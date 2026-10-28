Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’: “Mourinho es un crack, es como Los Simpson, que predicen lo que pasa”

Ander Herrera rompe el silencio sobre el ‘caso City’. (Reuters/Craig Brough)

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Ander Herrera no ha olvidado su etapa en Manchester. El centrocampista, que ahora milita en el Real Zaragoza, ha pasado por clubes de renombre como el Athletic Club, el Manchester United, el PSG o el Boca Juniors. Precisamente ha repasado su carrera en El camino de Mario, el canal de YouTube de Mario Suárez, ex del Atlético de Madrid.

Se detuvo en su etapa de 2014 y 2019, cuando jugaba en Inglaterra, en el máximo rival del City. Ahora, con la sanción de 115 irregularidades financieras, se espera un castigo de la Premier League. Entre las sanciones que se barajan figuran el descenso de categoría, la deducción de puntos, la prohibición de fichar e incluso la retirada de títulos pasados.

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Herrera tuvo que vivir esos momentos y no se ha andado con rodeos: “Hay que cumplir las normas, no era normal lo que pasaba, todos nos dábamos cuenta”.

Manchester United United vs Manchester City. (Reuters/Carl)

Entradas regaladas en el Etihad

El vizcaíno lo ha explicado contando que para sus amigos era imposible conseguir entradas para Old Trafford, mientras que en el Etihad “las regalaban”. En su opinión, el City no tenía masa social, pero gastaba como si la tuviera.

Etihad Stadium. (Reuters/Jason)

“Si fuera jugador del City estaría enfadado”

Su crítica no va contra la plantilla o el técnico, que en ese momento era Pep Guardiola. “No tengo nada que decir de los jugadores y del entrenador, tienen su mérito por lo que han conseguido”, ha señalado. Es más, se puso en su piel: “Si fuera jugador del City estaría enfadado. Han manchado todo. Y el daño es irreparable”.

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Para ilustrar ese daño, puso de ejemplo al Tottenham, que se quedó tres años en la quinta posición y sin entrar en Champions. “Eso es mucho dinero. La sanción tiene que ser gorda, que cree un precedente”, ha reclamado.

Ander Herrera contra el Macheter City en Champions. (Reuters/Carl Recine)

José Mourinho, el que lo vio venir

Si el City fuese despojado de sus títulos, el United habría ganado la Premier de la temporada 2017/18, la que Herrera disputó a las órdenes de José Mourinho. En aquel curso, el City se proclamó campeón con una amplia ventaja sobre su vecino. “Tendría yo una Premier”, ha admitido el futbolista, convencido de que tener una en el palmarés “te cambia la película”.

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Según ha recordado, ‘Mou’ daba entonces mucho mérito al segundo puesto de su equipo porque nadie sabía lo que estaba pasando detrás. “Es como Los Simpson, siempre pasa lo que dice. En ese momento dijo que era como ganar el título, y lo que estaba pasando detrás. Decía que algo raro estaba pasando…”, ha contado. Y ha añadido: “Es un crack, no da puntada sin hilo”.

El entrenador portugués inicia su segunda etapa en Madrid con la tarea de devolver la competitividad al equipo.

“Un entrenador de hombres”

Herrera guarda buen recuerdo del portugués, aunque con alguna bronca de por medio. “Es un entrenador de hombres. Viene de un fútbol en el que los jugadores no tenían la piel fina”, ha explicado. Tras el partido de Europa League, Mourinho le dijo delante de todos que había sido un desastre. “Al día siguiente nos dimos un abrazo”, ha relatado.

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Ahora ve a su antiguo entrenador ante un reto mayúsculo en el Real Madrid: “Tiene un toro duro que lidiar”. Dos años en blanco, con ruido externo en torno a sus estrellas, en plena era post-Modric y Kroos y con un FC Barcelona “intratable”. Aun así, confía en él: “Si hay una persona que tiene el carisma, la testosterona para darle la vuelta, es él”. Ya lo hizo en su primera etapa”, ha sentenciado.