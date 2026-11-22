La estación de esquí de Cerler, en el Pirineo aragonés, cuenta con 81 kilómetros esquiables repartidos en 74 pistas de todos los niveles. (Grupo Aramon)

Guardar

La nieve vuelve al Valle de Benasque. La apertura de la temporada 2026-2027 en Cerler está prevista para el 27 de noviembre, aunque la fecha definitiva, como ocurre cada año, depende de las condiciones meteorológicas y del parte de nieve oficial. El cierre, por su parte, se ha fijado para el 4 de abril de 2027.

La estación de esquí se encuentra entre una de las más largas de España. Gestionada por el grupo Aramón, la estación aragonesa se presenta esta temporada con 81 kilómetros esquiables repartidos en 74 pistas, 19 remontes mecánicos y una cota que va de los 1.500 a los 2.630 metros de altitud, la más alta de toda la provincia de Huesca. Ese desnivel de 1.130 metros convierte a Cerler en la estación con el mayor descenso vertical continuo del Pirineo.

PUBLICIDAD

El reparto de pistas por nivel (10 verdes, 20 azules, 29 rojas y 15 negras) y la existencia de zonas específicas para debutantes hacen de Cerler un destino apto para familias con niños pequeños y para esquiadores expertos que buscan recorridos técnicos. La estación se divide en dos sectores, Cerler y Ampriu, conectados entre sí y dotados cada uno de servicios de restauración, alquiler de material y escuelas de esquí propias.

Dónde está Cerler

La estación se ubica en la cabecera del Valle de Benasque, en la provincia de Huesca, junto al pueblo de Cerler, situado a 1.540 metros de altitud, el más alto del Pirineo aragonés. El acceso principal se realiza por la carretera A-139 hasta la localidad de Benasque y, desde allí, por la A-2617 hasta la base de las pistas.

PUBLICIDAD

El dominio esquiable se extiende entre los 1.500 y los 2.630 metros de cota, con el Pico Gallinero como punto más alto. Cuenta con 19 remontes (seis cintas transportadoras, cuatro telesquís y nueve telesillas) con capacidad para transportar a cerca de 28.000 esquiadores por hora. La estación dispone además de 529 cañones de nieve artificial que cubren 39 de los 81 kilómetros esquiables, lo que garantiza la continuidad del manto incluso en años de escasas nevadas.

Actividades y atractivos adicionales

Plano de pistas de la estación de esquí Aramón Cerler de la temporada 2025/26 (Wikimedia Commons)

Más allá del esquí alpino, Cerler ofrece un itinerario señalizado fuera de pistas para esquí de montaña, con 14 kilómetros repartidos en cuatro recorridos, y un circuito de 3 kilómetros habilitado para raquetas de nieve. Los amantes del snowboard y el freestyle cuentan con un snowpark en la zona de Rincón del Cielo, equipado con remonte exclusivo, cronoslalom y funny track.

PUBLICIDAD

Para las familias con niños pequeños, la estación dispone de Ampriu Park, un área de trineos sin esquís cuya entrada cuesta 19,50 euros para adultos y 16 euros para niños; el pack familiar, pensado para dos adultos y dos niños, tiene un precio de 86 euros. La pista Gallinero-Cerler, con 9 kilómetros de longitud desde el Pico Gallinero hasta la base del pueblo, está considerada el descenso más largo de España.

La estación estrena esta temporada la telecabina Benasque-Cerler, que conecta directamente el pueblo de Benasque con las pistas sin necesidad de coche. El billete sencillo cuesta desde 3,75 euros para adultos y 1,88 euros para menores de 12 años y mayores de 65, aunque de momento no está incluido en el precio del forfait.

