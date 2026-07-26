La Aemet trae malas noticias para la lucha contra los incendios: tiempo estable y temperaturas al alza en la mayor parte del país

Una mujer se protege con un abanico para aliviar las altas temperaturas. (EFE/Salas)

Las tormentas localizadas en Baleares y Cataluña marcarán el contraste este domingo frente a la estabilidad que predominará en la mayor parte de España. Mientras los cielos despejados serán la tónica general, algunas áreas lidiarán con chubascos y fenómenos tormentosos de cierta intensidad.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipan que las tormentas podrán ser especialmente intensas en el litoral central de Cataluña y en Baleares. Además, no se descarta la aparición de algún episodio aislado fuerte en el interior de Murcia y rachas muy potentes en las zonas del prelitoral de Tarragona y Castellón. Entre las consecuencias inmediatas, la población de Baleares y del litoral catalán debe prepararse para lluvias intensas y posibles alteraciones temporales en servicios y movilidad.

PUBLICIDAD

El resto del país vivirá una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, salvo en puntos muy concretos donde habrá nieblas o polvo en suspensión, como en el norte de las islas Canarias orientales. Son malas noticias para la lucha contra los incendios que han obligado a evacuar o confinar a cerca de 100.000 personas, sumando los afectados en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Y es que el incremento de las temperaturas máximas será generalizado, excepto en la fachada oriental y las regiones mediterráneas, donde descenderán de forma notable. Se espera que el mercurio supere los 35 ℃ en depresiones del sur atlántico, zonas de Alborán y del Segura. De noche, en el Mediterráneo y el valle del Guadalquivir, las mínimas no bajarán de 20 ℃, generando noches tropicales.

En cuanto a las temperaturas mínimas, la mayoría de las regiones experimentarán descensos, a excepción del cuadrante suroeste peninsular, donde predominarán los aumentos. Los bancos de niebla matinales y la nubosidad baja persistirán especialmente en el norte peninsular y en áreas elevadas de Canarias, mientras el polvo en suspensión afectará a las islas orientales del archipiélago.

PUBLICIDAD

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cifrado en unas 20.000 las hectáreas del perímetro aproximado del incendio, que ya es "uno solo", y ha vaticinado "situaciones peores en las próximas horas". (Fuente: Comunidad de Madrid)

Vientos y condiciones locales

El régimen de vientos será variado: el alisio soplará en Canarias, la tramontana se hará notar en el Ampurdán y el cierzo cruzará el valle del Ebro. En Baleares y en las costas de Galicia y el sureste peninsular, el viento moderado de componente norte marcará la jornada, mientras que en el Cantábrico y el golfo de Cádiz dominarán los vientos del oeste.

La predicción de la Aemet incluye detalles por comunidades autónomas. En Galicia y la cornisa cantábrica se esperan intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla, con lluvias débiles en algunos puntos de Asturias y Cantabria. En el País Vasco, las lluvias serán más probables en la mitad norte, mientras que en Navarra y La Rioja se prevé nubosidad y posibles precipitaciones dispersas. En Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, los cielos lucirán despejados, con ascensos térmicos en las máximas y vientos flojos de norte y nordeste. En Extremadura y Andalucía, el ambiente será soleado, salvo en sierras del este andaluz, donde podrían surgir tormentas ocasionales.

PUBLICIDAD

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia compartirán cielos poco nubosos, aunque en el interior murciano se prevén tormentas localmente fuertes. En Baleares, los chubascos y tormentas ocasionales, principalmente en Mallorca, podrían alcanzar carácter fuerte. Las temperaturas descenderán y el viento soplará flojo o moderado del norte y nordeste. En Canarias persistirá la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lloviznas en medianías durante la madrugada. El resto del archipiélago mantendrá cielos despejados o con intervalos nubosos.