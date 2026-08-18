Las preguntas sin respuesta sobre el asesinato de Lorca: de los motivos de su fusilamiento a los documentos clasificados que podrían arrojar luz sobre su muerte

Federico García Lorca, asesinado en agosto de 1936. (Montaje realizado por Infobae España)

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Entre 1929 y 1930, Federico García Lorca escribió un poema llamado Fábula y rueda de los tres amigos: “Cuando se hundieron las formas puras / bajo el cri cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. / Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, / abrieron los toneles y los armarios, / destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro. / Ya no me encontraron. / ¿No me encontraron? / No. No me encontraron". Aunque el poeta nos hablaba entonces de su mundo interior, es inevitable pensar que, de algún modo, estas palabras presagiaron su propia muerte, en un agosto de hace ya 90 años.

El asesinato de Federico García Lorca ha sido, desde entonces, uno de los grandes símbolos del horror de la Guerra Civil y de los cientos de miles de ejecutados que, como él, acabaron enterrados en algún lugar cuyo nombre ya nadie es capaz de recordar. “No dejan de ser crímenes de lesa humanidad, cometidos contra la población civil en ciudades como Granada, donde no hubo Guerra Civil porque el bando sublevado las tomó el mismo 20 de julio de 1936”, señala Francisco Carrión Méndez, profesor de la Universidad de Granada y director de la Cátedra de Memoria Democrática Salvador Vila.

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Este arqueólogo lleva diecisiete años trabajando para recuperar restos de personas fusiladas. Solo en Granada, se estima que pudieron ser asesinadas 5.000 personas, de las cuales él y su equipo han logrado exhumar a 194. Sin embargo, pese a sus múltiples intentos, no han logrado dar con los restos de Lorca, al igual que otros tantos expertos que, en distintas localizaciones en el barranco entre Víznar y Alfacar, han tratado de dar con él sin conseguirlo. Entre tanto, los indicios, pruebas y teorías sobre por qué y cómo se produjo su muerte no han dejado de crecer, aunque eso no haya aumentado las certezas. Y es que, 90 años después, su asesinato sigue siendo en muchos sentidos un misterio.

Imagen del monumento a Lorca en el barranco de Víznar, uno de los lugares donde se creyó que pudo ser fusilado. (Diputación de Granada)

Reconstrucción de un asesinato

Pocos días antes de estallar la Guerra Civil, Lorca viajó a Granada para reunirse con su familia. Intuyendo que su vida corría peligro, diplomáticos de países como Colombia o México le ofrecieron protección e infraestructuras para abandonar España, pero el poeta decidió permanecer junto a los suyos. Tras el alzamiento militar, la guarnición local tomó el control de Granada y se desencadenó una represión sistemática contra personalidades afines a la república. Por ejemplo, el 16 de agosto, el alcalde republicano de la ciudad y cuñado del poeta, Manuel Fernández-Montesinos, es fusilado en las tapias del cementerio.

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“Es lo que conocemos como el terror caliente. En Granada nunca hubo guerra, pero los sublevados elaboraron listas de personas a las que iban a buscar a sus casas y eran detenidas para ser ejecutadas extrajudicialmente”, explica Carrión. Habría que esperar hasta 1937 para que se establecieran los “juicios sumarísimos”, procesos que el arqueólogo define como “una pantomima donde el acusado no podía ni defenderse”. “Pero en 1936 ni eso. No hay documentos, prácticamente, así que los familiares de los desaparecidos no sabían qué había pasado con ellos, si habían sido asesinados o bien habían podido huir. Finalmente, a muchas de estas familias les expropiaban sus bienes”.

Imágenes de restos exhumados en una fosa del barranco de Víznar. (Francisco Carrión)

Sintiéndose amenazado, Lorca buscó refugio en la casa de la familia Rosales. Sus amigos, Luis y Antonio, eran destacados dirigentes locales de la Falange Española. “Ni la familia Lorca ni los propios Rosales imaginaron nunca que iban a entrar allí a por él”, asegura Emilio Ruiz Barrachina, escritor, dramaturgo y director de cine responsable del documental Lorca. El mar deja de moverse, donde se reconstruyen las últimas horas de vida del poeta. Sin embargo, llegaron. El 16 de agosto, un grupo de falangistas y de miembros de la Guardia de Asalto se llevó a Lorca hasta el Gobierno Civil. Al atardecer, es trasladado y encarcelado en la Colonia, un edificio así nombrado porque era donde se enviaba a los niños en verano durante la República.

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En la madrugada del 17 de agosto, según indican las fichas y archivos consultados por el investigador histórico Miguel Caballero, Lorca es fusilado junto a Dióscoro Galindo, maestro detenido por “negar la existencia de Dios”, y a los anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. En el pelotón pudieron disparar Mariano Ajenjo Moreno, Salvador Varo Leiva, Fernando Correa, Fernando Moles Peregrina, Antonio Hernández y Antonio Benavides. Este último, primo segundo de Lorca, presumió públicamente de haberle disparado un tiro al “cabezón”. “Por pertenecer a esa escuadra tuvieron un premio de 500 pesetas y un ascenso en el escalafón”, afirma Caballero.

