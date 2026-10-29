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9 frases de Palermo tras la histórica clasificación de Platense por Copa Argentina: el recuerdo de Maradona y un pedido por Boca

El entrenador del Calamar repasó la ambición del plantel en las tres competencias que disputó este año, defendió sus decisiones de rotación y se ilusiona con una nueva final tras eliminar a Atlético Tucumán

El entrenador del Calamar anticipó el disparo que le contuvieron a Gabriel Compagnucci
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El entrenador de Platense, Martín Palermo, resaltó la capacidad de su equipo para sostener la pelea en tres competencias simultáneas tras la clasificación del “Calamar” a la final de la Copa Argentina, luego de eliminar a Atlético Tucumán por penales en Salta. En diálogo con TyC Sports, el entrenador repasó el funcionamiento del plantel a lo largo de la temporada, las decisiones tomadas en la nómina de ejecutores desde los doce pasos y el deseo de que Boca, su exequipo, consiga todos los títulos que dispute esta temporada.

“La satisfacción de este grupo y la ambición que mostraron hasta el final, en las tres competencias que tuvimos, siempre peleando”, señaló Palermo, en referencia a la Copa Libertadores, el torneo local que resta disputar y la propia Copa Argentina. El técnico subrayó que sostener la competitividad en los tres frentes al mismo tiempo representó un desafío relevante para el plantel.

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Sobre la definición desde los doce pasos, Palermo destacó el desempeño de los cinco jugadores que marcaron para su equipo. “Los cinco que ejecutaron los nuestros, muy bien, con seguridad y responsabilidad”, afirmó. El técnico también mencionó la actuación del arquero Juan Pablo Cozzani, quien contuvo el remate decisivo de Atlético Tucumán: “Juan siempre nos termina dando, atajando ese penal”.

El entrenador del Calamar destacó a su equipo que disputará la final de la Copa Argentina

El entrenador repasó el recorrido del equipo a lo largo del año y mencionó dos partidos como referencias del nivel competitivo alcanzado. “Ganamos el primero que me tocó, contra Independiente, luego en el Maracaná con Fluminense fue una demostración de lo que este equipo quería”, indicó. Según Palermo, la ambición se mantuvo presente pese a la eliminación durante toda la temporada, en comparación con el primer plantel que dirigió en la final que Platense disputó durante su etapa inicial al frente del club.

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El técnico se refirió a la gestión del plantel y a las variantes que debió introducir en la formación titular a lo largo del torneo. Explicó que, desde el comienzo de su ciclo, los jugadores conocieron su método de trabajo basado en el rendimiento diario. “Desde el primer día lo tuvieron en claro, cómo era mi forma de trabajar. Demostrar en el día a día y en los partidos”, sostuvo.

Palermo hizo referencia puntual a la decisión de dejar en el banco de suplentes a Franco Zapiola y Guido Mainero para el partido ante Atlético Tucumán. “Me tocó dejarlos afuera, pero es una elección por el rival y rendimiento, lo que yo busco en el equipo”, explicó. El entrenador remarcó que ambos jugadores respondieron de todos modos en el momento en que fueron convocados, al marcar sus respectivos penales en la definición. “Ellos entendieron que elijo siempre por conveniencia por el equipo, desde el lugar que le toca están apoyando, eso es muy lindo para el entrenador”, agregó.

martín palermo
Palermo llevó a Platense a una nueva final (@CopaArgentina)

Consultado por el cruce entre Boca y Banfield, que definirá al segundo finalista de la Copa Argentina, el ídolo y máximo goleador de la historia del Xeneize expresó su deseo de que logre resultados positivos en todos los torneos que disputa esta temporada. “Quiero que Boca sea campeón de la Sudamericana, que sea campeón de todo”, afirmó. El entrenador agregó que, en caso de finalizar entre los tres primeros de la tabla anual, el equipo también accedería a la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Es el deseo que Boca gane todos los frentes que tiene, deben jugar con Banfield, veremos. Quiero que ganen la Sudamericana, el campeonato y la anual”, completó el entrenador, sin confirmar una preferencia sobre cuál de los dos equipos prefiere enfrentar en la final del certamen.

Hacia el final de la conferencia, Palermo relacionó la definición ajustada del partido y en medio de la lluvia con un momento de su carrera como futbolista de la selección argentina: el gol convertido ante Perú el 10 de octubre de 2009 por las eliminatorias sudamericanas con rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, que derivó en un festejo recordado de Diego Maradona. “En un momento dije, esto es algo épico que lo ganemos en la última jugada, y no sé si terminaba como el festejo de Diego tirándome de panza. Estaba para cualquier cosa”, recordó el entrenador.

Con la clasificación asegurada, Platense aguardará por el ganador del cruce entre Boca y Banfield para conocer a su rival en la final de la Copa Argentina, programada para el sábado 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Tras el empate 1-1, la definición desde el punto penal fue para el Calamar por 5-4
El equipo tucumano convierte el primer gol a los 36 minutos del encuentro por intermedio de Renzo Tesuri
El conjunto calamar anota el gol del empate 1-1 en el minuto 58 tras un tiro de esquina y gran cabezazo de Nicolás Retamar

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