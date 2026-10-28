España Deportes

Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

La extenista habló sobre la retirada del mallorquín y de la nueva generación de tenistas

El extenista español Rafa Nadal (Europa Press)
El extenista español Rafa Nadal (Europa Press)
Guardar

El tenis español continúa encontrando motivos para mirar al futuro con optimismo. Después de la histórica trayectoria de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los grandes referentes del circuito y nuevas promesas empiezan a reclamar su espacio. Una evolución que conoce bien Arantxa Sánchez Vicario, una de las figuras más importantes de la historia del deporte español, que ha analizado el relevo generacional y las perspectivas de los tenistas nacionales en una entrevista con La Opinión de Murcia.

La extenista, que conquistó 98 títulos durante su carrera profesional, 14 de ellos de Grand Slam, sigue vinculada al mundo del tenis, aunque actualmente su prioridad está lejos de las pistas. Desde Miami, donde reside, combina sus compromisos personales con el seguimiento de una disciplina que le dio algunos de los momentos más importantes de su vida. “Me dedico fundamentalmente a mis hijos y a varios compromisos que también tengo, y procuro estar cerca también del mundo del tenis. Pero bueno, como una madre normal, cuidando a sus hijos y contenta con ello porque ellos son mi prioridad”, explicó.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, Sánchez Vicario destacó la capacidad de España para seguir formando jugadores competitivos. Para la exnúmero uno, el éxito de los grandes referentes no supone el final de una etapa, sino que abre la puerta a que otros tenistas sigan sus pasos y mantengan al país entre las potencias internacionales. “Bueno, lo que ya ven, que España es una potencia, donde sale gente muy buena, y que el tenis español está reconocido a nivel mundial. La gente ve que España es una potencia en el mundo del tenis, que siguen saliendo grandes jugadores y que todavía no se ha terminado porque yo creo que el éxito de uno empalma con el del otro”.

Arantxa Sánchez Vicario en una imagen de 'Universo Calleja'. (Mediaset España)
La extenista Arantxa Sánchez Vicario

Alcaraz representa actualmente una de las principales caras de ese presente, pero Sánchez Vicario también quiso poner en valor a otros jugadores que están construyendo su trayectoria. Entre ellos mencionó a Rafa Jódar, Alejandro Davidovich y Dani Mérida, además de destacar la presencia de Landaluce entre los nombres que vienen por detrás. La amplitud de opciones también le permite mirar con interés las posibilidades del equipo español en la Copa Davis. La extenista considera que el talento disponible constituye una base importante para aspirar a competir por el título.

PUBLICIDAD

“Pero es que detrás viene Landaluce. O sea, que hay jugadores y mira el equipo español que tenemos ahora mismo con posibilidades de poder ganar la Copa Davis con todo este grupo de tenistas que hay en este momento”. Para Sánchez Vicario, contar con referentes que triunfan en el circuito tiene un efecto positivo sobre los jugadores más jóvenes. Los éxitos individuales sirven de inspiración y contribuyen a alimentar la competitividad dentro de una misma generación y entre distintas etapas del tenis nacional. “En definitiva, cada uno hace que se refleje en otro para querer ser mejores y eso también ayuda mucho, da mucho potencial”, añadió.

La reflexión de Sánchez Vicario sobre el final de Nadal

La retirada de Rafa Nadal supuso el cierre de una etapa histórica para el tenis español. El balear fue durante años uno de los grandes protagonistas del circuito y su ausencia dejó un espacio que ahora ocupa, en buena medida, la irrupción de Carlos Alcaraz. Preguntada por este cambio, Sánchez Vicario ofreció una reflexión directa sobre el desenlace de la carrera del ganador de 22 títulos de Grand Slam y el momento que vive actualmente el tenis español. “Bueno, es que yo creo que si Rafa no se retira, lo hubieran retirado. Como bien has dicho, él ya no está, pero ha salido Carlos y todos estamos disfrutando de su gran tenis, su juventud y sus grandes resultados. Da gusto verle jugar”.

Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

La exjugadora considera que la aparición de nuevas figuras permite mantener el interés y la continuidad del deporte, sin olvidar el legado de quienes han marcado una época. En ese sentido, también defendió que las generaciones posteriores puedan superar a sus predecesoras. “Pero es que, además, hay generaciones que van a dar continuidad y que creo que van a mejorar a las anteriores, que es lo bonito también porque los de antes quieren que sea así y eso hace que haya esa continuidad”.

Temas Relacionados

Rafael NadalATPTenisTenis EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

El italiano y el murciano están destinado a reinar en el circuito

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

El tren de los bukaneros quedó detenido como consecuencia del accidente y, aunque se encontraban a unos siete kilómetros del lugar del accidente, optaron por acercarse para ofrecer su ayuda

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

El centrocampista del Zaragoza, que jugó en el United entre 2014 y 2019, pide una sanción “gorda” para el club inglés

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

Stefan Kastner, propietario del restaurante, hizo la promesa en septiembre y ahora ha cumplido su palabra y le ha entregado cuatro schnitzel (escalopes vieneses de ternera) cubiertos de oro comestible

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

La RFEF reorganiza la Copa del Rey tras el trágico accidente ferroviario en Toledo: así queda el nuevo calendario

El organismo había anunciado la suspensión de la jornada de este miércoles 28 de octubre en señal de respeto a las víctimas

La RFEF reorganiza la Copa del Rey tras el trágico accidente ferroviario en Toledo: así queda el nuevo calendario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda

Salen a la luz los audios entre Adif y el maquinista del AVE antes del accidente ferroviario de Urda

Elecciones generales España 29-N, en directo | La Policía carga contra manifestantes en la protesta organizada por Falange frente al Ministerio de Transportes en Madrid

El PSOE pide a sus trabajadores abandonar las sedes del partido de todo el país ante “posibles problemas de seguridad”

Desde los abrigos voluminosos hasta las cadenas para la nieve: estas son las multas de tráfico más habituales en invierno

Exteriores confirma que solo 901 de las 163.355 personas consiguen certificar su condición de descendiente exiliado para la ‘ley de nietos’

ECONOMÍA

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

El 61% de los coches de segunda mano vendidos en España tiene algún factor de riesgo y 43% registra daños o accidentes

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

DEPORTES

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Sinner analiza su pulso con Carlos Alcaraz: “Quizás a mí me vean como el campeón disciplinado y a él como el extravagante”

Un grupo de 50 bukaneros acude a prestar ayudar en el accidente ferroviario de Toledo: regresaban a Madrid tras el partido de Copa del Rey ante el Recreativo de Huelva

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

La RFEF reorganiza la Copa del Rey tras el trágico accidente ferroviario en Toledo: así queda el nuevo calendario