La infografía de Infobae detalla la cronología del arresto, traslado y fusilamiento de Federico García Lorca en Granada y el barranco de Víznar en agosto de 1936. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las razones del asesinato: política, homosexualidad y “rencillas familiares”

La falta de documentación sobre lo que ocurrió la noche en que murió Lorca hace difícil estar seguros de los detalles sobre cómo, cuándo y dónde sucedió. Sin embargo, la cuestión más discutida es el porqué. “El desencadenante principal de su muerte fueron las rencillas en la familia de su padre”, dice Caballero. Los documentos recabados por este investigador, que basa sus conclusiones también en una investigación previa realizada por el historiador Eduardo Molina Fajardo, corroboran que la familia del poeta mantenía un enfrentamiento de más de cincuenta años con los parientes de su primera esposa (Matilde Palacios) los Roldán y los Alba.

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Cuando Matilde falleció prematuramente, Federico García Rodríguez heredó tierras de regadío, fincas y derechos de agua que de otro modo habrían pasado a esas dos familias de terratenientes, emparentadas entre sí por endogamia. La disputa económica se radicalizó con el estallido de la guerra (los Roldán militaban en la CEDA/Acción Popular, mientras los García apoyaban a la República) y por la ofensa que había supuesto la publicación de La casa de Bernarda Alba, donde Lorca retrataba de forma satírica a sus vecinos y parientes.

La familia García Lorca en la casa de la Acera del Darro. (Fundación Federico García Lorca)

“En la detención en casa de los Rosales está Juan Luis Trescastro, cuya mujer era prima del padre de Lorca y Benavides era sobrino nieto de la primera mujer del padre de Lorca. Todo eso eran odios que habían ido macerando, a lo que se añade que el padre de Lorca, cuando fue concejal del Ayuntamiento de Granada, no permitió que sus primos Roldán entraran en el consistorio”, explica Caballero. Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de CEDA y miembro de Falange, a quien normalmente se ha señalado como el principal responsable de la detención de Lorca, estuvo también presente el día que entraron en casa de los Rosales, pero no fue quien ideó la detención, sino tan solo su brazo ejecutor.

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Las conclusiones de Caballero ofrecen un importantísimo matiz a la teoría más aceptada durante décadas, encabezada por las investigaciones de Ian Gibson. Este historiador recogió algunos de los conflictos de la familia paterna de García Lorca, pero mantuvo como causas principales del asesinato del poeta la represión ideológica, el odio al intelectualismo republicano y la homofobia. “Federico era una persona comprometida con la Segunda República. Además, se había posicionado con lo popular a través de La Barraca, un elemento considerado como rojo por los sublevados. Su homosexualidad también pudo influir por la presencia de fuerzas como CEDA o la Falange”, añade Carrión.

Tras la ejecución

La mañana del 17 de agosto, la familia de Luis Rosales llegó al Gobierno Civil de Granada con una orden de libertad firmada por un alto mando militar. “Ahí les dicen que Lorca ya no está allí, y poco después llega la noticia de que lo han subido al barranco que separa Víznar y Alfacar y que se lo han cargado”, explica Ruiz Barrachina. “Se culpó a esa familia. Cuando estrené mi documental, cada vez que salía Rosales la gente insultaba y silbaba. Eso fue algo que caló en el imaginario popular y también en las dos familias, que no se volvieron a hablar durante décadas”.

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Fue en el rodaje de Lorca. El mar deja de moverse, cuando Laura García Lorca, sobrina del poeta, se reunió por primera vez con Luis Rosales hijo. “Estuvieron hablando un buen rato. No dejaron que grabásemos lo que decían, pero sí se les ve paseando y hablando”, explica el director. Si bien es cierto que fue uno de los tres hermanos de la familia, Antonio Rosales, quien reveló que Federico se escondía en la casa familiar, también lo es que Ramón Ruiz Alonso tenía su particular lucha contra ellos por conflictos del pasado, razón por la que presentó una orden de fusilamiento tanto contra Luis como contra Pepiniqui, que no prosperó de nuevo por la intervención de un alto mando de la Falange.

Fotografía de Ramón Ruiz Alonso.

Habría que esperar cuatro años, hasta 1940, para que el padre de Federico García Lorca hiciera oficial la defunción de su hijo en el Registro Civil de Granada, trámite gracias al que pudo hacerse con los derechos de autor de las obras que este había escrito. “Debía tener conocimiento de dónde lo habían fusilado, porque en el documento aparece textualmente que fue en el camino de Víznar y Alfacar”, explica Caballero. Con todo, en aquella época no estaba permitido estar en ese lugar porque seguía siendo “zona de guerra” y los cuerpos que allí estaban no pudieron ser reclamados.

