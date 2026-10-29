Los mejores planes de Halloween en Madrid: conciertos, fiestas de disfraces, actividades para niños y mucho más

Conciertos, fiestas de disfraces y otros planes para celebrar Halloween.

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La noche más esperada del año para muchos ya está a la vuelta de la esquina. Brujas, asesinos en serie y demás monstruos se dan cita en Halloween, y con ella Madrid alberga algunas de las actividades culturales y de ocio más curiosas. Este año la capital contará con todo tipo de actividades enfocadas en distintas edades y nosotros hemos recopilado algunas de las propuestas más divertidas para pasar Halloween, ya sea fuera o desde casa, disfrazado o sin disfraz, pero siempre con muchas ganas de pasárselo bien.

Penguin

Penguin Kids invita a los niños a pasar un Halloween de miedo en Casa del Lector

La fiesta de Halloween empieza desde bien pronto para los niños, y es que no hay que olvidar que son aquellos que mejor se lo pueden pasar en Halloween. Desde Penguin también lo saben y por eso organizan su propia fiesta en La Nube de Casa del Lector, ubicada en Matadero y donde han montado un espacio con diferentes talleres y actividades basados en algunos de los mundos más halloweenescos de sellos como Montena, Alfaguara, Molino, Bruguera o B de Blok, para hacer de la tarde un espectáculo lleno de misterio, imaginación y criaturas espeluznantes.

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Raves

La mayor fiesta de Halloween de Madrid: 2 días, 24 horas de hard techno, 20.000 ‘ravers

La mayor fiesta de Halloween de Madrid, así se presenta la Blackworks Halloween: The Purgatory que se celebra este viernes 30 y sábado 31 en la Nueva Cubierta de Leganés. Un festival electrónico de 2 días, 24 horas de hard techno y más de 20.000 ‘ravers’ dispuestos a darlo todo desde las 18 de la tarde hasta el amanecer. La propuesta de Blackworks va más allá de un festival temático, con un recinto se transformará en un inmenso esce- nario gótico de terror, con una ambientación diseñada para envolver al público en una experiencia en 360. Escenarios, estructuras, iluminación, efectos especiales y elementos escenográficos recrearán un purgatorio electrónico en el que miles de ravers disfrazados de personajes de terror o con el habitual uniforme de guerra: outfits negros, gafas de sol oscuras, botas cyberpunk..

Conciertos Radar Joven

La mítica Sala Sol durante un concierto del ciclo Radar Joven

Para los jóvenes y no tan jóvenes, nada mejor que pasar el fin de semana de Halloween disfrutando de la escena musical de la capital. Da la casualidad de que este Halloween coincide con varios de los conciertos de Radar Joven, el ciclo que desde hace años organiza la Comunidad de Madrid para impulsar a bandas emergentes. Si además de salir disfrazado a bailar quieres descubrir a la próxima banda del momento, este fin de semana lo podrás hacer desde el viernes con Benzú y Elena Carat en Café La Palma (21:30h); interrogación amor y Amante Laffón en El Sótano (20:30h); Comic Sans en Moby Dick (21:00h) o Supercremalleras en Siroco (21:00h), pero también la noche del sábado con Korashe en Café Berlín (19:30h); sélpide en Contraclub (22:00h); Las Nietas del Charli en sesión matinal en Galileo Galilei (12:00h); y Estela Gris y Azul Yokai en Maravillas (21:00h).

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Filmin y FlixOlé

'Carrie' llega a Filmin por su 50 aniversario.

Si eres de los que prefiere quedarse en casa, tampoco pasa nada. No hay nada más típico de Halloween que pasarlo viendo una buena película de terror, y en plataformas esperan varios títulos de lo más interesantes. Filmin ha hecho su propia colección para esta ocasión, encabezado por Carrie por el 50º aniversario pero que también cuenta con otras como American Psycho, La sustancia o la reciente Backrooms, auténtico fenómeno de terror del año. No es la única, pues FilxOlé sigue contribuyendo al cine español con su particular propuesta para este Halloween, que incluye títulos como Yo anduve con un zombie (Jacques Tourneur, 1943), El ataque de los muertos sin ojos (Amando de Ossorio, 1973) o la saga de culto completa Puppet Master, pero también de producción nacional como La noche de Walpurgis (León Klimovsky, 1971), Pánico en el Transiberiano (Eugenio Martín, 1972), La novia ensangrentada (Vicente Aranda, 1972) o Ceremonia sangrienta (Jorge Grau, 1973).

Círculo de Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes organiza su propia fiesta de disfraces por Halloween

Quizá la opción más clásica para pasar una noche así es pillar un buen disfraz y marchar a bailar. Todo un edificio mítico de Madrid como el Círculo de Bellas Artes no podía quedarse sin albergar una fiesta así, y tras organizar el clásico baile de máscaras de Carnaval, ahora le llega el turno a la Noche de muertos y brujas. Un akelarre con DJs y artistas que mezclarán cumbia, reggaetón, mambo y otros ritmos endemoniados con magia, actuaciones y demás sorpresas, pero sobre todo con un desfile de los mejores disfraces, calaveras y catrinas de toda la ciudad en un escenario inmejorable como es bajo la cúpula del Salón de Baile y entre los mármoles de la Sala de Columnas.

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