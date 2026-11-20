Más de 120 puestos transforman el centro de Lorca en un escenario medieval. (Visuales IA)

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El casco histórico de Lorca, en la Región de Murcia, se transforma estos días en un escenario de época con motivo de las Fiestas de San Clemente, patrón de la ciudad. El Mercado Medieval reúne más de 120 puestos de artesanía y gastronomía entre la calle Álamo, la plaza de España, la calle Santiago, la calle Villaescusa, la glorieta de San Vicente y la calle Corredera, donde los visitantes pueden recorrer talleres de oficios antiguos, recreaciones históricas y espectáculos en vivo.

Este enclave es solo una de las propuestas de mercadillos medievales que hay por toda España. Artistas, artesanos y actores con los mejores espectáculos se reúnen para deleitar a todos los gustos. Una oportunidad perfecta para hacer una escapada en familia y disfrutar del tiempo calmado del levante.

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El mercado abre sus puertas el viernes 20 y se extiende hasta el lunes 23. Durante los dos primeros fines de semana el horario se mantiene de 11:00 a 23:00 horas, mientras que la última jornada, coincidente con la festividad del patrón, cierra a las 21:30. La cita está integrada en las Fiestas de San Clemente, declaradas de Interés Turístico Regional desde 1995, que este año combinan más de medio centenar de actividades repartidas entre el 26 de octubre y el 20 de diciembre.

Más de 120 puestos entre cetrería y circo aéreo

El Mercado Medieval de Lorca reúne más de 120 puestos de artesanía y gastronomía en el casco histórico de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación incluye exhibiciones de vuelo de cetrería, teatro callejero, pasacalles con gigantes y zancudos, y espectáculos de circo aéreo que se repiten cada tarde-noche en distintos puntos del recorrido. El viernes, la inauguración oficial a las 18:00 horas reúne marionetas, música en directo y el pasacalles de gigantes, mientras que el sábado destaca el teatro de calle La pócima de las brujas y la Cencerrada decrépita como cierre nocturno. Los más pequeños cuentan con un espacio propio, con talleres de pintura de cofres y máscaras, una granja de animales y demostraciones de oficios tradicionales como la forja.

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Una excusa para conocer Lorca

El mercado funciona también como punto de entrada a una ciudad que conserva un patrimonio vinculado a siglos de frontera entre reinos cristianos y musulmanes. La plaza de España, epicentro del recorrido ferial, está flanqueada por edificios históricos como la antigua Colegiata de San Patricio, que este año celebra el 250 aniversario de la consagración de su templo y su altar mayor. A pocos metros, el Museo Medieval de Lorca, instalado en Santa María la Mayor, ofrece jornadas de puertas abiertas durante toda la semana de fiestas.

Castillo de Lorca, en Murcia (Adobe Stock).

El recorrido puede completarse con un paseo por la avenida Juan Carlos I, donde el sábado 21 se celebra el Gran Desfile Parada de la Historia Medieval de Lorca, una recreación que repasa episodios comprendidos entre los años 713 y 1488. El Castillo de Lorca, conocido como Fortaleza del Sol, corona la ciudad desde las alturas y sirve de escenario a actos como la Subida de las Antorchas, prevista para el domingo por la noche.

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Cortes de tráfico y restricciones de circulación

El Ayuntamiento de Lorca ha establecido restricciones de tráfico rodado y prohibiciones de estacionamiento en el entorno del mercado durante toda la celebración. Las vías afectadas son la calle Álamo, la plaza de España, la calle y plaza Santiago, la plaza San Vicente, la calle Corredera, la calle Abad de los Arcos y la calle Corregidor. El viernes 20, el corte se activa a las 18:00 horas con la inauguración del mercado y se mantiene hasta las 22:00; el sábado 21 y el domingo 22, la restricción abarca de 11:00 a 22:00 horas; y el lunes 23, último día de feria, de 11:00 a 21:00 horas.

El consistorio recomienda consultar el apartado de incidencias de tráfico en su web municipal para conocer los itinerarios alternativos habilitados hacia los barrios de Santiago, Santa María y San Juan.

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