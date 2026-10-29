Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

Después de la alfombra rosa y el cóctel que reunió a los invitados en la Usina del Arte, a las 22.15 comenzó la entrega de las estatuillas de los Premios Ídolo 2026. Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello conducen la ceremonia en la que se conocerán los ganadores de las 29 categorías.
Unos 710 invitados llegaron al edificio porteño, entre los 210 nominados, jurados, representantes de marcas, agencias y acompañantes. La Romantic Carpet recibió a los creadores, streamers y figuras del universo digital antes de su ingreso al Salón Mayor, donde se realizó el cóctel y se desplegaron las activaciones de las marcas.
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La ceremonia se desarrolla en el auditorio, con carteles identificatorios en las butacas de los nominados y un operativo técnico que incluye cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras para la transmisión en vivo por Streams Telefe. La T y La M y Q’Lokura tienen previstas presentaciones musicales durante la noche.
Desde las 20, el acceso de la Usina del Arte fue intervenido con flores naturales, follajes y telas en tonos rosa y pastel para recibir a los asistentes. La cobertura de la previa estuvo a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi antes de que los invitados pasaran al auditorio.
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La tercera edición argentina de los Premios Ídolo recibió más de 290.000 postulaciones del público. Esta vez, el certamen incorporó las categorías Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad, mientras que el Ídolo del Año se definirá durante la ceremonia, sin nominados anunciados de antemano.
A medida que se anuncien los resultados, esta nota se actualizará con los ganadores.
La lista completa de los ganadores
Humor y entretenimiento
Cami Jara
El Gordo y El Flako
Facturita
Lucho Mellera
Alex Pelao
Valen Rizzuti (Ganador)
Lucas Spadafora
Gastón Massa
Podcast
Ferné con Grego
Hispa La Sesión
Historia en Podcast
La Fórmula Podcast con Mili Hadad (Ganadora)
La Sillita
Psicología al Desnudo
Emprendimiento
Diabla
Ganga Home
Giga x Spreen
Gordis Burger
Mosquiani
Yerba Cósmico (Ganadores)
Actualidad
Camila Ibarbalz
Cami Valero
Fede Bongiorno
Lara López Calvo (Ganadora)
Mica Comunica
Mujer Financiera
Momento Viral
Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada
Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada
“¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano
“¿Así toma agua la Agusneta?” (Ganadores)
Luzu vs. 412
“¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales
“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez
Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena
Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender
Messi Prime, de Lo del Pollo
Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef
Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble
“Los dos metimos cambios”, de MasterChef
Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada
Gastronomía
Ailín Tokman
Gastón Soffritti
Tefi Russo (Ganadora)
Agus Liporace
Lucía Scarpa
Paulina Cocina
Andrés Simón
Ídolo Revelación
La Agusneta
Agustín Creevy
Evitta Luna
Marta Fort (Ganadora)
Teo D’Elia
Valen Rizzuti
Viaje
Agostina Di Stéfano
Pía Bottero
Modo Turista
Agus López
Martina Saravia (Ganadora)
Beauty
Belén Garrido
Joaquín Vázquez
Juanita Ramos
Daniela López
Lu Ballatore
Cande Copello (Ganadora)
Ídolo Futbolero/a
Ezzequiel
Gastón Edul
Jero Freixas
Lautaro “La Cobra” Del Campo
Joaquín “Pollo” Álvarez
Sofía Martínez (Ganadora)
Davo Xeneize
Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes
Caro Dubiansky
Francisco Castro
Celeste Giardinelli
Bruno Riboldi
Mai Pistiner
Diego Poggi
Santiago Bilinkis
Almendra Veiga (Ganadora)
Ídolo Notero/a
Gaspar Kahan
Lizard
Nicolás Barral
Todo Versus
Valen Rizzuti (Ganador)
Previate Esta
Contenido Creativo
Agustín Franzoni (Ganador)
Belu Lucius
Ferbo
Jacinta de Oromí
Matías Jafif
Michelle Masson
Lily Chen
Agus Cabaleiro
Deporte
Gero Arias (Ganador)
Cristian Grosz
Juli Puente
Lucas Ortega
Nico Ferrero
Sofía Martínez
Lifestyle
Camila Mayan
Delfina Ferro (Ganadora)
Julieta Poggio
Santi Talledo
Sofía Gonet
Sofi Ganuza y Belu Deluca
Lizardo Ponce
Sele Mosca
Ídolo Automotor
Aixa Franke
Agustín Marcatili
Florencia Andersen
Iñaki Zugasti (Ganador)
Ale Hartman
Lucas Abriata
Ídolo Celebrity
Damián Betular
Jimena Barón
Momi Giardina
Nico Occhiato (Ganador)
Stephanie Demner
Yanina Latorre
Zaira Nara
Health
Agus Privi
Daniel Troncoso
Fiorella Vitelli (Ganadora)
Laura Romano
Simón Scarano
Jimena Le Bellot
Ídolo Musical
Milo J
La T y La M
Ángela Torres (Ganadora)
Q’Lokura
Tuli Acosta
Olivia Wald
Moda
Lola Latorre
Coty Crotto y Maru Gándara
Rocío Vázquez
Sofía Gonet
Zaira Nara (Ganadora)
Zuzu Coudeu
Milagros Ad
YouTuber
Agustín Creevy
Angie Velasco (Ganadora)
Pau Bolzan
Ian Lucas
Marti Benza
Kuki Agnone
Canción más viral
“Yakuza”, de La Joaqui
“Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas
“Soy Favela”, de La T y La M
“A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía
Streamer
Mathias “C0ker” Vasile
Davo Xeneize
Goncho Banzas
Lautaro “La Cobra” Del Campo
Martín “Coscu” Di Salvo
Mernuel
Reseñas Experiencias/Gastronómicas
Buenos Paladares
El Club del Bajón
Cool Buenos Aires
Morfando Ando
La Chica del Brunch
Vivamos BA
Ídolo Emergente
Lucía Baeza
Agos Reich
Benito SDR
Agustina Buera
Constanza Chismechian
Delfi Peña
Emma Klass
Ezequiel Katz
Facu Tronce
Fran Rizzaro
Gaspar Díaz
Ima Parise
Iñaki Zugasti
Juani Car
Juli Bianco
Valeria “La Gurisa” Rivas
Diego “La Toba” Navajas
Franco Poggio
Rami Bilbao
Santos Canessa
Teo Podolsky
Santino “Turro” Marziotta
TikToker
Albere
Emma Klass
Evitta Luna
Mar Cosca
Carito Muller
Valen Rizzuti
Streamer más viral
Mathias “C0ker” Vasile
Davo Xeneize
Lautaro “La Cobra” Del Campo
Marti Benza
Martín Cirio
Mernuel
Ídolo Comunidad
Azz Stream
Bondi Live
Blender
La Casa Streaming
La Juntada de los Artistas
Luzu TV
Olga
Somos Gelatina
Streams Telefe
Un Poco de Ruido
Vorterix
Ídolo del Año
El premio de mayor jerarquía de la noche no tuvo nominados anunciados previamente. El ganador se conocerá durante la ceremonia en vivo.
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