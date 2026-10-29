España

Banco Sabadell ganó 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y repartirá un dividendo de siete céntimos por acción

El resultado incluye la aportación de TSB durante los cuatro primeros meses del año, antes de su venta a Banco Santander. Sin tener en cuenta esa filial, el beneficio recurrente fue de 1.096 millones

El consejero delegado del Banco Sabadell, Marc Armengol. (Europa Press)
El consejero delegado del Banco Sabadell, Marc Armengol. (Europa Press)
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Banco Sabadell obtuvo un beneficio neto de 1.376 millones de euros entre enero y septiembre, un 1% menos que en el mismo período del año anterior. La cifra incluye la parte correspondiente a la aportación de TSB, que permaneció dentro del grupo durante cuatro meses antes de su venta a Banco Santander el 1 de mayo. Sin ese negocio y sin efectos extraordinarios, el resultado recurrente fue de 1.096 millones de euros, un 5,3% inferior al de un año antes. Entre julio y septiembre, el banco ganó 405 millones de euros, un 13% más que en el trimestre anterior.

Los ingresos bancarios, que agrupan el margen de intereses y las comisiones, alcanzaron los 3.677 millones de euros en los nueve primeros meses, un 0,1% más en términos interanuales. En el tercer trimestre sumaron 1.260 millones, con un avance del 2,4% frente a los tres meses previos. En el comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la información de sus resultados trimestrales, la entidad atribuye esta evolución al aumento de la actividad comercial y afirmó que espera una aceleración de los ingresos en los próximos trimestres, mientras mantiene el control de los costes y avanza en su transformación interna.

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La mejora de la actividad también elevó la rentabilidad sobre el capital tangible recurrente (RoTE), que pasó del 13,6% en junio al 14,2% en septiembre tras ajustar el efecto de la venta de TSB. Siguiendo esta línea, Banco Sabadell prevé alcanzar un RoTE del 14,5% al cierre de 2026 y del 16% en 2027. Esta mejora llega acompañada del anuncio de un dividendo en efectivo de siete céntimos por acción, con pago previsto para el 29 de diciembre, que implicará un desembolso total de 325 millones de euros a cuenta de los resultados de 2026.

(Noticia en ampliación)

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