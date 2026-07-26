Las 10 ciudades de España en las que más tiempo se verá el eclipse

El Gobierno de España ha lanzado un visor web para ayudar a los ciudadanos a localizar el mejor sitio posible para ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto. (Europa Press)

Oviedo encabeza el ranking de ciudades donde la Luna tapará el Sol durante más tiempo el próximo 12 de agosto, con 1 minuto y 48 segundos de tiempo de duración del eclipse solar, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La franja de oscuridad completa cruzará España de oeste a este, en un fenómeno que no se había producido sobre la Península Ibérica en más de un siglo.

La clasificación de capitales de provincia la completan León y Burgos, ambas con aproximadamente 1 minuto y 44 segundos, seguidas de Soria con 1 minuto y 43 segundos. El quinto puesto corresponde a Palma de Mallorca, con 1 minuto y 36 segundos. Estas cinco ciudades se encuentran en posiciones especialmente favorables dentro del recorrido de la sombra lunar.

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A partir del sexto lugar, la diferencia entre ciudades se estrecha. Castellón de la Plana y Teruel comparten una duración de aproximadamente 1 minuto y 34 segundos, mientras que Lugo alcanza 1 minuto y 30 segundos. Valladolid llega a 1 minuto y 28 segundos, y Zaragoza cierra el top 10 con 1 minuto y 24 segundos de oscuridad total.

Fuera del ranking de las diez primeras, otras ciudades también asistirán al eclipse solar de manera total, aunque por menos tiempo. Salou y Guadalajara contarán con alrededor de 1 minuto y 7 segundos; Vitoria-Gasteiz y Reus, con 1 minuto y 4 segundos; Valencia y Tarragona rondarán el minuto, y Bilbao apenas alcanzará los 31 segundos, al situarse en el borde norte de la franja.

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Madrid capital quedará fuera de la banda de totalidad y solo podrá contemplar un eclipse parcial. La Comunidad de Madrid ha habilitado 52 municipios con puntos de observación para quienes quieran desplazarse hasta otros pueblos, de los cuales solo los situados hasta Tres Cantos —con este incluido— estarán dentro de la franja de totalidad. El resto verán el Sol casi cubierto, pero sin llegar a desaparecer por completo.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Otras zonas de España en las que ver el eclipse

En Galicia, la provincia más favorecida será Lugo, con 66 de sus 67 municipios dentro de la franja. Ribadeo y Burela registrarán las duraciones más largas de toda la comunidad, con 1 minuto y 49 segundos. La capital gallega, A Coruña, tendrá 1 minuto y 16 segundos de totalidad, mientras que Santiago de Compostela quedará fuera de la banda. En Aragón, el fenómeno podrá contemplarse en 594 de los 731 municipios de la comunidad. En 157 de ellos, las condiciones serán extraordinarias, con una duración máxima de 1 minuto y 43 segundos. De estas localidades privilegiadas, 82 se sitúan en la provincia de Teruel y 75 en la de Zaragoza. El pequeño municipio de Anento, de 117 habitantes, se ha autoproclamado “el epicentro de la totalidad” y espera recibir entre 200.000 y 4 millones de visitantes en toda la comunidad.

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El IGN advierte de que, al producirse cerca del horizonte, será imprescindible elegir un lugar con buena visibilidad hacia el oeste, sin montañas, árboles o edificios que obstruyan la línea de visión. El fenómeno alcanzará su punto máximo entre las 20:27 y las 20:35 horas, según la localidad. Para la observación directa, solo son válidas las gafas homologadas con la norma ISO 12312-2, que deben mantenerse puestas durante todas las fases parciales y retirarse únicamente durante los segundos exactos de totalidad.