miércoles 7 de octubre, a las 20.45, le envió un audio a su nuera, Alejandra, en el que describía la falta de agua y las malas condiciones del edificio escolar. Fue su última comunicación conocida.

PUBLICIDAD

Tres semanas después, agentes policiales que participaban en el operativo de búsqueda hallaron el cuerpo de Godoy semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso y sin señal de celular, a unos 2,5 kilómetros de la escuela. A pocos metros encontraron un bolso con pertenencias que deberán ser reconocidas. Los fiscales a cargo de la causa, Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, se trasladaron al lugar en helicóptero.

Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” y uno de los imputados por femicidio (Foto/Gentileza Radio Dos Corrientes)
Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” y uno de los imputados por femicidio (Foto/Gentileza Radio Dos Corrientes)

Por el crimen, hay cinco personas detenidas. Cuatro están imputadas por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

PUBLICIDAD

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que le mujer fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

De momento, la investigación apunta a un femicidio. “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, precisó Mosquera en una audiencia.

Pero ¿qué ocurrió desde la última comunicación de la docente hasta el hallazgo de su cuerpo?

Femicidio Nancy Godoy Corrientes
La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

Godoy llevaba semanas denunciando el abandono del establecimiento escolar: bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada. En agosto había elevado un informe al Consejo General de Educación de la provincia. “Cuando me apersoné en primera persona a dicha institución, la parte edilicia totalmente abandonada, repleta con bichos de todo tipo, inodoros totalmente llenos de tierra”, señaló. La escuela tenía apenas ocho alumnos.

Ante la imposibilidad de quedarse a dormir en el establecimiento, Godoy pernoctaba en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que vivía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia. Esa cercanía entre ambas mujeres se convirtió, con el tiempo, en un dato central para los investigadores.

El hijo de Nancy Godoy durante la búsqueda de su madre: “Están jugando con nuestra angustia”, decía

Del último contacto a las primeras detenciones

El jueves 15 de octubre, ocho días después de la última comunicación conocida, los hijos de Godoy denunciaron su desaparición. Recién entonces intervino la Fiscalía.

Las primeras 48 horas de investigación derivaron en la detención de Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural vinculado a la estancia, acusado de falso testimonio. Según los investigadores, el hombre dio tres versiones diferentes sobre lo ocurrido. En una de ellas afirmó que la docente había sido asesinada y que su cuerpo había sido arrojado a un bañado, pero luego se retractó.

Su defensor, el abogado Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración fue obtenida mediante presiones y maltratos durante la detención y que, por ende, carecía de validez. En la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas, que fueron enviados a peritar.

El domingo 18 de octubre, la pesquisa avanzó sobre el entorno más cercano de la docente. Leguizamón fue detenida y, durante un allanamiento en su vivienda de la localidad de Sauce, los efectivos encontraron una campera negra y dos alpargatas que, según la investigación, podrían pertenecer a Godoy. Un video incorporado al expediente mostraba a la maestra montando a caballo con esa campera puesta.

Prisión preventiva para los acusados del crimen de la docente de Corrientes
La audiencia donde dictaron prisión preventiva para los cinco detenidos

Los investigadores detectaron contradicciones en los relatos de Leguizamón. Según la hipótesis judicial, la mujer le habría mentido a Godoy sobre la posibilidad de regresar a Esquina ese fin de semana, al asegurarle que nadie de la estancia volvería. También habría falseado la fecha en que supuestamente asistiría a una fiesta de doma en Sauce.

Ese mismo día también fue detenido Nahuel Rojas, pareja de Leguizamón, por contradicciones y presunto ocultamiento de información en sus declaraciones. Ambos quedaron imputados inicialmente por encubrimiento agravado.

Al día siguiente, lunes 19 de ocutubre, familiares, amigos y vecinos de la maestra realizaron la primera marcha frente a la Fiscalía de Esquina en reclamo de justicia. Las manifestaciones continuaron durante los días siguientes, mientras crecía la preocupación por su paradero.

En paralelo, la Fiscalía comenzó a investigar la posibilidad de que Godoy hubiera sido asesinada. El operativo de búsqueda se amplió hasta involucrar a cerca de un centenar de efectivos policiales, drones y dos helicópteros.

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes
El operativo de búsqueda involucró cerca de un centenar de efectivos policiales, drones y dos helicópteros

La detención del principal acusado y el giro de la causa

El miércoles 21 de octubre fueron detenidos otros dos sospechosos: Ireneo Felipe Zarza, de 34 años y capataz de la estancia El Curupí, y Felipe Dionisio Sandoval, de 55 años, también vinculado al predio.

Zarza quedó señalado como el principal acusado del asesinato. Los testimonios incorporados al expediente lo ubicaban en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición de Godoy. En esa construcción, donde el capataz solía pernoctar, los investigadores encontraron prendas quemadas que serán sometidas a pericias de ADN.

Según los mismos testimonios, Zarza acostumbraba beber whisky en ese puesto y, bajo esos efectos, se tornaba agresivo. Esas declaraciones fueron incorporadas a la investigación como parte de los elementos reunidos contra el sospechoso.

El viernes 23, mientras personal especializado inspeccionaba tres pozos de agua antiguos ubicados cerca de la escuela —una diligencia que debió realizarse con extremo cuidado por la fragilidad de las estructuras—, la causa avanzó con las imputaciones por el crimen.

El juez Vallejos dictó la prisión preventiva de todos los detenidos hasta la realización del juicio, tras acoger el pedido de la Fiscalía. La defensa de Leguizamón había pedido prisión domiciliaria por tener tres menores a cargo; la de Rojas solicitó medidas menos restrictivas. Ambos planteos fueron rechazados. La defensa de Zarza también cuestionó la medida, pero el planteo no prosperó.

