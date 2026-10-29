Óscar Vara, economista: “El anuncio de algunos partidos de que bajarán los impuestos es tramposo, tienen que explicar qué gastos van a recortar”

Entrevista a Óscar Vara, economista y profesor de Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.

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La subida de los precios, las promesas electorales de rebajas fiscales y el futuro de las pensiones vuelven a situarse en el centro del debate económico en la precampaña electoral. Óscar Vara, economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, analiza los desafíos de la economía española y advierte de las consecuencias de acumular deuda pública. Aunque defiende que los ciudadanos tengan más capacidad adquisitiva, reclama realismo a los partidos políticos cuando prometen bajadas de impuestos: “Deberían explicar qué gastos van a recortar para cuadrar las cuentas”. Además, aborda el impacto de la reforma laboral y la necesidad de estudiar alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Pregunta: La luz, la cesta de la compra, la vivienda y el alquiler suben, mientras el euríbor vuelve a encarecer las hipotecas. ¿Han tocado techo los precios o continuarán al alza? ¿Qué influencia tiene en ello la nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) prevista para diciembre?

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Respuesta: Por el momento, se prevén nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que aumentará las cuotas de las hipotecas a tipo variable. Estamos en una situación cada vez más complicada, porque el contexto geopolítico está provocando subidas de precios que se notan ahora y que podrían prolongarse en el futuro. Además, las economías europeas están muy endeudadas y creo que les va a resultar difícil encontrar inversores dispuestos a ofrecerles financiación a tipos de interés bajos.

Por si fuera poco, estamos inmersos en una revolución impulsada por la inteligencia artificial. Vemos cómo las grandes empresas tecnológicas están emitiendo deuda y endeudándose en cantidades enormes, incluso a plazos de cien años, como ha ocurrido con Alphabet en una reciente emisión. Esto también contribuye a elevar los tipos de interés. Nos encontramos en unas circunstancias perjudiciales para el ciudadano medio, que tendrá que empezar a pensar cómo ahorrar y cómo evitar que la inflación se coma el poder adquisitivo de sus ahorros.

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P: Algunos partidos políticos incluyen en sus programas electorales la bajada de impuestos. En el actual contexto económico español, ¿es factible reducir la tributación o se trata de promesas electoralistas imposibles de cumplir?

R: Esta mañana explicaba a mis alumnos lo magnífico que es que alguien prometa que te va a bajar los impuestos, porque vas a tener más dinero en el bolsillo y eso te va a permitir hacer muchas más cosas. Pero los políticos no te dicen cómo van a hacer frente a los gastos que genera el país. Claramente, ese anuncio es tramposo.

Yo soy partidario de que los impuestos bajen, que la gente tenga más capacidad adquisitiva, pero esos partidos deberían explicar qué gastos van a recortar para cuadrar las cuentas. Si esas cuentas no cuadran, seguiremos acumulando endeudamiento. Cuando los políticos prometen alegremente ‘paraísos’ fiscales, estos tienen que ser muy realistas.

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P: Según una encuesta del CIS publicada este verano, el 77,2 % de los españoles no cree que las personas más ricas paguen más impuestos. ¿Tienen razón?

R: Entiendo que, en el imaginario colectivo, se considera que una persona muy rica puede eludir mejor los impuestos que una persona pobre, porque dispone de más recursos para contratar a alguien que sepa cómo funcionan las cosas y le ayude a pagar menos. No estoy hablando de evadir impuestos, sino de intentar pagar menos. Estas personas saben dónde están las deducciones y en qué tienen que invertir para reducir su factura fiscal. Eso es absolutamente cierto. Sin embargo, si hablamos del IRPF, no es así, porque quien gana más paga más, al tratarse de un sistema progresivo.

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Óscar Vara Crespo, economista y profesor de Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. (María Rodríguez)

P: ¿Qué balance hace de la reforma laboral aprobada en 2022? ¿Qué efectos ha tenido sobre el empleo y el mercado de trabajo? Muchos sectores vaticinaban que su aprobación aumentaría el paro, pero ha ocurrido lo contrario.

R: Los empresarios siempre contratarán porque necesitan mano de obra, por lo que decir que aprobar la reforma iba a generar más desempleo me parece un mal argumento. Pero es verdad que las reformas laborales en España siempre han ido a rebufo de algún tipo de problema generado por la reforma anterior.

Hemos tenido reformas laborales que trataban de formar a los trabajadores dentro de las empresas. Aquello no funcionó bien. Después se intentó que lo hicieran las administraciones públicas, pero tampoco funcionó bien. También se trató de hacer más dinámico el mercado mediante contratos más cortos o flexibles. Eso tampoco salió bien.

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Ahora hemos aprobado una reforma laboral que pretendía reducir la temporalidad y aumentar el número de contratos indefinidos. Y, bueno, uno ve los datos y, efectivamente, se ha producido ese cambio, aunque también existe una rotación muy amplia de contratos indefinidos.

Con todo esto, a uno le queda la sensación de que se ha corregido en parte el problema que se quería solucionar, pero llamando de otra forma a situaciones que ya existían y que ahora se contabilizan de manera diferente. No obstante, teniendo en cuenta que la economía española ha sido bastante dinámica desde la pandemia hasta ahora, no creo que el impacto de la reforma laboral haya sido negativo ni que la valoración que debamos hacer de ella lo sea.

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Por otra parte, siempre es interesante que exista mucha interlocución entre la patronal y los sindicatos. En términos generales, a pesar de las declaraciones incendiarias que se producen de vez en cuando, creo que hay una buena interlocución. Las expectativas de mayores precios se han trasladado a los salarios y, desde ese punto de vista, creo que ha habido bastante cooperación.

Óscar Vara en un momento de la entrevista. (María Rodríguez)

P: ¿Está quebrado el sistema público de pensiones español, como ha señalado algún partido político, o es sostenible?

R: Es muy tentador decir que las pensiones están quebradas y que viene el fin del mundo. El problema del sistema de pensiones no es que esté quebrado, sino que es deficitario, aunque se puede pagar. Lo que ocurre es que cada vez resulta más caro y, como cada vez son más los ciudadanos que llegan a la jubilación, el problema está creciendo. Pagar las pensiones va a ser muy caro y puede comprometer otras partidas del Estado, haciendo que se reduzca la inversión en ellas. Además, hay que tener en cuenta que el aumento del número de jubilados incrementará el gasto sanitario.

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Tenemos que buscar una forma de que pagar las pensiones resulte más barato. Una posibilidad sería una transición a largo plazo hacia un sistema mixto de pensiones. ¿Nuestro sistema de pensiones está quebrado? No. ¿Es muy caro? Sí. ¿Compromete el resto del gasto público? Sí. ¿Eso compromete el crecimiento futuro? Sí.

Hay que hablar de las pensiones de forma clara y transparente, porque nos jugamos mucho en el futuro. En algún momento, alguien tendrá que empezar a pensar qué transiciones se pueden llevar a cabo para que el poder adquisitivo de los pensionistas se mantenga más o menos, pero también haya dinero disponible para financiar el gasto público y fomentar el crecimiento. De ese modo, existirá una oportunidad para quienes vienen detrás.

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P: ¿Podría ser la solución un sistema de pensiones que combine el reparto público y la capitalización?

R: Sí, puede ser la solución. Hay muchas alternativas, unas más dolorosas que otras. Pero la ventaja que tiene un sistema de pensiones privado es que la rentabilidad no depende de la demografía. Si la población disminuye y la gente no quiere tener hijos, se puede seguir ganando dinero si las inversiones del fondo son rentables, aunque también pueden no generar rentabilidad.