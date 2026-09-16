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‘La bola negra’ de Los Javis representará a España en los próximos Oscar

La película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, que triunfó en el Festival de Cannes y tiene ya una gran carrera internacional, aspira de este momento a la estatuilla a Mejor Película Internacional

Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.
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España ya tiene representante para los Oscar. La bola negra, la nueva película de Los Javis, será la encargada de intentar traer a nuestro país la estatuilla a Mejor película internacional, y eso si no acaba estando nominada a alguna otra categoría, como todo hace indicar. El dúo formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi está acaparando mucha atención en su trayectoria internacional, y ahora apunta hacia el mismísimo Hollywood.

Así se ha anunciado esta misma mañana en la Academia de Cine, en un acto presentado por el presidente de la misma, Fernando Méndez-Leite, y que ha contado con la presencia del prestigioso director Alejandro Amenábar, encargado de hacer oficial el anuncio. La bola negra competía con El ser querido, la película de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo como protagonistas, y con Los domingos, la última película de Alauda Ruiz de Azúa. Las tres cintas estuvieron presentes en la pasada edición del Festival de Cannes, de la que salió también triunfadora La bola negra tras obtener el galardón a Mejor dirección ex-aequo con Pawel Pawlikowski por Fatherland.

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Decrita como “una épica y romántica aventura queer”, La bola negra cuenta las historias de tres hombres de tres épocas distintas pero conectados por la sexualidad y el deseo, a la vez que unidos por un mismo hombre: Federico García Lorca. La película está a su vez basada en el texto del dramaturgo Alberto Conejero La piedra oscura, que narra el encuentro íntimo de un soldado del bando nacional con un soldado republicano, inspirado en la figura del histórico Rafael Rodríguez Rapún, exfutbolista y buen amigo de Lorca. En la película, estos tres protagonistas están interpretados por Guitarricadelafuente, Milo Quifes y Carlos González, así como otros como Penélope Cruz, Miguel Bernardeau o Lola Dueñas, quien ya apareció en La Mesías.

Javier Ambrossi y Javier Calvo tras ganar el premio a la mejor dirección en el pasado Festival de Cannes. EFE/EPA/TERESA SUAREZ
Javier Ambrossi y Javier Calvo tras ganar el premio a la mejor dirección en el pasado Festival de Cannes. EFE/EPA/TERESA SUAREZ

Una nueva carrera para España

La bola negra sucede de esta forma a Sirat. Trance en el desierto, que fue la película escogida por la Academia para representar a España en los últimos Oscar, celebrados el pasado mes de marzo y donde la película de Oliver Laxe estaba nominada tanto a Mejor película Internacional como a Mejor sonido, cuyo equipo charló en exclusiva con Infobae el día de antes de la gala. Al igual que sucedió con aquella, La bola negra podría aspirar a otras candidaturas además de la de Mejor película internacional, aunque eso ya dependerá de los gremios de cada uno de los oficios. Habrá que esperar al próximo 15 de diciembre para conocer las famosas shortlists, y hasta el 21 de enero de 2027 para conocer las nominadas finales antes de una gala que tendrá lugar el próximo 14 de marzo de 2027.

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Después de un año que ya está siendo histórico por la triple participación en Cannes, España tiene ahora en su mano volver a hacer historia en los Oscar. Lleva sin ganar el galardón a Mejor película Internacional desde 2004 con Mar adentro, precisamente de Alejandro Amenábar, encargado de pasar ahora el testigo a Los Javis. No lo tendrán fácil, eso sí, ya que de momento ya tienen enfrente a la que se llevó la Palma de Oro en Cannes, Fjord, que representará a Rumanía, así como otros títulos; All of a sudden (Japón), Possible Love (Corea del Sur) o Silent Friend (Hungría), entre otros.

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