PUBLICIDAD

Precios y horarios

Aramón aplica un sistema de precios dinámicos, por lo que el coste del forfait de día varía según la fecha y la antelación de la compra. Para la temporada 2026-2027, el forfait de adulto comprado online oscila entre 51,30 y 60,10 euros, mientras que en taquilla el precio sube hasta un rango de 59 a 62 euros. El forfait infantil se mueve entre 40,90 y 48 euros online. Existe también un forfait específico para debutantes, limitado a las zonas de aprendizaje, con un precio de 33,50 euros.

Estación de esquí de Aramón Cerler (Wikimedia Commons)

Entre las opciones de temporada completa, el abono Ski Pirineos, válido en Cerler y otras cinco estaciones del Pirineo (Formigal-Panticosa, Javalambre, Valdelinares, Astún y Candanchú), cuesta 1.279 euros en su modalidad estándar para adultos si se compra después del 19 de noviembre, o 1.059 euros con el descuento por compra anticipada. El abono de laborables, válido de lunes a viernes, tiene un precio de 866 euros, con algunas fechas excluidas como los puentes de diciembre y Semana Santa.

PUBLICIDAD

Los niños de entre 6 y 11 años obtienen el forfait gratuito en paquetes de hotel más forfait de al menos cuatro días, siempre que viajen acompañados de dos adultos y fuera de los periodos de mayor afluencia. Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tienen un descuento del 50% tanto en forfaits de uno a siete días como en el abono de temporada. Los horarios de apertura de pistas y remontes se publican a diario en el parte de nieve oficial de la estación, ya que pueden variar según las condiciones meteorológicas.

Dónde alojarse cerca de Cerler

Benasque, a apenas 6 kilómetros de las pistas, concentra la mayor oferta hotelera y de restauración del valle. Según reseñas de Google, el Hotel Casa Cornel recibe valoraciones cercanas a 9,6 sobre 10, con comentarios que destacan la amplitud de las habitaciones y la calidad del desayuno. El Hotel Ciria, también en Benasque, acumula una puntuación de 9,2 sobre 10, con menciones frecuentes a las vistas a la montaña desde las habitaciones. El SOMMOS Hotel Benasque Spa, por su parte, suma reseñas que resaltan la limpieza y lo completo del desayuno.

PUBLICIDAD

En el propio pueblo de Cerler, a pocos minutos a pie de la base de las pistas, el Aparthotel HG Cerler obtiene en reseñas de Google una puntuación de 8,2 sobre 10, con huéspedes que subrayan el buen estado de las instalaciones y la amabilidad del personal.

Castejón de Sos, situado a unos 26 kilómetros de la estación, ofrece una alternativa algo más alejada, pero con precios más moderados. El hotel Diamo, según reseñas de Google, mantiene una valoración de 9,8 sobre 10, con comentarios que destacan la calidad de su restaurante y la amplitud del aparcamiento.

Cómo llegar a Cerler

Cómo llegar a la Esquí en Cerler, Huesca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde Zaragoza, la ruta más directa discurre por la A-23 en dirección Huesca y continúa por la A-139 hasta Benasque, un trayecto de unos 215 kilómetros que se completa en aproximadamente tres horas.

PUBLICIDAD

Desde Barcelona, el acceso se realiza por la A-2 hasta Lérida, para continuar por la N-230 hasta Benabarre y enlazar después con la A-139. La distancia total ronda los 295 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de cuatro horas. En temporada invernal, la estación recomienda circular con cadenas o neumáticos de invierno y consultar el estado de los puertos de montaña antes de salir.

Cuántos kilómetros esquiables tiene Cerler

Cerler cuenta con 81 kilómetros esquiables repartidos en 74 pistas, distribuidas entre 10 verdes, 20 azules, 29 rojas y 15 negras, además de un itinerario de esquí de montaña que no se contabiliza en el total de pistas balizadas.

PUBLICIDAD

Qué altura tiene Cerler

La estación oscila entre los 1.500 metros de la base, junto al pueblo de Cerler, y los 2.630 metros del Pico Gallinero, su cota máxima. Ese desnivel de 1.130 metros la convierte en la estación con mayor altitud del Pirineo aragonés.