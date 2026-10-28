España Deportes

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

El centrocampista del Zaragoza, que jugó en el United entre 2014 y 2019, pide una sanción “gorda” para el club inglés

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’. (Reuters/Craig Brough)
Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’. (Reuters/Craig Brough)
Guardar

Ander Herrera no ha olvidado su etapa en Manchester. El centrocampista, que ahora milita en el Real Zaragoza, ha pasado por clubes de renombre como el Athletic Club, el Manchester United, el PSG o el Boca Juniors. Precisamente ha repasado su carrera en El camino de Mario, el canal de YouTube de Mario Suárez, ex del Atlético de Madrid.

Se detuvo en su etapa de 2014 y 2019, cuando jugaba en Inglaterra, en el máximo rival del City. Ahora, con la sanción de 115 irregularidades financieras, se espera un castigo de la Premier League. Entre las sanciones que se barajan figuran el descenso de categoría, la deducción de puntos, la prohibición de fichar e incluso la retirada de títulos pasados.

PUBLICIDAD

Herrera tuvo que vivir esos momentos y no se ha andado con rodeos: “Hay que cumplir las normas, no era normal lo que pasaba, todos nos dábamos cuenta”.

Manchester United United vs Manchester City. (Reuters/Carl)
Manchester United United vs Manchester City. (Reuters/Carl)

Entradas regaladas en el Etihad

El vizcaíno lo ha explicado contando que para sus amigos era imposible conseguir entradas para Old Trafford, mientras que en el Etihad “las regalaban”. En su opinión, el City no tenía masa social, pero gastaba como si la tuviera.

Etihad Stadium. (Reuters/Jason)
Etihad Stadium. (Reuters/Jason)

“Si fuera jugador del City estaría enfadado”

Su crítica no va contra la plantilla o el técnico, que en ese momento era Pep Guardiola. “No tengo nada que decir de los jugadores y del entrenador, tienen su mérito por lo que han conseguido”, ha señalado. Es más, se puso en su piel: “Si fuera jugador del City estaría enfadado. Han manchado todo. Y el daño es irreparable”.

PUBLICIDAD

Para ilustrar ese daño, puso de ejemplo al Tottenham, que se quedó tres años en la quinta posición y sin entrar en Champions. “Eso es mucho dinero. La sanción tiene que ser gorda, que cree un precedente”, ha reclamado.

Ander Herrera contra el Macheter City en Champions. (Reuters/Carl Recine)
Ander Herrera contra el Macheter City en Champions. (Reuters/Carl Recine)

José Mourinho, el que lo vio venir

Si el City fuese despojado de sus títulos, el United habría ganado la Premier de la temporada 2017/18, la que Herrera disputó a las órdenes de José Mourinho. En aquel curso, el City se proclamó campeón con una amplia ventaja sobre su vecino. “Tendría yo una Premier”, ha admitido el futbolista, convencido de que tener una en el palmarés “te cambia la película”.

Según ha recordado, ‘Mou’ daba entonces mucho mérito al segundo puesto de su equipo porque nadie sabía lo que estaba pasando detrás. “Es como Los Simpson, siempre pasa lo que dice. En ese momento dijo que era como ganar el título, y lo que estaba pasando detrás. Decía que algo raro estaba pasando…”, ha contado. Y ha añadido: “Es un crack, no da puntada sin hilo”.

El entrenador portugués inicia su segunda etapa en Madrid con la tarea de devolver la competitividad al equipo.

“Un entrenador de hombres”

Herrera guarda buen recuerdo del portugués, aunque con alguna bronca de por medio. “Es un entrenador de hombres. Viene de un fútbol en el que los jugadores no tenían la piel fina”, ha explicado. Tras el partido de Europa League, Mourinho le dijo delante de todos que había sido un desastre. “Al día siguiente nos dimos un abrazo”, ha relatado.

