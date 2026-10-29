Uno por uno, todos los ganadores de los Premios Ídolo 2026

Grego Rossello y Sofi Gonet conducen los Premios Ídolo Argentina 2025

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Después de la alfombra rosa y el cóctel que reunió a los invitados en la Usina del Arte, a las 22.15 comenzó la entrega de las estatuillas de los Premios Ídolo 2026. Sofía “La Reini” Gonet y Grego Rossello conducen la ceremonia en la que se conocerán los ganadores de las 29 categorías.

Unos 710 invitados llegaron al edificio porteño, entre los 210 nominados, jurados, representantes de marcas, agencias y acompañantes. La Romantic Carpet recibió a los creadores, streamers y figuras del universo digital antes de su ingreso al Salón Mayor, donde se realizó el cóctel y se desplegaron las activaciones de las marcas.

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La ceremonia se desarrolla en el auditorio, con carteles identificatorios en las butacas de los nominados y un operativo técnico que incluye cinco pantallas, una grúa y más de seis cámaras para la transmisión en vivo por Streams Telefe. La T y La M y Q’Lokura tienen previstas presentaciones musicales durante la noche.

Desde las 20, el acceso de la Usina del Arte fue intervenido con flores naturales, follajes y telas en tonos rosa y pastel para recibir a los asistentes. La cobertura de la previa estuvo a cargo de Marta Fort, Julieta Poggio, Fede Popgold y Diego Poggi antes de que los invitados pasaran al auditorio.

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La tercera edición argentina de los Premios Ídolo recibió más de 290.000 postulaciones del público. Esta vez, el certamen incorporó las categorías Ídolo Notero/a e Ídolo Comunidad, mientras que el Ídolo del Año se definirá durante la ceremonia, sin nominados anunciados de antemano.

A medida que se anuncien los resultados, esta nota se actualizará con los ganadores.

La lista completa de los ganadores

Humor y entretenimiento

Valen Rizzuti

Cami Jara

El Gordo y El Flako

Facturita

Lucho Mellera

Alex Pelao

Valen Rizzuti (Ganador)

Lucas Spadafora

Gastón Massa

Podcast

Mili Hadad ganó por La Fórmula Podcast

Ferné con Grego

Hispa La Sesión

Historia en Podcast

La Fórmula Podcast con Mili Hadad (Ganadora)

La Sillita

Psicología al Desnudo

Emprendimiento

Yerba Cósmica

Diabla

Ganga Home

Giga x Spreen

Gordis Burger

Mosquiani

Yerba Cósmico (Ganadores)

Actualidad

Lara López Calvo

Camila Ibarbalz

Cami Valero

Fede Bongiorno

Lara López Calvo (Ganadora)

Mica Comunica

Mujer Financiera

Momento Viral

La Agusneta

Casamiento Margelita, de Nadie Dice Nada

Gero Arias noqueando a Viruzz, en La Velada

“¿Ir preso dos años o ir preso hasta que tu mamá le meta un penal al Dibu Martínez?”, de Paren la Mano

“¿Así toma agua la Agusneta?” (Ganadores)

Luzu vs. 412

“¿Si ponemos una casa solo de milanesas?”, de Top Globales

“Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”, de Sofía Martínez

Alonso cantando con Yatra en el Movistar Arena

Marta Fort descubriendo un robo de aceite como cajera, de Esto es Blender

Messi Prime, de Lo del Pollo

Sofi Gonet y su tributo a Martitegui en MasterChef

Nati Jota le reclama una cita a Gastón Edul, en Sería Increíble

“Los dos metimos cambios”, de MasterChef

Miranda! presenta la nueva canción de Perfecta, en Nadie Dice Nada

Gastronomía

Tefi Russo

Ailín Tokman

Gastón Soffritti

Tefi Russo (Ganadora)

Agus Liporace

Lucía Scarpa

Paulina Cocina

Andrés Simón

Ídolo Revelación

Marta Fort

La Agusneta

Agustín Creevy

Evitta Luna

Marta Fort (Ganadora)

Teo D’Elia

Valen Rizzuti

Viaje

Martina Saravia

Agostina Di Stéfano

Pía Bottero

Modo Turista

Agus López

Martina Saravia (Ganadora)

Beauty

Cande Copello

Belén Garrido

Joaquín Vázquez

Juanita Ramos

Daniela López

Lu Ballatore

Cande Copello (Ganadora)

