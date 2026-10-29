España

BBVA cierra los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto de 9.066 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior

El banco español presentó este jueves sus cuentas trimestrales, que muestran un repunte en los ingresos por intereses del 20,8% y un margen bruto total de 32.072 millones de euros, un 18,2% más

El logotipo del BBVA en la fachada de la sede central del banco en Madrid, España, el 17 de octubre de 2025. REUTERS/Susana Vera
El logotipo del BBVA en la fachada de la sede central del banco en Madrid, España, el 17 de octubre de 2025. REUTERS/Susana Vera
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BBVA registró un beneficio neto atribuido de 9.066 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, una cifra que representa un incremento del 13,6% frente al mismo lapso del año anterior. El banco español difundió este jueves sus resultados trimestrales, que también reflejan un salto en los ingresos totales: el margen bruto llegó a 32.072 millones de euros, con un alza del 18,2%. Dentro de ese total, el margen de intereses, entendido como la diferencia entre lo que la entidad cobra por préstamos y paga por depósitos, ascendió a 23.243 millones, un 20,8% por encima del año previo, según ha comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

(Noticia en ampliación)

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