Ahora ve a su antiguo entrenador ante un reto mayúsculo en el Real Madrid: “Tiene un toro duro que lidiar”. Dos años en blanco, con ruido externo en torno a sus estrellas, en plena era post-Modric y Kroos y con un FC Barcelona “intratable”. Aun así, confía en él: “Si hay una persona que tiene el carisma, la testosterona para darle la vuelta, es él”. Ya lo hizo en su primera etapa”, ha sentenciado.

Temas Relacionados

FútbolFútbol EspañaPremier LeagueJosé MourinhoReal MadridSeries EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

Stefan Kastner, propietario del restaurante, hizo la promesa en septiembre y ahora ha cumplido su palabra y le ha entregado cuatro schnitzel (escalopes vieneses de ternera) cubiertos de oro comestible

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

La RFEF reorganiza la Copa del Rey tras el trágico accidente ferroviario en Toledo: así queda el nuevo calendario

El organismo había anunciado la suspensión de la jornada de este miércoles 28 de octubre en señal de respeto a las víctimas

La RFEF reorganiza la Copa del Rey tras el trágico accidente ferroviario en Toledo: así queda el nuevo calendario

El desconcertante comunicado del padre de Lamine Yamal: “Necesito ayuda como persona y ser humano”

Mounir Nasraoui no ha detallado el motivo de su mensaje en redes sociales

El desconcertante comunicado del padre de Lamine Yamal: “Necesito ayuda como persona y ser humano”

La reflexión del exfutbolista Iván Helguera sobre la vivienda: “Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas”

El exjugador del Real Madrid habla sobre el sector inmobiliario

La reflexión del exfutbolista Iván Helguera sobre la vivienda: “Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas”

Cuándo se puede jugar la jornada suspendida de la Copa del Rey tras el accidente de tren en Toledo: Betis y Celta, los más afectados

La RFEF suspendió la eliminatoria de este miércoles tras la tragedia y aún no ha fijado cuándo se recuperarán los encuentros. El parón de selecciones y los compromisos europeos lo complican todo

Cuándo se puede jugar la jornada suspendida de la Copa del Rey tras el accidente de tren en Toledo: Betis y Celta, los más afectados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N, en directo | El sindicato SEMAF confirma que mantiene la huelga de maquinistas convocada para este jueves en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria

Elecciones generales España 29-N, en directo | El sindicato SEMAF confirma que mantiene la huelga de maquinistas convocada para este jueves en reclamo de mejoras en la seguridad ferroviaria

El PSOE pide a sus trabajadores abandonar las sedes del partido de todo el país ante “posibles problemas de seguridad”

Desde los abrigos voluminosos hasta las cadenas para la nieve: estas son las multas de tráfico más habituales en invierno

Exteriores confirma que solo 901 de las 163.355 personas consiguen certificar su condición de descendiente exiliado para la ‘ley de nietos’

Feijóo exige una investigación gubernamental y judicial sobre el accidente ferroviario en Toledo: “Debemos saber qué pasa con las infraestructuras”

ECONOMÍA

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

Quién vive mejor un jubilado español con pensión pública o uno mexicano con un sistema mixto de reparto y capitalización

El 61% de los coches usados vendidos en España tiene algún factor de riesgo y 43% registra daños o accidentes

El efecto Ozempic llega a la cesta de la compa y reduce un 5,3% el gasto en alimentos: estos son los que se consumen menos

Iberia fija un precio máximo de 99 euros en todos los vuelos a Andalucía tras el choque de trenes en Urda

Construir una vivienda vale más que comprarla en algunos municipios: cuándo compensa hacerlo desde cero

DEPORTES

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

Del Balón de Oro al schnitzel de oro: el otro premio que recibió Harry Kane del dueño de un restaurante

La RFEF reorganiza la Copa del Rey tras el trágico accidente ferroviario en Toledo: así queda el nuevo calendario

El desconcertante comunicado del padre de Lamine Yamal: “Necesito ayuda como persona y ser humano”

La reflexión del exfutbolista Iván Helguera sobre la vivienda: “Tengo una inmobiliaria familiar. Lo que hago es comprar, vender y alquilar casas”

Cuándo se puede jugar la jornada suspendida de la Copa del Rey tras el accidente de tren en Toledo: Betis y Celta, los más afectados