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Fatima Mansouri, primera ministra de Marruecos, viaja a Rusia en su primer viaje al frente del Gobierno y la recibe Putin

La cita en Moscú reunió a los jefes de Estado y de Gobierno para reforzar los vínculos políticos y económicos entre el Kremlin y los países africanos

Vladimir Putin estrecha la mano de Fatima Zahra Mansouri ante un panel con la inscripción de la cumbre Rusia-África sobre una alfombra roja
Vladimir Putin saluda a la jefa de Gobierno de Marruecos, Fatima Zahra Mansouri, durante la recepción de la Cumbre Rusia-África en Moscú. (Gobierno de Marruecos)
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La nueva jefa de Gobierno de Marruecos, Fatima Zahra Mansouri, participó este miércoles por la noche en una recepción oficial celebrada en el Kremlin, presidida por el mandatario ruso, Vladimir Putin, con motivo de la tercera Cumbre Rusia-África. Se trata del primer gran desplazamiento que hace al frente del Ejecutivo, tras ser elegida por el monarca el pasado mes de septiembre. La delegación enviada por Rabat también contó con el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, y con el embajador de Marruecos en Rusia, Lotfi Bouchaara.

La cita en Moscú reunió a los jefes de Estado y de Gobierno, así como a las delegaciones asistentes a un foro que busca reforzar los vínculos políticos y económicos entre Rusia y los países africanos. El comunicado difundido por Rabat no precisa si Mansouri mantuvo una reunión bilateral con Putin ni detalla el contenido de eventuales conversaciones al margen de la recepción. Rusia pretende ampliar su cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la energía, la agricultura y las tecnologías.

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La asistencia de Mansouri a la recepción oficial formó parte de la agenda de Marruecos en la tercera edición de la Cumbre Rusia-África, que se celebra bajo el lema “Por la paz, la seguridad y el desarrollo”. El Gobierno marroquí presentó a la líder del Gobierno como una representación del rey Mohammed VI en un encuentro que congrega a dirigentes africanos y autoridades rusas. Putin se encargó personalmente de recibirla, como al resto de invitados, dejando una imagen de ambos juntos.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Fortalecimiento del vínculo entre Rusia y Marruecos

La tercera edición del foro continúa las reuniones celebradas anteriormente en Sochi, en 2019, y en San Petersburgo, en 2023. El comunicado marroquí sitúa la nueva convocatoria dentro de la voluntad de Rusia y de sus socios africanos de extender su cooperación a distintos ámbitos. La cumbre se desarrolló con una agenda centrada en la paz, la seguridad y el desarrollo, además de las relaciones económicas, mientras Rusia mantiene su guerra en Ucrania desde 2022.

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La presencia de la delegación marroquí responde a esa agenda general, aunque la información oficial no detalla los asuntos que Rabat pretende plantear en las sesiones de trabajo ni los encuentros previstos con otras delegaciones africanas o rusas. Marruecos y Rusia han mantenido contactos de alto nivel en el último mes. Los ministros Nasser Bourita y Serguéi Lavrov se reunieron en Nueva York tras la Asamblea General de la ONU, el 25 de septiembre. Según el comunicado difundido tras la cita, revisaron las prioridades de la relación bilateral y la coordinación ante asuntos regionales, incluido el Sáhara Occidental.

El encuentro en Nueva York coincidió con el décimo aniversario de la visita oficial de Mohammed VI a Rusia, los días 15 y 16 de marzo de 2016. Aquel viaje reforzó la asociación estratégica establecida en 2002 y definió una agenda de colaboración económica, energética, agrícola, tecnológica y cultural. El Sáhara Occidental ya figuraba entonces en el diálogo bilateral. Rusia respaldó los esfuerzos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una solución política mutuamente aceptable y señaló que tenía en cuenta la posición marroquí. Los últimos comunicados no anuncian nuevos acuerdos, pero confirman la continuidad de los contactos entre Rabat y Moscú.

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