Senda dos Sentidos.

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Poco más de un kilómetro separa dos playas de la ría de Miño, en la provincia de A Coruña, a través de un sendero que combina bosque atlántico y vistas al mar. La Senda dos Sentidos conecta el paseo de la playa de A Ribeira con el de A Alameda, en Ponte do Porco, y se presenta como una de las opciones de senderismo fácil más recomendadas para esta temporada de otoño en Galicia, una comunidad donde los bosques caducifolios tiñen el paisaje de tonos rojizos, ocres y dorados entre octubre y noviembre.

El recorrido, de tipo lineal, puede iniciarse desde cualquiera de sus dos extremos y no presenta desniveles ni dificultades técnicas, lo que lo convierte en un plan accesible para familias con niños o para quienes buscan una caminata corta sin renunciar al paisaje natural. La variante completa del circuito puede extenderse hasta cerca de diez kilómetros para quienes deseen un recorrido más largo, aunque el tramo central entre las dos playas apenas supera el kilómetro de longitud.

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La senda atraviesa uno de los espacios de mayor valor ambiental del municipio: la Zona de Especial Conservación (ZEC) Betanzos-Mandeo, catalogada como Lugar de Interés Comunitario y clasificada como Zona 2 dentro del Plan Director de la Red Natura 2000. Este corredor forma parte, además, de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, reconocida por la Unesco en 2013 como el primer destino de ecoturismo certificado de Galicia.

Castillo de Salvaterra de Miño, en Galicia (Turismo del Miño)

La zona protegida se extiende por más de 116.700 hectáreas repartidas entre 17 municipios y alberga desde marismas litorales hasta bosques atlánticos con ejemplares centenarios. Durante el recorrido es posible observar especies vegetales como la zarzamora y el espino albar, junto con aves propias del entorno, entre ellas herrerillos y currucas zarceras.

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El trazado ofrece, además, cuatro miradores naturales —Ondalonga, Salgueiro, Loureiros y Carballo— desde los que se obtienen panorámicas de la ría. La combinación de bosque y litoral es uno de los rasgos distintivos de esta reserva, cuyas playas tranquilas, entre ellas la de Miño y la de Sada, se encuentran a escasa distancia de las masas forestales que la atraviesan.

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Historia y leyenda en el tramo final

Al llegar a la playa de A Alameda, en Ponte do Porco, la senda desemboca en un espacio cuyo nombre procede de una antigua plantación de plátanos de sombra que rodea el paseo. El lugar reúne también elementos de interés histórico, como el puente medieval de Ponte do Porco y el monumento dedicado a los Andrade, una de las familias nobiliarias con mayor peso en la Galicia bajomedieval.

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La Senda dos Sentidos no es la única opción de senderismo sencillo en el litoral gallego pensada para el otoño. En Ribeira, el Sendeiro de O Touro recorre tres kilómetros pegados al mar, entre pasarelas de madera y pequeñas playas, con vistas abiertas sobre la ría de Arousa. El recorrido puede extenderse hasta siete kilómetros si se realiza de ida y vuelta, y conecta con el paseo marítimo de la localidad.

Más al sur, en Lalín, la Fraga de Catasós ofrece un itinerario de menos de dos kilómetros entre castaños centenarios declarados Monumento Natural, con un trazado que no supera la hora de caminata a ritmo tranquilo. Galicia concentra en esta época del año itinerarios de baja dificultad distribuidos entre la costa y el interior, desde las fragas del Eume hasta los bosques de montaña de Ancares y O Courel, donde robles, castaños y abedules alcanzan su máxima coloración otoñal.

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