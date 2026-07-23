Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto en Madrid: estos son los 10 mejores municipios para disfrutar del fenómeno meteorológico

El eclipse solar de agosto se podrá seguir desde 51 puntos habilitados de la Comunidad de Madrid. (Europa Press)

Este 12 de agosto de 2026, la Comunidad de Madrid podrá seguir el eclipse solar total desde 93 localidades del norte y el este de la región. No todas ellas, sin embargo, son puntos ideales para contemplar el fenómeno astronómico en las mejores condiciones. Por ello, el gobierno regional ha habilitado 51 sitios de observación e información en ese mismo de municipios de la comunidad, que contarán con la participación de monitores y expertos y en los que se entregarán a los asistentes unos dípticos informativos sobre el evento.

En una rueda de prensa, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, destacó que la región se encuentra en la franja desde la que este acontecimiento se podrá observar de manera total, “convirtiendo especialmente a la Sierra Norte en un enclave privilegiado, tanto por la duración como por las condiciones de visibilidad que ofrecen sus cielos y paisajes abiertos”. García Martín añadió que el Ejecutivo autonómico pondrá a disposición de los ciudadanos un total de 36.500 gafas homologadas “para garantizar una observación segura del fenómeno”.

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El eclipse solar, un fenómeno astronómico histórico que no se veía en la Península Ibérica desde el año 1905, podrá observarse ese martes 12 de agosto a partir de las 19:30 horas, aunque alcanzará su visión total alrededor de las 20:32 horas, coincidiendo con la puesta de sol. Teniendo en cuenta estos datos, es posible reducir los 51 municipios en los que habrá puntos de observación a una lista de 10 localidades, situadas en lugares que permitirán contemplar el fenómeno astronómico durante más tiempo. Y a la cabeza de todos ellos se sitúa Somosierra, donde el eclipse se podrá ver durante 1 minuto y 29 segundos.

Tras Somosierra, vienen La Cabrera, con 1 minuto y 11 segundos; El Molar, con 1 minuto y un segundo; Meco, con 55 segundos; y San Agustín de Guadalix, con 53 segundos. La lista se cierra con Puerto de Navacerrada, con 49 segundos; Colmenar Viejo, con 43; Alcalá de Henares, con 41; Tres Cantos, con 36, y San Sebastián de los Reyes, con 35.

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Aparte de todos ellos, el punto organizado de mayor capacidad estará en Buitrago del Lozoya. Allí se celebrará un Festival del Eclipse, en el área recreativa de Riosequillo, con actividades divulgativas, científicas, educativas, culturales y familiares, además de foodtrucks, música, juegos infantiles y talleres.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Cómo elegir sitio para ver el eclipse

En la Comunidad de Madrid, el fenómeno empezará a las 19:35 horas en Somosierra y terminará a las 21:19 horas en Rozas de Puerto Real. Debido a estos horarios, la elección del lugar será determinante porque el Sol estará muy bajo, ya cerca del horizonte, por lo que hará falta una panorámica despejada hacia el oeste para seguir bien el fenómeno. En cualquier caso, lo que es seguro es que será un momento intenso pero breve: la duración prevista en la región estará entre 30 y 90 segundos.

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El del 12 de agosto será solo el primero de una secuencia excepcional de eclipses visibles desde España, que continuará con otro total en agosto de 2027 y uno anular en enero de 2028.