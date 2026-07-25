Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. (EFE/Mariscal)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este sábado desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en Madrid, lugar al que se ha desplazado para visitar las áreas afectadas por los incendios forestales en Madrid y Ávila. “La situación sigue siendo compleja”, afirmó Sánchez, aunque destacó que durante el fin de semana se abría una “ventana de oportunidad” para avanzar en las labores de extinción.

En su intervención, Sánchez trasladó un mensaje directo a los vecinos afectados: “Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas, en defender los núcleos poblacionales, y finalmente en luchar contra los incendios”. El presidente quiso recalcar que “todo el estado - no solo la administración general del estado, también las comunidades autónomas afectadas, las diputaciones provinciales en el caso de Castilla y León, y finalmente también los ayuntamientos - están poniendo a disposición todos los recursos a su alcance para efectivamente producir de manera segura toda esa logística, todo ese acogimiento a las personas evacuadas - estamos hablando de miles de personas evacuadas - y también otras confinadas en sus municipios”.

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Vista de la humareda causada por el incendio forestal en Cenicientos, Madrid, este viernes. (EFE/ Daniel González)

Se trata ya de un único incendio

El Gobierno asumió el mando único este viernes al elevar la situación operativa a nivel 3, después de que tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Castilla y León solicitaran formalmente el apoyo del Estado. Sánchez explicó: “Desde el viernes el Gobierno de España, a petición de las dos comunidades autónomas, de la Comunidad Autónoma de Madrid y también de la Junta de Castilla y León, pasó a situación operativa 3, y en virtud del artículo 30 de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, pasamos a liderar la respuesta a estos incendios diferentes que, como ha dicho antes el general de la UME, pasan a ser ya un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta que por supuesto cuenta no solo con la aceptación sino también con todo el apoyo por parte del sistema Nacional de Protección Civil, liderado en este caso también por el Ministerio del Interior y también lógicamente por la secretaria general del sistema Nacional de Protección Civil”.

Sánchez ha detallado que actualmente diez comunidades autónomas están aportando recursos para combatir el incendio. “Ya son 10 las comunidades autónomas que están poniendo a disposición recursos de sus comunidades para la respuesta a este único incendio en Ávila y por supuesto la Comunidad de Madrid y también evidentemente todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo, donde en el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia; además de una petición que ha sido aceptada por CECOP de un desplazamiento de más de 100 unidades del ejército de Portugal para hacer frente al incendio en la provincia de Ávila”.

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Este sábado llegarán a España los medios aéreos procedentes de Italia y Grecia para ayudar a combatir los incendios activos después de que el Gobierno solicitara este viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea ante la gravedad de los fuegos que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila. Durante la madrugada del sábado se ha abierto una ventana de oportunidad para que los equipos de extinción de incendios pudieran atacar el fuego debido a la bajada de las temperaturas y a las condiciones favorables del viento.

El presidente ha subrayado la importancia de la “agilidad en la respuesta”, la “coordinación de todos los recursos” y la “eficacia en la respuesta”, insistiendo en que durante este fin de semana la bajada de temperaturas abre “una ventana” de oportunidad para avanzar en el control del incendio y proteger tanto vidas como núcleos poblacionales.

Respecto a la evolución de la emergencia, Sánchez advirtió que las previsiones meteorológicas apuntaban a horas complicadas: “Las previsiones que tenemos, tanto de la AEMET como también del CSIC, que nos está ayudando, y por supuesto también de expertos en incendios es que vamos a tener unas horas complejas, porque efectivamente las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad, y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios”.

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Los incendios forestales han quemado casi 126.000 hectáreas en lo que va de año (Europa Press)

130.000 hectáreas quemadas en lo que va de año: la media anual es de 100.000

El presidente aportó datos sobre la magnitud de los incendios en lo que va de año: “En lo que llevamos de año, según nos acaba de trasladar ahora mismo en el CECOT del Ministerio de Transición Ecológica, están calcinadas más de 130.000 hectáreas. Esta cifra a lo mejor para los ciudadanos que nos estén viendo no signifique mucho, o poco, o no saben exactamente cómo dimensionarlo, pero si lo comparamos con la media que durante esta última década anualmente se ha perdido en España, que han sido 100.000 hectáreas al año de media, si llevamos 130.000 en lo que llevamos de año y todavía nos queda buena parte del verano y lógicamente otros meses, como es el mes de septiembre tan crítico en nuestra historia en relación con los incendios, estaremos viendo que cada vez la emergencia climática se va agravando”.

Sánchez ha insistido en la necesidad de avanzar en prevención y concienciación medioambiental, y reclamó la creación de un pacto de Estado contra la emergencia climática: “Es muy importante que las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, donde por desgracia también en un verano como este sufrimos grandes incendios, grandes pérdidas de biodiversidad y también lógicamente hace poco en Almería pérdida de vidas humanas, hagamos entre todos posible un pacto de Estado contra la emergencia climática”.

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