Puerto de Tapia de Casariego, Asturias.

Guardar

Los diez Pueblos Mágicos de España 2027 ya tienen nombre y apellidos. Hace unos días se hacía público que Padrón era el pueblo por excelencia gracias a su rica gastronomía y la historia en literatura que albergan sus edificios. Pero se han seleccionado otras propuestas que merecen ser visitadas en cualquier momento del año. Pueblos que representan a todo el territorio español por guardar castillos, restos arqueológicos, tradiciones, entornos naturales envidiables e, incluso, paisajes volcánicos.

Los propios vecinos, visitantes y seguidores de la iniciativa seleccionaron los diez municipios a través de un proceso de votación abierto al público. Toro, Ribadavia o Arjonilla son algunos de los pueblos que destacan por sus paisajes de ensueño.

PUBLICIDAD

Diez destinos para perderse en España

Los Premios Regionales Pueblos Mágicos de España 2027 distinguieron a un municipio por cada comunidad autónoma participante, elegido según el respaldo recibido durante el período de votación. Estos son los diez ganadores y las razones que sustentan su reconocimiento.

Arjonilla, Andalucía

Arjonilla, en plena campiña jiennense, destaca por su castillo y su cultura ligada al aceite de oliva. (Pueblos Mágicos)

Entre olivares que se extienden hasta el horizonte, Arjonilla levanta su castillo sobre la campiña de Jaén. Pasear por sus calles empedradas significa también adentrarse en la cultura del aceite, que marca el ritmo de la vida local desde hace generaciones. El municipio obtuvo el Premio Regional 2027 por esa identidad que combina piedra, historia y tradición agrícola.

Belmonte de San José, Aragón

Belmonte de San José conserva su trazado tradicional entre olivares y almendros del Bajo Aragón. (Wikimedia/Adrian Sediles)

En el Bajo Aragón turolense, Belmonte de San José reúne patrimonio histórico y paisaje rural. El entorno de olivares y almendros que rodea al municipio, sumado a la conservación de su trazado urbano, le valió el respaldo de los votantes en la provincia de Teruel.

PUBLICIDAD

Mula, Región de Murcia

El castillo de Mula se alza sobre un casco urbano que conserva el carácter de los pueblos del interior murciano. (Wikimedia/Drefer)

El castillo de Mula vigila desde las alturas un casco urbano que conserva el carácter de los pueblos del interior murciano. La vista desde lo alto permite reconocer cómo se entrelazan las calles con el paisaje que las rodea, una postal que bastó para que el municipio se alzara con el premio regional de la Región de Murcia.

Escalona, Castilla-La Mancha

El castillo de Escalona domina el paisaje junto al cauce del río Alberche, en la provincia de Toledo. (Pueblos Mágicos)

El río Alberche serpentea junto al castillo de Escalona, en la provincia de Toledo, y dibuja uno de los paisajes más reconocibles de la comarca. Entre rincones urbanos y vestigios históricos, el municipio ofrece varias formas de descubrir su pasado, suficientes para ganarse el respaldo popular en esta edición.

PUBLICIDAD

Zalamea de la Serena, Extremadura

Zalamea de la Serena combina patrimonio arqueológico y memoria teatral en un mismo municipio. (Pueblos Mágicos)

Pocos pueblos combinan arqueología y teatro como Zalamea de la Serena. En la provincia de Badajoz, el municipio guarda restos arqueológicos de gran valor junto a la memoria de El alcalde de Zalamea, la obra de Calderón de la Barca que inmortalizó su nombre. Esa doble herencia, histórica y literaria, define su identidad ante quienes lo visitan.

Toro, Castilla y León

Torre del reloj, en Toro. (Turismo CYL)

Toro compila capítulos de historia en cada esquina de su casco urbano. En la provincia de Zamora, el municipio conserva un patrimonio que recorre distintas épocas y que los votantes decidieron premiar en esta edición regional de Castilla y León.

Ribadavia, Galicia

Castillo de Ribadavia, en Ourense (Wikimedia).

El barrio judío de Ribadavia, en la provincia de Ourense, guarda una de las historias más singulares de Galicia. Su castillo y el trazado medieval de sus calles completan un patrimonio que el municipio suma ahora al Premio Regional 2027.

PUBLICIDAD

Tapia de Casariego, Asturias

Puerto de Tapia de Casariego, Asturias.

Entre el yacimiento del Castro de Coaña y la costa de Ortiguera, Tapia de Casariego enlaza arqueología y litoral cantábrico en un mismo territorio. El municipio tiene playas, acantilados y un patrimonio arqueológico que se remonta a la cultura castreña, una mezcla que le valió el Premio Regional 2027 en representación del Principado de Asturias.

Valdegovía, País Vasco

Valdegovía combina torres históricas, iglesias y naturaleza en un valle del territorio alavés. (Wikimedia/Assar)

Torres, iglesias y pueblos dispersos por un valle: así se presenta Valdegovía, en el territorio de Álava. El patrimonio construido conversa con la naturaleza en distintos rincones del municipio, una combinación que lo llevó a representar al País Vasco en estos premios.

Villa de Mazo, Islas Canarias

Villa de Mazo mezcla paisaje volcánico, costa y tradición artesanal en la vertiente oriental de La Palma. (Pueblos Mágicos)

En la vertiente oriental de La Palma, Villa de Mazo mezcla paisaje volcánico, costa y tradición artesanal. La Casa Roja y la celebración del Corpus forman parte de una identidad cultural que el municipio exhibe con orgullo, y que ahora cuenta también con el respaldo del Premio Regional 2027.

PUBLICIDAD