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Calendario astronómico de agosto 2026 en España: eclipses, Lágrimas de San Lorenzo y planetas con visibilidad única

Este mes se posiciona como uno de los más extraordinarios para los observadores del cielo en nuestro país

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Entre los fenómenos astronómicos se encuentran lluvia de estrellas, avistamiento de un cometa y el eclipse solar total. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN ULE
Entre los fenómenos astronómicos se encuentran lluvia de estrellas, avistamiento de un cometa y el eclipse solar total. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN ULE

España será testigo de un eclipse solar total el 12 de agosto. Este fenómeno no se veía desde hace más de 100 años y promete ser todo un acontecimiento. Pero no es el único del mes. Las lágrimas de San Lorenzo, un cometa y momentos perfectos para avistar planetas ocurrirán a lo largo de todo agosto. La mejor forma de disfrutarlos es tomar asiento en un lugar con buena visibilidad y confirmar con antelación su mejor fecha para ser avistados.

¿Qué ver este agosto de 2026 en el cielo?

2 de agosto, perihelio del cometa Tempel 2

Se ha podido observar desde mediados de julio, pero el perihelio de 10P Tempel 2 se alcanzará a primeros de agosto. Justo este día es cuando se espera más actividad por su parte ya que es cuando más cerca del astro rey esté. El 12 de agosto será una oportunidad para vislumbrarlo con el cielo oscuro en latitudes australes.

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2 de agosto, Mercurio en elongación máxima

El planeta más cercano al Sol alcanza el punto más alejado de su órbita en el cielo del amanecer y se convierte en uno de los pocos días del año en que es posible localizarlo a simple vista antes de que salga la luz del día.

Los eventos astronómicos que harán de 2026 un año inolvidable en el cielo
(Imagen Ilustrativa Infobae)

12 de agosto, eclipse solar total

Se avistará justo antes del atardecer en las comunidades de Galicia (que será la primera en ver la proyección) Asturias, Navarra, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, entre otras. Los expertos recomiendan llevar protección adecuada para mirar al Sol, ya que una pequeña porción de rayos solares en las células del ojo puede ser perjudicial, según el Instituto Geográfico Nacional.

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12 de agosto, Luna nueva

En sí, no es nada nuevo, ya que ocurre todos los meses pero tendrá su importancia porque los eclipses de Sol y las lunas nuevas ocurren en conjunción. Además, el novilunio coincidirá con la lluvia de estrellas, por lo que las Perseidas se podrán apreciar más que otros años.

12 al 13 de agosto, Perseidas

La lluvia de meteoros más popular del año alcanza su pico máximo en las mejores condiciones posibles: sin luna en el cielo. Según la Sociedad Americana de Meteoros, esta lluvia puede alcanzar hasta 100 meteoros por hora bajo cielos oscuros gracias a esa coincidencia. Para una experiencia óptima, conviene buscar un lugar sin contaminación lumínica, tumbarse mirando al noreste y dejar que la vista se adapte unos minutos.

Silueta de una persona de pie en un terreno oscuro, mirando hacia un cielo nocturno repleto de múltiples estelas de luz brillante de meteoros que caen en diagonal.
Son numerosas las lluvias de estrellas que se producen al año y que se ven desde España, pero las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo son un evento que dejarán cientos de destellos la hora totalmente visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

15 de agosto, Venus en su máximo esplendor

El planeta brillará con su intensidad más alta y se convertirá en el objeto más luminoso del cielo tras la puesta de sol. Se verá incluso desde el centro de las ciudades.

15 de agosto, conjunción Júpiter y Mercurio

Esta noche también se verán Júpiter y Mercurio uno al lado del otro. Justo antes del amanecer se apreciarán en el horizonte, eso sí, el cielo tendrá que estar despejado.

Del 27 al 28 de agosto, eclipse lunar parcial

El 93% del disco de la luna llena quedará sumergido en la sombra de la Tierra y adquirirá tonos cobrizos en un eclipse que, desde España, alcanzará su máximo a las 6:12 horas del día 28. Será visible en el este Pacífico, América, Europa y África.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Los más entusiastas del cielo tendrán en agosto de 2026 el mejor aliado para ver fenómenos astronómicos. Las oportunidades se extienden durante todo el mes y la mayoría de ellas se podrán observar a simple vista.

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