Femicidio Nancy Godoy Corrientes
La tapera donde vivía el principal acusado, Ireneo Zarza

Las dudas de la familia y el hallazago del cuerpo después de tres semanas

Mientras la causa avanzaba, Adán, uno de los hijos de la maestra, cuestionó públicamente la hipótesis adoptada por la Fiscalía. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época.

El joven también apuntó al ex director del establecimiento escolar, Norberto Gamarra, y sugirió que las denuncias de irregularidades en la gestión de fondos que su madre había presentado antes de desaparecer podrían estar vinculadas con el crimen. “Había gente que cobraba plata, hasta el de mantenimiento, que cobraba millones y nunca la mantuvo. Podría haber sido un motivo”, sostuvo.

Nancy tenía 52 años
Nancy tenía 52 años

Este miércoles 28 de octubre, 21 días después del último audio que Godoy le envió a su nuera, los efectivos que participaban en el operativo de búsqueda encontraron el cuerpo de la docente en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba.

El hallazgo fue confirmado a Infobae por fuentes judiciales, que señalaron que se trata de una zona de muy difícil acceso.

Con cuatro acusados por el crimen y un quinto detenido por falso testimonio, la investigación entra ahora en una nueva etapa. Las pericias sobre el cuerpo deberán aportar información para determinar las circunstancias de la muerte, mientras la Justicia busca establecer qué participación tuvo cada uno de los imputados y si existió un ataque sexual previo.

Temas Relacionados

CorrientesFemicidioNancy GodoyÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El caso del abusador que estuvo prófugo 14 años y quedó sobreseído llegó a Diputados: comenzó el debate por la Ley Segovia

La Comisión de Legislación Penal empezó a analizar 12 iniciativas para impedir que la fuga o la rebeldía permitan la prescripción en causas por delitos sexuales contra menores. El debate llega impulsado por el caso de Alberto Martín Del Valle, beneficiado ante la Justicia por el paso del tiempo

El caso del abusador que estuvo prófugo 14 años y quedó sobreseído llegó a Diputados: comenzó el debate por la Ley Segovia

Un conductor alcoholizado atropelló a dos peregrinos durante una celebración religiosa en Jujuy y dejó a uno en estado crítico

Sucedió durante la tradicional peregrinación al santuario de la virgen de Río Blanco. El hombre atropellado permanece en terapia intensiva y corre riesgo de quedar cuadripléjico. Su hijo reclamó Justicia

Un conductor alcoholizado atropelló a dos peregrinos durante una celebración religiosa en Jujuy y dejó a uno en estado crítico

Bañados, vegetación densa y sin señal de celular: así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

El cadáver fue localizado a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba la docente, en un sector de bañados y vegetación densa que no había sido rastrillado

Bañados, vegetación densa y sin señal de celular: así es el lugar donde encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

Cuádruple crimen de La Loma: Casación absolvió a dos testigos condenados por falso testimonio y ordenó liberarlos

El remisero Marcelo Tagliaferro había recibido siete años de prisión y l avecina Patricia Godoy, cuatro años y medio, por sus declaraciones contra Osvaldo Martínez, quien fue absuelto por los asesinatos. Los jueces cuestionaron la valoración de las pruebas y señalaron que no se demostró que hubieran mentido deliberadamente

Cuádruple crimen de La Loma: Casación absolvió a dos testigos condenados por falso testimonio y ordenó liberarlos

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

Cuatro de los sospechosos están imputados por el crimen de la docente rural, hallada este miércoles en un potrero de Esquina. El quinto permanece detenido por falso testimonio

Quiénes son los cinco detenidos por el femicidio de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Cincinnati por la MLS

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Cincinnati por la MLS

El gesto de Lionel Messi con los juveniles de River Plate en el gran triunfo ante Flamengo por los cuartos de final de la Messi Cup

Messi Cup: el golazo de chilena de un juvenil de Boca Juniors frente al Ajax que se candidatea como el mejor del torneo

Vincent Kompany fue dado de alta tras su internación por sufrir un colapso en una práctica del Bayern Múnich: el diagnóstico oficial

“Dejen de inventar historias”: el enojo de Thierry Henry tras recibir críticas por una pregunta a Lamine Yamal en el Balón de Oro

TELESHOW

Dulceida, la creadora los Premios Ídolo, palpita la nueva edición: “El stream argentino está más desarrollado que el de España”

Dulceida, la creadora los Premios Ídolo, palpita la nueva edición: “El stream argentino está más desarrollado que el de España”

Así reciben los Premios Ídolo 2026 a sus 710 invitados en la Usina del Arte

Ya comenzaron los Premios Ídolo 2026: quiénes son los 210 nominados que esperan su momento de gloria

Jorge Rial habló de la posibilidad de volver a Intrusos y lanzó un nombre inesperado para conducirlo: “¡Lo que sería!”

Nicole Neumann contó la odisea que vivió con la renovación del DNI de una de sus hijas: “No estaba loca”

INFOBAE AMÉRICA

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca queda en libertad tras cumplir diez años de prisión por corrupción

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca queda en libertad tras cumplir diez años de prisión por corrupción

El movimiento que puede potenciar el aprendizaje y ayuda al cerebro a reconocer patrones

Costa Rica actualiza el etiquetado obligatorio para carne cruda y vísceras en todos los puntos de venta

Cuando la represión cruza fronteras: la delegación cubana lleva a Nueva York los métodos que emplea contra los disidentes en la isla

Diputados aprueban una reforma presupuestaria que incorpora 100 millones de dólares a diferentes ministerios de El Salvador