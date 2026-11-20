Estas rutas cerca de Madrid lograron la distinción Senderos Azules. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comunidad de Madrid tiene dos itinerarios con el sello Senderos Azules, una distinción de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) que premia caminos por su conservación, señalética y valor educativo. Se trata del Camino Viejo de Las Matas, en Las Rozas, y las Lagunas de Horna, en Getafe, dos recorridos breves con un fuerte componente histórico y paisajístico, ideales para quienes buscan opciones de senderismo Madrid sin alejarse demasiado de la capital.

El sello evalúa cuatro categorías: trazado, señalética, conservación del patrimonio y uso público. En 2026, la red nacional suma 194 senderos en 154 municipios, con más de 1.200 kilómetros señalizados. Madrid apenas aporta dos rutas a ese total, una cifra baja frente a Galicia, que lidera con 72 senderos reconocidos. Aun así, quienes buscan rutas cerca de Madrid encuentran en estos dos caminos una combinación poco frecuente de naturaleza recuperada e historia real.

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El Camino Viejo de Las Matas fue el primero de la región en lograr el sello

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El Camino Viejo de Las Matas obtuvo la distinción en enero de 2024 y se convirtió en el primer sendero de este tipo en la región. Atraviesa el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, incluido en la Red Natura 2000 por sus valores biológicos.

La ruta mide poco más de dos kilómetros y se recorre en unos 25 minutos, con dificultad fácil. Comienza en el Puente de Retamar, del siglo XVIII, y llega hasta el Molino de la Hoz, con su presa y mirador sobre el río.

El trazado registra menciones desde el siglo XII, ligadas al vado del Retamar y a la Ermita de la Virgen del Retamar, construida sobre un poblado tardorromano. Su mayor actividad llegó con la construcción de El Escorial, cuando Felipe II y su corte lo usaban para abastecer posadas con vinos y cereales molidos en el mismo molino. Se llega en autobús (línea 628), con parada a diez minutos del inicio.

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Las Lagunas de Horna obtuvieron el sello en 2026 por su recuperación ecológica

Senderos Azules Madrid: dos caminos que unen historia y naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo sendero de Senderos Azules Madrid está en Getafe y une el polígono de Los Olivos con las Lagunas de Horna, también llamadas Lagunas de Perales del Río. El recorrido, de 1,5 kilómetros, recibió la distinción en marzo de 2026, tras años de trabajo vecinal y municipal.

El humedal nació de una antigua explotación de yeso que cerró en los años setenta, cuando el agua inundó las excavaciones. El lugar quedó abandonado hasta que la presión de vecinos y ecologistas permitió su recuperación. Hoy conserva cuatro lagunas con comunidades microbianas singulares y presencia de aves acuáticas.

“El reconocimiento visibiliza el trabajo realizado por entidades, vecinos y Gobierno Municipal en favor de la biodiversidad”, señaló el Ayuntamiento de Getafe. El paseo dura cerca de una hora y combina tramos agrícolas con zonas renaturalizadas. El municipio organiza cada año actividades educativas en el entorno, entre ellas recorridos guiados y jornadas familiares.

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