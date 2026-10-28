El pueblo de la Sierra de Huelva que deslumbra por sus calles de piedra y está repleto de casas blancas

Linares de la Sierra, en Huelva. (Andalucía.org)

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España es uno de los países más diversos de Europa en lo que a destinos turísticos se refiere. A pesar de su extensión relativamente reducida en comparación con otros países del continente, su territorio reúne paisajes muy distintos, desde playas bañadas por el Mediterráneo hasta montañas, bosques frondosos y pequeños pueblos que conservan la esencia de otras épocas.

Sin embargo, entre tantos lugares conocidos, hay rincones que todavía pasan desapercibidos y que merecen un lugar en el mapa de los viajeros. La Sierra de Huelva es uno de esos territorios que a menudo quedan en un segundo plano.

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Lejos del bullicio de la costa y de los destinos más concurridos de Andalucía, sus pueblos se esconden entre dehesas, castañares y laderas cubiertas de vegetación, con calles estrechas, casas encaladas y un ritmo de vida que invita a detenerse. En este enclave se encuentra Linares de la Sierra, una pequeña localidad que conserva el encanto de la arquitectura tradicional serrana y ofrece una forma distinta de descubrir el interior andaluz.

El encanto de Linares de la Sierra

Uno de los rasgos que mejor definen a Linares de la Sierra es su entramado de calles empedradas, que invita a recorrer el pueblo sin prisa y a fijarse en los detalles de su arquitectura tradicional. El trazado urbano, adaptado al relieve de la sierra, conserva el carácter de las localidades serranas de Huelva, con viviendas encaladas y rincones en los que la piedra adquiere un papel protagonista. Más que un simple camino entre casas, el pavimento forma parte de la identidad del pueblo y contribuye a preservar la imagen de un lugar estrechamente ligado a su entorno.

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Linares de la Sierra destaca por sus bonitas casas blancas. (Andalucía.org)

Pero lo que hace especialmente singular a este pueblo son los llanos o cuadros, unos empedrados decorativos que adornan las entradas de muchas viviendas. Elaborados con piedras de distintos colores, generalmente blancas y oscuras, forman dibujos geométricos que convierten el umbral de cada casa en una pequeña muestra de artesanía popular.

Según el Ayuntamiento, se conservan cerca de 300 de estos elementos y algunos se remontan a finales del siglo XIX. Su presencia refleja una forma de entender la calle como una prolongación del hogar, una característica que distingue a Linares de la Sierra.

Uno de los llanos de Linares de la Sierra. (Turismo Sierra de Aracena)

Este patrimonio no pasa desapercibido. En 2005, la Junta de Andalucía lo declaró Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, una parte del núcleo urbano, en reconocimiento a sus valores arquitectónicos, paisajísticos y tradicionales. La protección abarca un conjunto en el que las calles estrechas, las fachadas encaladas y la disposición de las casas se adaptan a las pronunciadas pendientes del terreno.

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Entre los lugares que completan la visita destaca la fuente y lavadero público, situado en la plaza de la Fuente. Este conjunto hidráulico reúne una fuente de cuatro caños, un abrevadero y un lavadero circular con espacios destinados al lavado de la ropa. La construcción del lavadero data de 1908 y recuerda la importancia que tuvieron estos espacios en la vida cotidiana de los vecinos, mucho más allá de su función práctica.

Fuente con lavadero de Linares de la Sierra. (linaresdelasierra.com)

También merece la pena acercarse a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, uno de los edificios que marcan la silueta de Linares de la Sierra. Su torre se alza entre los tejados y las fachadas blancas, componiendo una de esas estampas que resumen la esencia del pueblo: piedra, cal y arquitectura tradicional en plena sierra onubense.

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