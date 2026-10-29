Wanda Nara compartió un video en topless: “Mamita hermosa de 5 bebés”

La publicación incluyó un registro sin corpiño, autorretratos y postales familiares (Video: Instagram)

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El video duró apenas unos segundos, pero alcanzó para que Wanda Nara volviera a quedar en el centro de la conversación en las redes sociales. La conductora compartió este miércoles un carrusel de fotos y videos en Instagram y, entre las postales de su vida cotidiana, incluyó un registro frente al espejo en el que se mostró en topless.

Con el celular en la mano y una funda de Hello Kitty, Wanda Nara posó de perfil y de frente al espejo. En la secuencia llevaba solo la parte inferior de una microbikini rosa, con un pequeño corazón negro. El teléfono cubrió parte de su cuerpo y dejó el video dentro de los límites de la plataforma. Para acompañar el álbum, eligió una palabra breve: “Pink”.

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Wanda Nara posó frente al espejo y compartió el video en topless en sus redes sociales

La publicación reunió imágenes de distintos momentos de sus últimos días: autorretratos, instantes de maquillaje, fotos en tonos rosas y escenas familiares. Sin embargo, el video fue el contenido que reunió la mayor cantidad de respuestas. En los comentarios, varios usuarios destacaron su figura con mensajes como “La reina pink”, “Preciosa siempre”, “Potra” y “¿Podrán tener ese lomazo?”.

Entre tantas reacciones, hubo una que se distinguió por el vínculo familiar. Nora Colosimo, madre de la empresaria, dejó un mensaje público debajo del posteo: “Mamita hermosa de 5 bebés”. La frase hizo referencia a los cinco hijos de la conductora y sumó un nuevo intercambio entre ambas que no pasó inadvertido entre los seguidores.

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Wanda Nara mostró una postal en topless dentro de un carrusel con imágenes familiares

El tono del carrusel también abrió un debate. Algunos usuarios cuestionaron que el contenido frente al espejo conviviera con fotos y videos del festejo de cumpleaños de Isabella Icardi, una de las hijas que Nara tuvo con el futbolista Mauro Icardi. Otros, en cambio, interpretaron que se trató de una recopilación de momentos personales y familiares de la conductora.

El rosa funcionó como hilo conductor de la publicación. Ese color apareció en la prenda que llevó en el video, en otros retratos que compartió y en buena parte de la ambientación de la fiesta de Isabella. Así, el posteo alternó una faceta más personal de la figura televisiva con imágenes de una celebración familiar.

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Nora Colosimo elogió a su hija tras la publicación en Instagram

La hija menor de Nara y Mauro Icardi cumplió 10 años y tuvo un festejo al aire libre, realizado en los jardines de un hotel. Las fotos mostraron una decoración con globos rosas, celestes, lilas y amarillos, arcos, guirnaldas de luces y mesas preparadas para los invitados.

La mesa dulce fue uno de los sectores que más apareció en las imágenes. Había tortas de diversos tamaños, con crema, volados, cerezas rojas y detalles en distintas gamas de rosa. También se vieron propuestas de pastelería que siguieron la misma estética elegida para el evento.

El video de Wanda Nara generó mensajes de apoyo y críticas entre sus seguidores

El álbum de Instagram permitió que los seguidores vieran esa celebración junto con el video que generó mayor repercusión. La conductora suele utilizar sus redes para compartir aspectos de su agenda laboral, sus proyectos y su vida familiar, aunque esta vez el contraste entre los registros fue uno de los temas más comentados.

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Días antes de publicar el carrusel, la conductora también había dado muestras de su presente sentimental. Unos días antes saludó a su novio, Martín Migueles, por su cumpleaños con una secuencia de fotos en blanco y negro que incluyó viajes, besos, abrazos y escenas tomadas durante una estadía en un hotel.

La conductora publicó una secuencia íntima con una microbikini rosa

En una de las imágenes, ambos aparecieron con batas blancas frente a un ventanal. En otra, se los vio besándose y compartiendo una salida. La empresaria escribió “HB”, añadió los emojis de una torta y un corazón rojo, y etiquetó la cuenta de Migueles. Según informó Infobae, el álbum estuvo acompañado por “Rinconcito”, de Javi Love.

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Migueles replicó una de las postales en sus historias de Instagram y respondió con otro corazón rojo. Además, dejó al descubierto el apodo que utiliza para referirse a la conductora en privado: “Te amo, Squishy”.