La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Miembros y medios de la UME (Reuters)

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha decidido establecer un mando unificado para combatir los incendios que afectan a las provincias de Madrid y Ávila, que ya han devastado más de 15.000 hectáreas y provocado la evacuación o confinamiento de aproximadamente 63.000 personas. Esta medida se ha anunciado después de la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), realizada en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Cenicientos, en Madrid, con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según recoge Europa Press, el jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, explicó que la decisión busca mejorar la eficacia y la agilidad en la respuesta ante la emergencia.

El avance simultáneo de los fuegos en Madrid y Ávila ha generado preocupación entre las autoridades, debido a la posibilidad de que ambos focos terminen por unirse en la zona de San Martín de Valdeiglesias, lo que ha motivado la reestructuración del operativo. La estrategia de mando único permitirá que los equipos de emergencia trabajen en un solo sector, en vez de dividirse por provincias, para optimizar recursos y coordinar las labores de extinción.

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Durante la noche, la UME ha realizado ataques directos al fuego en el incendio de Ejulve, en Teruel. (UME)

El responsable de la UME subrayó que la unificación del mando “va a contribuir sin duda a la eficacia, en la gestión, en la coordinación y en la agilidad de todas las decisiones” que se adopten para luchar contra los incendios. El dispositivo desplegado incluye unidades terrestres y aéreas, así como efectivos de otras comunidades autónomas y del propio Ministerio del Interior. Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid, más de 2.000 profesionales participan en las labores de extinción y protección de la población.

Las autoridades han insistido en la importancia de la colaboración ciudadana y han pedido que se sigan estrictamente las indicaciones de los servicios de emergencia. Los municipios más afectados han habilitado centros de acogida y asistencia para los evacuados, mientras que equipos de la Cruz Roja y servicios sociales locales trabajan para proporcionar ayuda básica y apoyo psicológico a quienes han tenido que abandonar sus hogares.

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La UME realiza labores de extinción en Pelayos de la Presa, en la Comunidad de Madrid, por el incendio declarado el jueves en San Martín de Valdeiglesias. (UME)

Intervención de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha calificado como “compleja” la situación ante el incendio unificado en Madrid y Ávila, aunque ha subrayado que existe una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana gracias a la bajada de temperaturas previstas. Miles de personas han sido evacuadas o permanecen confinadas en sus municipios, mientras el Gobierno central asumió la coordinación tras declarar la emergencia nivel 3.

“Nuestra prioridad está en salvaguardar sus vidas y defender los núcleos poblacionales”, ha afirmado Sánchez desde Cenicientos. El presidente ha destacado que 10 comunidades autónomas, además de recursos europeos y del ejército portugués, colaboran en la extinción. Las hectáreas calcinadas ya superan las 130.000 este año, frente a la media anual de 100.000. Sánchez ha pedido avanzar en prevención y ha reiterado la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática: “Es muy importante que las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y actuemos ya, antes de que la situación empeore”.

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