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El enigma del cuerpo

Francisco Carrión explica que en 2009 inició una excavación para tratar de encontrar el cuerpo de Dióscoro Galindo, el maestro que murió fusilado junto a García Lorca. Durante décadas, los herederos del poeta (encabezados por Laura García Lorca) se opusieron activamente a la exhumación, argumentando que el barranco de Alfacar era una fosa común gigantesca y que Federico debía permanecer allí reposando junto a las demás víctimas “sin distinción”. Finalmente, ante la insistencia de las otras familias, la familia García Lorca aceptó no litigar ni interponer recursos judiciales, permitiendo que la Junta de Andalucía autorizara los trabajos.

“Todos los indicios apuntaban primero al lugar que había señalado en su momento Agustín Penón (el primer historiador en investigar el asesinato de Lorca, cuyas ideas fueron las que utilizó más adelante Ian Gibson). Un camarero de un bar le había dicho que había estado en el lugar del asesinato y el entierro de Lorca y se lo señaló, a él y, más tarde, a Gibson, pero tras un mes y medio de excavaciones, no encontramos ni un solo resto humano”, recuerda Carrión. “Allí nunca se había hecho ningún tipo de fosa para enterrar a Federico y a sus compañeros”.

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Cubierta de 'Desenterrar el pasado', de Francisco Carrión y Miguel Ángel del Arco Blanco. (Editorial Comares)

Por su parte, Caballero realizó otras dos excavaciones para encontrar los restos junto a unos pozos en el Peñón Colorado. Encontró casquillos de bala, pero ningún hueso, razón por la que cree que, tras unos años, “lo sacaron de ahí en cuanto el régimen de Franco empezó a sufrir presiones de asociaciones internacionales”. Ese nuevo lugar es, para el historiador, el gran enigma, aunque tiene la esperanza de que unos documentos tengan la solución: “Ordenaron a la policía de Granada dar información sobre qué había pasado con Lorca pero, como ellos habían estado implicados, tergiversaron la información. Por eso, Franco envió policías de Madrid para que investigaran y realizaron unos informes que ahora deben estar en el archivo del Ministerio del Interior”.

El problema de ese archivo es que se trata de información clasificada. “Allí todavía están los expedientes de los policías actuales y los únicos que tienen acceso allí son dos funcionarios que pueden hacer consultas para temas administrativos. No pueden acceder investigadores”. De hecho, este 17 de agosto la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido al Gobierno que permita el acceso a esos documentos y ha recordado que la Ley de Memoria Democrática de 2022 contemplaba impulsar una nueva normativa que no se ha aprobado en plazo.

Cubierta de 'Las trece últimas horas en la vida de García Lorca'. (La esfera de los libros)

“Lorca está vivo”

“A día de hoy, creo que no encontraremos nunca los restos de Lorca”, dice Carrión. “La zona que habría que explorar es de, por lo menos, catorce kilómetros cuadrados, y cabe la posibilidad de que ni siquiera esté en ese camino entre Víznar y Alfacar”. Con todo, advierte el historiador que, a pesar de la lacra que supone que el cuerpo de uno de los mejores poetas de la literatura universal siga sin encontrarse, “Federico está vivo en cualquier sitio”. “No hay sitio en el mundo donde no se lean sus obras”.

Algo parecido opina Emilio Ruiz Barrachina, quien considera que “de Lorca es más importante su vida que su muerte”. No se refiere solo a lo que hizo durante 38 años, sino también a lo que podría haber hecho de no haber sido asesinado. “Lo que es seguro es que nos privaron de un Premio Nobel, y a saber lo que hubiera escrito, porque las obras que dejó incompletas eran de altísimo nivel. Incluso se habría metido a hacer cine, donde ya había empezado a hacer sus pinitos y era un medio en el que él habría podido volcar muchas de sus inquietudes artísticas”.

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

Así, 90 años después de su muerte, Lorca es sinónimo de arte y literatura, entrelazadas con “la capacidad humana para el horror”. Su fusilamiento, así como la reconstrucción que muchos han tratado de hacer después, deja varias lecciones que para Carrión son “claves para la convivencia de una sociedad democrática”. “Hoy más que nunca”, añade el arqueólogo, “con una extrema derecha que quiere reescribir la historia y hacer ver que la dictadura de Franco no fue tan mala, cuando todos sabemos que era un país atemorizado por 40 años de dictadura donde se cometieron crímenes contra su población civil”.

Al mismo tiempo, Caballero advierte que también se ha producido el efecto contrario, y que “la izquierda se ha apoderado de la figura de Lorca”. “Su muerte fue injusta totalmente, y su homosexualidad y su afinidad con la República pudieron ser agravantes, pero es una muerte local marcada por rencillas familiares. Hay que hacer hincapié en que se conozca la verdad, pero yo, después de muchos años investigando, dudo mucho que realmente se quiera saber la verdad de las cosas”.