Ídolo Futbolero/a

Sofía Martínez

Ezzequiel

Gastón Edul

Jero Freixas

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Joaquín “Pollo” Álvarez

Sofía Martínez (Ganadora)

Davo Xeneize

Ídolo Cultura, Tecnología y Especialistas en Redes

Almendra Veiga

Caro Dubiansky

Francisco Castro

Celeste Giardinelli

Bruno Riboldi

Mai Pistiner

Diego Poggi

Santiago Bilinkis

Almendra Veiga (Ganadora)

Ídolo Notero/a

Valen Rizzuti

Gaspar Kahan

Lizard

Nicolás Barral

Todo Versus

Valen Rizzuti (Ganador)

Previate Esta

Contenido Creativo

Agustin Franzoni

Agustín Franzoni (Ganador)

Belu Lucius

Ferbo

Jacinta de Oromí

Matías Jafif

Michelle Masson

Lily Chen

Agus Cabaleiro

Deporte

Gero Arias

Gero Arias (Ganador)

Cristian Grosz

Juli Puente

Lucas Ortega

Nico Ferrero

Sofía Martínez

Lifestyle

Delfi Ferro

Camila Mayan

Delfina Ferro (Ganadora)

Julieta Poggio

Santi Talledo

Sofía Gonet

Sofi Ganuza y Belu Deluca

Lizardo Ponce

Sele Mosca

Ídolo Automotor

Iñaki Zugasti

Aixa Franke

Agustín Marcatili

Florencia Andersen

Iñaki Zugasti (Ganador)

Ale Hartman

Lucas Abriata

Ídolo Celebrity

Nico Occhiatto recibió el premio de manos de Moria Casán

Damián Betular

Jimena Barón

Momi Giardina

Nico Occhiato (Ganador)

Stephanie Demner

Yanina Latorre

Zaira Nara

Health

Fiorella Vitelli

Agus Privi

Daniel Troncoso

Fiorella Vitelli (Ganadora)

Laura Romano

Simón Scarano

Jimena Le Bellot

Ídolo Musical

Ángela Torres

Milo J

La T y La M

Ángela Torres (Ganadora)

Q’Lokura

Tuli Acosta

Olivia Wald

Moda

Zaira Nara

Lola Latorre

Coty Crotto y Maru Gándara

Rocío Vázquez

Sofía Gonet

Zaira Nara (Ganadora)

Zuzu Coudeu

Milagros Ad

YouTuber

Angie Velasco

Agustín Creevy

Angie Velasco (Ganadora)

Pau Bolzan

Ian Lucas

Marti Benza

Kuki Agnone

Canción más viral

Luck Ra

“Yakuza”, de La Joaqui

“Puñaladas”, de Lauta y Amigo de Artistas

“Soy Favela”, de La T y La M

“A quién le importa”, de Luck Ra y Thalía

Streamer

La Cobra

Mathias “C0ker” Vasile

Davo Xeneize

Goncho Banzas

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Martín “Coscu” Di Salvo

Mernuel

Reseñas Experiencias/Gastronómicas

Buenos Paladares

El Club del Bajón

Cool Buenos Aires

Morfando Ando

La Chica del Brunch

Vivamos BA

Ídolo Emergente

Lucía Baeza

Agos Reich

Benito SDR

Agustina Buera

Constanza Chismechian

Delfi Peña

Emma Klass

Ezequiel Katz

Facu Tronce

Fran Rizzaro

Gaspar Díaz

Ima Parise

Iñaki Zugasti

Juani Car

Juli Bianco

Valeria “La Gurisa” Rivas

Diego “La Toba” Navajas

Franco Poggio

Rami Bilbao

Santos Canessa

Teo Podolsky

Santino “Turro” Marziotta

TikToker

Albere

Emma Klass

Evitta Luna

Mar Cosca

Carito Muller

Valen Rizzuti

Streamer más viral

Mathias “C0ker” Vasile

Davo Xeneize

Lautaro “La Cobra” Del Campo

Marti Benza

Martín Cirio

Mernuel

Ídolo Comunidad

Azz Stream

Bondi Live

Blender

La Casa Streaming

La Juntada de los Artistas

Luzu TV

Olga

Somos Gelatina

Streams Telefe

Un Poco de Ruido

Vorterix

Ídolo del Año

El premio de mayor jerarquía de la noche no tuvo nominados anunciados previamente. El ganador se conocerá durante la ceremonia en vivo.