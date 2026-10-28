Arantxa Sánchez Vicario sobre Nadal: “Si no se retira, lo hubieran retirado... pero ha salido Carlos Alcaraz y todos estamos disfrutando”

El extenista español Rafa Nadal (Europa Press)

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El tenis español continúa encontrando motivos para mirar al futuro con optimismo. Después de la histórica trayectoria de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los grandes referentes del circuito y nuevas promesas empiezan a reclamar su espacio. Una evolución que conoce bien Arantxa Sánchez Vicario, una de las figuras más importantes de la historia del deporte español, que ha analizado el relevo generacional y las perspectivas de los tenistas nacionales en una entrevista con La Opinión de Murcia.

La extenista, que conquistó 98 títulos durante su carrera profesional, 14 de ellos de Grand Slam, sigue vinculada al mundo del tenis, aunque actualmente su prioridad está lejos de las pistas. Desde Miami, donde reside, combina sus compromisos personales con el seguimiento de una disciplina que le dio algunos de los momentos más importantes de su vida. “Me dedico fundamentalmente a mis hijos y a varios compromisos que también tengo, y procuro estar cerca también del mundo del tenis. Pero bueno, como una madre normal, cuidando a sus hijos y contenta con ello porque ellos son mi prioridad”, explicó.

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Durante la conversación, Sánchez Vicario destacó la capacidad de España para seguir formando jugadores competitivos. Para la exnúmero uno, el éxito de los grandes referentes no supone el final de una etapa, sino que abre la puerta a que otros tenistas sigan sus pasos y mantengan al país entre las potencias internacionales. “Bueno, lo que ya ven, que España es una potencia, donde sale gente muy buena, y que el tenis español está reconocido a nivel mundial. La gente ve que España es una potencia en el mundo del tenis, que siguen saliendo grandes jugadores y que todavía no se ha terminado porque yo creo que el éxito de uno empalma con el del otro”.

La extenista Arantxa Sánchez Vicario

Alcaraz representa actualmente una de las principales caras de ese presente, pero Sánchez Vicario también quiso poner en valor a otros jugadores que están construyendo su trayectoria. Entre ellos mencionó a Rafa Jódar, Alejandro Davidovich y Dani Mérida, además de destacar la presencia de Landaluce entre los nombres que vienen por detrás. La amplitud de opciones también le permite mirar con interés las posibilidades del equipo español en la Copa Davis. La extenista considera que el talento disponible constituye una base importante para aspirar a competir por el título.

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“Pero es que detrás viene Landaluce. O sea, que hay jugadores y mira el equipo español que tenemos ahora mismo con posibilidades de poder ganar la Copa Davis con todo este grupo de tenistas que hay en este momento”. Para Sánchez Vicario, contar con referentes que triunfan en el circuito tiene un efecto positivo sobre los jugadores más jóvenes. Los éxitos individuales sirven de inspiración y contribuyen a alimentar la competitividad dentro de una misma generación y entre distintas etapas del tenis nacional. “En definitiva, cada uno hace que se refleje en otro para querer ser mejores y eso también ayuda mucho, da mucho potencial”, añadió.

La reflexión de Sánchez Vicario sobre el final de Nadal

La retirada de Rafa Nadal supuso el cierre de una etapa histórica para el tenis español. El balear fue durante años uno de los grandes protagonistas del circuito y su ausencia dejó un espacio que ahora ocupa, en buena medida, la irrupción de Carlos Alcaraz. Preguntada por este cambio, Sánchez Vicario ofreció una reflexión directa sobre el desenlace de la carrera del ganador de 22 títulos de Grand Slam y el momento que vive actualmente el tenis español. “Bueno, es que yo creo que si Rafa no se retira, lo hubieran retirado. Como bien has dicho, él ya no está, pero ha salido Carlos y todos estamos disfrutando de su gran tenis, su juventud y sus grandes resultados. Da gusto verle jugar”.

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Carlos Alcaraz y Serena Williams coincidieron en la pista central del US Open en la modalidad de dobles mixto y atrajeron la atención del público en Nueva York.

La exjugadora considera que la aparición de nuevas figuras permite mantener el interés y la continuidad del deporte, sin olvidar el legado de quienes han marcado una época. En ese sentido, también defendió que las generaciones posteriores puedan superar a sus predecesoras. “Pero es que, además, hay generaciones que van a dar continuidad y que creo que van a mejorar a las anteriores, que es lo bonito también porque los de antes quieren que sea así y eso hace que haya esa continuidad”.