El último edificio de Madrid en el que vivió Federico García Lorca y donde pudo escribir ‘La bola negra’

Edificio de la calle Alcalá 96, donde vivió Lorca. (Montaje Infobae)

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En el número 96 de la calle Alcalá se encuentra la última vivienda en la que residió Federico García Lorca en Madrid. Vivió allí entre 1933 y 1936 junto a su familia, en la séptima planta. Ahora, una placa recuerda esta etapa del poeta. Fue aquí donde escribió el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y terminó La casa de Bernarda Alba. Podría también haber escrito esas únicas cuatro páginas de La bola negra, la obra que ha servido de inspiración a Los Javis para su última película.

El edificio, del que saliera Lorca en dirección a Atocha para volver a su Granada natal al inicio de la Guerra Civil, es uno de los más icónicos del barrio de Goya (distrito de Salamanca). Ocupa una manzana completa haciendo esquina entre las calles Alcalá, Narváez y la plaza de Felipe II.

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El arquitecto Emilio Rodríguez Ayuso fue el encargado de este proyecto en 1883, que se terminaría un año después para convertirse en un edificio de viviendas para Celedonio del Val. Durante los años se ha restaurado en varias ocasiones. Destaca por su fachada en tono amarillo verdoso y una torre en uno de sus vértices.

La placa del edificio de Goya 96 donde se anuncia que vivió Lorca. (Montaje Infobae)

Otros lugares donde se alojó Lorca en la capital

Antes de esta última etapa, el poeta se alojó en otros edificios de la capital. Federico García Lorca llegó a Madrid en la primavera de 1919, pasó por varias pensiones en la calle San Marcos y del Espejo antes de alojarse, en octubre, en la Residencia de Estudiantes que se situaba en la calle Pinar 21. En este alojamiento entablaría amistad con Luis Buñuel, Salvador Dalí, José Moreno Villa y otros integrantes de la vida intelectual de la época.

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Esta residencia fue su domicilio habitual hasta 1928, con interrupciones por viajes o temporadas en Granada. Su biblioteca, jardines y pabellones serían testigos del movimiento artístico y cultural de aquella Generación del 27. Actualmente, en este edificio se encuentra el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). También se ofrecen charlas y exposiciones históricas.

Tras abandonar la Residencia de Estudiantes, Lorca estuvo en otros pisos madrileños. La documentación sitúa una vivienda familiar provisional en la calle General Arrando, en Chamberí, entre finales de 1932 y el traslado de sus padres a la calle de Alcalá. Una carta del poeta menciona el número 7, mientras otras referencias señalan el 8. El edificio de General Arrando mantiene hoy un recuerdo lorquiano en su portal. Antes de esa etapa, también se ha identificado un ático de la calle Ayala, entonces número 60 —actual 72—, donde habría vivido entre 1931 y 1933.

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‘La bola negra’, una de las últimas obras del poeta andaluz

La bola negra fue un proyecto teatral que Federico García Lorca dejó inconcluso en 1936. Solo se conservan el reparto de personajes y la primera escena, además de referencias que el poeta hizo a personas de su entorno. El núcleo de la obra era un joven de Granada que aspiraba a entrar en un casino local, pero cuya solicitud era rechazada porque era homosexual. Aunque no se tiene certeza de dónde escribió este inicio, los datos podrían coincidir con esa última etapa que pasó en Alcalá 96.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

El título alude al sistema de votación de ciertos clubes privados: una bola negra bastaba para vetar la admisión de un candidato. Lorca convirtió ese mecanismo en una imagen de la exclusión social. El rechazo no respondía a una falta del personaje, sino a la sanción que imponía una comunidad cerrada ante su deseo y su identidad. La obra iba a abordar de forma directa la persecución y el silenciamiento de la homosexualidad en la España de aquellos años.

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El asesinato de Lorca, el 18 de agosto de 1936, impidió que terminara esta obra, que 90 años después ocupa relevancia gracias a la película de Los Javis que representará a España en la próxima edición de los Oscar.