España

Mohamed VI traslada su pésame a Felipe VI y Letizia por el accidente de Toledo: “En nombre del pueblo marroquí expreso mis profundos sentimientos de compasión”

El mensaje de condolencias enviado se da dos semanas después de la visita de los monarcas españoles a Ceuta y Melilla, un viaje que reactivó las diferencias históricas entre Madrid y Rabat

Composición de vagones de tren descarrilados junto a una grúa y un retrato de Mohamed VI con traje gris, corbata roja y gafas
El rey Mohamed VI de Marruecos trasladó sus condolencias a Felipe VI tras el choque de trenes en Toledo ((AP Foto/Manu Fernández) / Composición)
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El accidente de Toledo ya es una de las mayores catástrofes en los últimos años en España. El choque de los dos trenes ha provocado al menos 68 muertos. Las impactantes imágenes recorren los medios de todo el mundo, mientras que los mensajes de condolencias llegan desde figuras políticas, culturales o deportistas. Entre esta larga lista de pésames se ha producido el de Mohamed VI, con un mensaje dirigido a Felipe VI y Letizia.

El monarca marroquí, a través de un comunicado que también ha sido publicado en instituciones como el Consulado General en Barcelona, ha transmitido su apoyo, pidiendo que llegara también a las familias afectadas, tras la tragedia a pesar de que ambos países no pasan por el mejor momento de su relación. “En nombre del pueblo marroquí y en el mío propio, expreso, a través de ustedes, a las familias afligidas y al pueblo español, mis profundos sentimientos de compasión”, señala Mohammed VI en la carta enviada a los soberanos españoles.

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El rey Felipe VI transmite sus condolencias por el accidente ferroviario de Los Yébenes.

Pésame tras las tensiones entre España y Marruecos

El mensaje de condolencias enviado por el rey Mohammed VI se da dos semanas después de la visita de los monarcas españoles a Ceuta y Melilla, un viaje que reactivó las diferencias históricas entre Madrid y Rabat por el estatus de ambas ciudades autónomas. Felipe VI nunca había ido a las ciudades autónomas como jefe de Estado por las consecuencias diplomáticas que podía conllevar. En noviembre de 2007, Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a Ceuta y Melilla y el Gobierno marroquí retiró temporalmente a su embajador en Madrid. Mohammed VI calificó entonces el viaje de “lamentable” y de “paso contraproducente”, al tiempo que sostuvo que suponía una “flagrante falta de respeto” al Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito por ambos países en 1991.

Felipe VI ha incidido este martes en que "Ceuta es España", ha llamado a la unidad institucional para gestionar la crisis derivada de la entrada de inmigrantes y ha sostenido que los que entraron irregularmente tienen que regresar a sus lugares de origen "lo antes posible y por los cauces legales establecidos". (Fuente: Casa Real)

19 años después, Rabat evitó una condena institucional directa contra la visita de Felipe VI y Letizia. El monarca marroquí no aludió expresamente al viaje en sus intervenciones públicas previas, aunque sectores políticos y medios marroquíes próximos al poder sí que han condenado la presencia de los reyes españoles en las dos ciudades de forma constante. El viaje responde a la crisis de Ceuta, alrededor de la cual ha habido muchas tensiones con el país vecino por su posible participación o la presencia de sus buques de guerra en aguas ceutíes. Durante su estancia en la ciudad autónoma, Felipe VI reafirmó la posición española sobre su soberanía al afirmar que “Ceuta es España”.

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En este contexto, la comunicación de Mohammed VI tras el siniestro de Urda supone un gesto institucional hacia la Casa Real española. El soberano trasladó sus condolencias a Felipe VI y Letizia y expresó la solidaridad de Marruecos con las familias de las víctimas y con el pueblo español. No cambia las dudas sobre si Marruecos es un socio fiable ni hace que la gran parte de los expertos aseguren que el régimen alauí actúa de forma agresiva contra España con métodos como el supuesto espionaje de Pegasus o el uso de migrantes. No obstante, un pésame siempre es bien recibido.

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