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Juanjo Vega, veterinario: “Este es uno de los mayores peligros que tenemos en casa los que convivimos con gatos”

Las gomas y cintas para el pelo pueden causar obstrucciones intestinales graves y requieren cirugía frecuente en gatos

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El veterinario Juanjo Vega recomienda guardar las gomas fuera del alcance de los gatos para prevenir accidentes domésticos
“Cada año operamos varios gatos por obstrucciones causadas por estos objetos”, señala Juanjo Vega, especialista en medicina veterinaria (Composición Infobae)

En los hogares donde conviven personas y animales domésticos, la seguridad suele centrarse en evitar accidentes evidentes, como caídas, intoxicaciones con productos de limpieza o el acceso a cables eléctricos. Sin embargo, existen riesgos menos visibles que pueden afectar gravemente la salud de los gatos y que muchas veces pasan desapercibidos para los dueños.

A menudo, objetos cotidianos como las gomas y cintas para el pelo no solo resultan atractivos para los felinos por su textura y movimiento, sino que representan un peligro significativo para estos animales por su tendencia natural a explorar y jugar con cualquier elemento accesible.

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Este tipo de accidentes domésticos, aunque parecen poco probables, se presentan con una frecuencia alarmante en las consultas veterinarias y pueden tener consecuencias fatales si no se detectan a tiempo.

Gomas y cintas, un riesgo silencioso

Juanjo Vega, veterinario, advierte que uno de los riesgos más comunes dentro de casa para quienes conviven con gatos son las gomas y cintas del pelo, porque “por desgracia, todos los años tenemos que operar a varios gatos debido a la obstrucción de estos productos”. Según explica, el problema aparece cuando el animal las toma como un juguete y termina ingiriéndolas.

El comportamiento lúdico de los gatos suele llevarlos a perseguir y morder objetos pequeños y flexibles, como las gomas de pelo o cualquier elemento que encuentren sobre muebles, escritorios o el suelo.

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Mantener las gomas fuera del alcance de los gatos ayuda a prevenir emergencias veterinarias
Un objeto cotidiano, como una goma, puede causar graves complicaciones de salud en los felinos (Magnific)

Vega detalla que “los gatos, para ellos son muy divertidos, empiezan a jugar con ellas y, por desgracia, muchos gatos las ingieren, provocando obstrucciones intestinales muy muy graves”. Este tipo de comportamientos instintivos, que a simple vista parecen inofensivos, pueden desencadenar complicaciones de salud severas.

Las obstrucciones intestinales por cuerpos extraños son emergencias veterinarias que requieren atención inmediata, ya que pueden comprometer tanto el sistema digestivo como el estado general del animal en cuestión de horas. Incluso, en algunos casos, la ingestión accidental puede pasar inadvertida hasta que el gato manifiesta síntomas evidentes de dolor o malestar.

En esos casos, agrega, la evolución suele ser rápida y el desenlace médico termina en cirugía. La rapidez con la que se agrava la situación sorprende a muchos propietarios, que pueden no darse cuenta del problema hasta que el gato muestra síntomas claros de malestar, como vómitos, falta de apetito, letargo o intentos fallidos de defecar.

Prevención y vigilancia, claves para evitar accidentes

Vega recalca la importancia de la detección precoz y la prevención para evitar el sufrimiento del animal y la necesidad de intervenciones quirúrgicas, que siempre suponen un riesgo añadido, tanto por la anestesia como por el postoperatorio.

“Siempre acabamos en quirófano”, insiste el especialista, al describir la gravedad de las obstrucciones intestinales asociadas a estos objetos domésticos. El llamado, remarca, es preventivo: evitar que queden al alcance de los animales.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

La responsabilidad de mantener un entorno seguro para los gatos recae en quienes los cuidan, por lo que conviene revisar con frecuencia los espacios de la casa y asegurarse de que objetos peligrosos permanezcan fuera de su alcance. Además, recomienda observar el comportamiento del animal y consultar de inmediato ante cualquier señal de alerta.

“Si tienes gato, por favor, siempre bien guardaditas estas gomas”, pide Vega. La advertencia busca generar conciencia sobre un riesgo que, pese a ser conocido por los veterinarios, sigue presente en muchos hogares y puede prevenirse con medidas sencillas, como guardar adecuadamente estos objetos y estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento del animal. La prevención y la información son herramientas esenciales para proteger la salud y el bienestar de los gatos en el ámbito doméstico.

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