La Aemet trae malas noticias para la lucha contra los incendios: tiempo estable y temperaturas al alza en la mayor parte del país

Las tormentas localizadas en Baleares y Cataluña marcarán el contraste este domingo frente a la estabilidad que predominará en la mayor parte de España. Mientras los cielos despejados serán la tónica general, algunas áreas lidiarán con chubascos y fenómenos tormentosos de cierta intensidad.
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipan que las tormentas podrán ser especialmente intensas en el litoral central de Cataluña y en Baleares. Además, no se descarta la aparición de algún episodio aislado fuerte en el interior de Murcia y rachas muy potentes en las zonas del prelitoral de Tarragona y Castellón. Entre las consecuencias inmediatas, la población de Baleares y del litoral catalán debe prepararse para lluvias intensas y posibles alteraciones temporales en servicios y movilidad.
PUBLICIDAD
El resto del país vivirá una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, salvo en puntos muy concretos donde habrá nieblas o polvo en suspensión, como en el norte de las islas Canarias orientales. Son malas noticias para la lucha contra los incendios que han obligado a evacuar o confinar a cerca de 100.000 personas, sumando los afectados en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Y es que el incremento de las temperaturas máximas será generalizado, excepto en la fachada oriental y las regiones mediterráneas, donde descenderán de forma notable. Se espera que el mercurio supere los 35 ℃ en depresiones del sur atlántico, zonas de Alborán y del Segura. De noche, en el Mediterráneo y el valle del Guadalquivir, las mínimas no bajarán de 20 ℃, generando noches tropicales.
En cuanto a las temperaturas mínimas, la mayoría de las regiones experimentarán descensos, a excepción del cuadrante suroeste peninsular, donde predominarán los aumentos. Los bancos de niebla matinales y la nubosidad baja persistirán especialmente en el norte peninsular y en áreas elevadas de Canarias, mientras el polvo en suspensión afectará a las islas orientales del archipiélago.
PUBLICIDAD
Vientos y condiciones locales
El régimen de vientos será variado: el alisio soplará en Canarias, la tramontana se hará notar en el Ampurdán y el cierzo cruzará el valle del Ebro. En Baleares y en las costas de Galicia y el sureste peninsular, el viento moderado de componente norte marcará la jornada, mientras que en el Cantábrico y el golfo de Cádiz dominarán los vientos del oeste.
La predicción de la Aemet incluye detalles por comunidades autónomas. En Galicia y la cornisa cantábrica se esperan intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla, con lluvias débiles en algunos puntos de Asturias y Cantabria. En el País Vasco, las lluvias serán más probables en la mitad norte, mientras que en Navarra y La Rioja se prevé nubosidad y posibles precipitaciones dispersas. En Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, los cielos lucirán despejados, con ascensos térmicos en las máximas y vientos flojos de norte y nordeste. En Extremadura y Andalucía, el ambiente será soleado, salvo en sierras del este andaluz, donde podrían surgir tormentas ocasionales.
PUBLICIDAD
La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia compartirán cielos poco nubosos, aunque en el interior murciano se prevén tormentas localmente fuertes. En Baleares, los chubascos y tormentas ocasionales, principalmente en Mallorca, podrían alcanzar carácter fuerte. Las temperaturas descenderán y el viento soplará flojo o moderado del norte y nordeste. En Canarias persistirá la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de lloviznas en medianías durante la madrugada. El resto del archipiélago mantendrá cielos despejados o con intervalos nubosos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD